АП ВАКС приговорила бывшего сотрудника Закарпатской таможни к двум годам тюрьмы и взысканию 14,03 млн грн за служебную халатность

Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор бывшему сотруднику Закарпатской таможни и признала его виновным в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Суд приговорил бывшего таможенника к двум годам лишения свободы и постановил взыскать 14,03 млн грн убытков в пользу государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

По одному делу признан невиновным

8 мая 2026 года Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на приговор ВАКС от 10.06.2024, которым бывшего сотрудника Закарпатской таможни признали невиновным в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Суд первой инстанции оправдал указанное лицо в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а гражданский иск оставил без рассмотрения.

Признан виновным в служебной халатности

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый. Бывший таможенник признан виновным в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в таможенных органах на такой же срок.

  • Также коллегия судей удовлетворила гражданский иск в интересах государства в лице Гостаможслужбы и
  • постановила взыскать с обвиняемого 14,03 млн грн убытков, причиненных в результате совершения уголовного правонарушения.

Во исполнение приговора суд постановил взять обвиняемого под стражу.

для митників це не стягнення а сміх, а подати апеляцію теж не складно. за Закарпатьську митницю по всі країні легенди ходили , скільки там просунуло цигарок , спирту та наркоти і які там обороти грошей ходили.
08.05.2026 15:39 Ответить
Не для кожного митника 14 лямів не гроші. А в купі з забороною обіймати посади у митниці можна напевно казати, що одним підаром на митниці стало менше.
08.05.2026 16:37 Ответить
От звідки у звичайного митника 14 млн?
Разом з Кириленком сидів на посту і малину продавав?
08.05.2026 15:42 Ответить
 
 