Россияне вывезли экспонаты Бахмутского музея в Донецк - что именно забрали
Российские оккупационные ресурсы заявили о вывозе уцелевших экспонатов из Бахмутского краеведческого музея во временно оккупированный Донецк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский пропагандистский ресурс WarGonzo.
Что именно вывезли
По данным пропагандистского ресурса, в Донецк перевезли часть музейной коллекции, которая сохранилась после боевых действий. Среди экспонатов – предметы каменного века, старинные фотографии, документы, книги и кинопленки.
Также оккупанты заявляют о находках возрастом 5-6 тысяч лет, которые якобы были обнаружены в разрушенном здании музея.
Что происходит с коллекцией
Сообщается, что найденные культурные ценности передают в Донецкий краеведческий музей. При этом российская сторона утверждает, что экспонаты якобы планируют вернуть в Бахмут после восстановления города.
В то же время такие действия фактически означают перемещение культурного наследия с оккупированной территории.
Однако пропагандистские СМИ в своей публикации "гордится" "героизмом" оккупантов, которые "трепетно" передали находки донецким музейщикам.
Состояние музея после боев
До полномасштабного вторжения в музее хранилось около 30 тысяч экспонатов. Здание, построенное в ХХ веке, было важным культурным центром – там проводили выставки и образовательные мероприятия.
После интенсивных боев за Бахмут и постоянных обстрелов здание было практически уничтожено и сейчас находится в руинах.
