1 858 16

Россияне вывезли экспонаты Бахмутского музея в Донецк - что именно забрали

Российские оккупационные ресурсы заявили о вывозе уцелевших экспонатов из Бахмутского краеведческого музея во временно оккупированный Донецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский пропагандистский ресурс WarGonzo. 

Что именно вывезли

По данным пропагандистского ресурса, в Донецк перевезли часть музейной коллекции, которая сохранилась после боевых действий. Среди экспонатов – предметы каменного века, старинные фотографии, документы, книги и кинопленки.

Также оккупанты заявляют о находках возрастом 5-6 тысяч лет, которые якобы были обнаружены в разрушенном здании музея.

Что происходит с коллекцией

Сообщается, что найденные культурные ценности передают в Донецкий краеведческий музей. При этом российская сторона утверждает, что экспонаты якобы планируют вернуть в Бахмут после восстановления города.

В то же время такие действия фактически означают перемещение культурного наследия с оккупированной территории.

Однако пропагандистские СМИ в своей публикации "гордится" "героизмом" оккупантов, которые "трепетно" передали находки донецким музейщикам. 

Состояние музея после боев

До полномасштабного вторжения в музее хранилось около 30 тысяч экспонатов. Здание, построенное в ХХ веке, было важным культурным центром – там проводили выставки и образовательные мероприятия.

После интенсивных боев за Бахмут и постоянных обстрелов здание было практически уничтожено и сейчас находится в руинах.

Топ комментарии
+12
Фортеця Бахмут лишилася своїх історичних памяток? А як так це вийшло *******?
30.04.2026 13:57 Ответить
+12
ЧОМУ не були евакуйовані культурні цінності? Бахмут рашисти захопили не в перші дні повномасштабного вторгнення.
Каломойшина погань з Г+Г Олександр Ткаченко на посаді міністра культури була зайнята виключно обслуговуванням інтересів, фінансуванням "квартальної" мафії?

30.04.2026 14:17 Ответить
+7
А ******** їх звідти не вивезли? Ніхто ж не знав, що війна йде і місто буде окуповане, правда? Нєсподзянчик?
30.04.2026 14:10 Ответить
Твій патужний ублюдок зелєнскій мав організувати вивезення культурних цінностей, але він організував це на москальщину, і це не дивно!
30.04.2026 14:08 Ответить
Кацапня , під проксі , гавкає на Президента України 😁
Погано працюєш - чи у вас в РФії і гугл-транслейт вже відключили ?
30.04.2026 14:10 Ответить
ЧОМУ не були евакуйовані культурні цінності? Бахмут рашисти захопили не в перші дні повномасштабного вторгнення.
Каломойшина погань з Г+Г Олександр Ткаченко на посаді міністра культури була зайнята виключно обслуговуванням інтересів, фінансуванням "квартальної" мафії?

30.04.2026 14:17 Ответить
А чому вас не цікавить - чому , свого часу , нічого не було вивезено з Криму , чи Донецька ?
30.04.2026 14:25 Ответить
Можна і про це питати. Про Крим у Яника і його міністрів. По Донецьку питання до міністра культури, який був в квітні 2014.
Але ця стаття про Бахмут, який рашисти захопили в травні 2023. На той момент навіть багатьом з какой_разніци мало стати зрозуміло хто такі рашисти.
30.04.2026 14:39 Ответить
Ти уйобисько із ботоферми москаля дЄрмака, можеш заткати свій писок!
30.04.2026 14:22 Ответить
Це твоя пархата зелена нарколига - борець за культурну тспадщину України?
30.04.2026 16:18 Ответить
Зелемськай, він же Володька - Косоворотько він же Блазнь-Членограй, ввн же Янелох Боневтіковичь Херпіду може організуаати тільки грабіж країни.
30.04.2026 14:13 Ответить
Усе найбільш цінне уже перепродано і у колекціонерів не тільки росіі ай за межами.а що передали то це з антикварної лавки
30.04.2026 14:07 Ответить
А ******** їх звідти не вивезли? Ніхто ж не знав, що війна йде і місто буде окуповане, правда? Нєсподзянчик?
30.04.2026 14:10 Ответить
Питання до української влади - чому експонати музею не було евакуйовано?
30.04.2026 14:12 Ответить
Мені теж хотілося поставити це питання. Але влада як така нічого вивезти не може. Можуть люди, які систематизують, спакують, завантажать і вивезуть. Звідки ці люди візьмуться? З Тернополя чи зі Львова приїдуть? Ні, то мають бути місцеві. А місцеві там ватані і ждуни. Чекали на асвабадітєлєй...
30.04.2026 14:24 Ответить
 
 