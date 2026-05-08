АП ВАКС приговорила бывшего сотрудника Закарпатской таможни к двум годам тюрьмы и взысканию 14,03 млн грн за служебную халатность
Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор бывшему сотруднику Закарпатской таможни и признала его виновным в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Суд приговорил бывшего таможенника к двум годам лишения свободы и постановил взыскать 14,03 млн грн убытков в пользу государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
По одному делу признан невиновным
8 мая 2026 года Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на приговор ВАКС от 10.06.2024, которым бывшего сотрудника Закарпатской таможни признали невиновным в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Суд первой инстанции оправдал указанное лицо в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а гражданский иск оставил без рассмотрения.
Признан виновным в служебной халатности
По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый. Бывший таможенник признан виновным в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в таможенных органах на такой же срок.
- Также коллегия судей удовлетворила гражданский иск в интересах государства в лице Гостаможслужбы и
- постановила взыскать с обвиняемого 14,03 млн грн убытков, причиненных в результате совершения уголовного правонарушения.
Во исполнение приговора суд постановил взять обвиняемого под стражу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Разом з Кириленком сидів на посту і малину продавав?