Росіяни вивезли експонати Бахмутського музею до Донецька - що саме забрали

Росіяни вивезли експонати Бахмутського музею до Донецька

Російські окупаційні ресурси заявили про вивезення вцілілих експонатів із Бахмутського краєзнавчого музею до тимчасово окупованого Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський пропагандистський ресурс WarGonzo. 

Що саме вивезли

За даними пропагандистського ресурсу, до Донецька перевезли частину музейної колекції, яка збереглася після бойових дій. Серед експонатів – предмети кам’яної доби, старовинні фотографії, документи, книги та кіноплівки.

Також окупанти заявляють про знахідки віком 5–6 тисяч років, які нібито були виявлені у зруйнованій будівлі музею.

Також читайте: Повідомлено про підозру зраднику Мальгіну, який організував викрадення рашистами 11 тис. експонатів з Херсонського музею, - СБУ

Що відбувається з колекцією

Повідомляється, що знайдені культурні цінності передають до Донецького краєзнавчого музею. При цьому російська сторона стверджує, що експонати нібито планують повернути до Бахмута після відбудови міста.

Водночас такі дії фактично означають переміщення культурної спадщини з окупованої території.

Однак пропагандистське медіа в своїй публікації "пишається" "героїзмом" окупантів, котрі "трєпєтно" передали знахідки донецьким музейникам. 

Читайте: Рашисти викрали з Херсону понад тисячу культурних цінностей, - ГУР МО

Стан музею після боїв

До повномасштабного вторгнення в музеї зберігалося близько 30 тисяч експонатів. Будівля, зведена у ХХ столітті, була важливим культурним центром – там проводили виставки та освітні заходи.

Після інтенсивних боїв за Бахмут і постійних обстрілів споруда була практично знищена і нині перебуває у руїнах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія викрала понад 1,7 млн українських цінностей з окупованих територій: торгує ними на чорному ринку, - Точицький

Топ коментарі
Фортеця Бахмут лишилася своїх історичних памяток? А як так це вийшло *******?
30.04.2026 13:57 Відповісти
Твій патужний ублюдок зелєнскій мав організувати вивезення культурних цінностей, але він організував це на москальщину, і це не дивно!
30.04.2026 14:08 Відповісти
Кацапня , під проксі , гавкає на Президента України 😁
Погано працюєш - чи у вас в РФії і гугл-транслейт вже відключили ?
30.04.2026 14:10 Відповісти
ЧОМУ не були евакуйовані культурні цінності? Бахмут рашисти захопили не в перші дні повномасштабного вторгнення.
Каломойшина погань з Г+Г Олександр Ткаченко на посаді міністра культури була зайнята виключно обслуговуванням інтересів, фінансуванням "квартальної" мафії?

30.04.2026 14:17 Відповісти
А чому вас не цікавить - чому , свого часу , нічого не було вивезено з Криму , чи Донецька ?
30.04.2026 14:25 Відповісти
Можна і про це питати. Про Крим у Яника і його міністрів. По Донецьку питання до міністра культури, який був в квітні 2014.
Але ця стаття про Бахмут, який рашисти захопили в травні 2023. На той момент навіть багатьом з какой_разніци мало стати зрозуміло хто такі рашисти.
30.04.2026 14:39 Відповісти
Ти уйобисько із ботоферми москаля дЄрмака, можеш заткати свій писок!
30.04.2026 14:22 Відповісти
Це твоя пархата зелена нарколига - борець за культурну тспадщину України?
30.04.2026 16:18 Відповісти
Зелемськай, він же Володька - Косоворотько він же Блазнь-Членограй, ввн же Янелох Боневтіковичь Херпіду може організуаати тільки грабіж країни.
30.04.2026 14:13 Відповісти
Усе найбільш цінне уже перепродано і у колекціонерів не тільки росіі ай за межами.а що передали то це з антикварної лавки
30.04.2026 14:07 Відповісти
А ******** їх звідти не вивезли? Ніхто ж не знав, що війна йде і місто буде окуповане, правда? Нєсподзянчик?
30.04.2026 14:10 Відповісти
Питання до української влади - чому експонати музею не було евакуйовано?
30.04.2026 14:12 Відповісти
Мені теж хотілося поставити це питання. Але влада як така нічого вивезти не може. Можуть люди, які систематизують, спакують, завантажать і вивезуть. Звідки ці люди візьмуться? З Тернополя чи зі Львова приїдуть? Ні, то мають бути місцеві. А місцеві там ватані і ждуни. Чекали на асвабадітєлєй...
