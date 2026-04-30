Росіяни вивезли експонати Бахмутського музею до Донецька - що саме забрали

Російські окупаційні ресурси заявили про вивезення вцілілих експонатів із Бахмутського краєзнавчого музею до тимчасово окупованого Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський пропагандистський ресурс WarGonzo.

Що саме вивезли

За даними пропагандистського ресурсу, до Донецька перевезли частину музейної колекції, яка збереглася після бойових дій. Серед експонатів – предмети кам’яної доби, старовинні фотографії, документи, книги та кіноплівки.

Також окупанти заявляють про знахідки віком 5–6 тисяч років, які нібито були виявлені у зруйнованій будівлі музею.

Також читайте: Повідомлено про підозру зраднику Мальгіну, який організував викрадення рашистами 11 тис. експонатів з Херсонського музею, - СБУ

Що відбувається з колекцією

Повідомляється, що знайдені культурні цінності передають до Донецького краєзнавчого музею. При цьому російська сторона стверджує, що експонати нібито планують повернути до Бахмута після відбудови міста.

Водночас такі дії фактично означають переміщення культурної спадщини з окупованої території.

Однак пропагандистське медіа в своїй публікації "пишається" "героїзмом" окупантів, котрі "трєпєтно" передали знахідки донецьким музейникам.

Читайте: Рашисти викрали з Херсону понад тисячу культурних цінностей, - ГУР МО

Стан музею після боїв

До повномасштабного вторгнення в музеї зберігалося близько 30 тисяч експонатів. Будівля, зведена у ХХ столітті, була важливим культурним центром – там проводили виставки та освітні заходи.

Після інтенсивних боїв за Бахмут і постійних обстрілів споруда була практично знищена і нині перебуває у руїнах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія викрала понад 1,7 млн українських цінностей з окупованих територій: торгує ними на чорному ринку, - Точицький