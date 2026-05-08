АП ВАКС приговорила бывшего сотрудника Закарпатской таможни к двум годам тюрьмы и взысканию 14,03 млн грн за служебную халатность

Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор бывшему сотруднику Закарпатской таможни и признала его виновным в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Суд приговорил бывшего таможенника к двум годам лишения свободы и постановил взыскать 14,03 млн грн убытков в пользу государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

По одному делу признан невиновным

8 мая 2026 года Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на приговор ВАКС от 10.06.2024, которым бывшего сотрудника Закарпатской таможни признали невиновным в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Суд первой инстанции оправдал указанное лицо в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а гражданский иск оставил без рассмотрения.

Признан виновным в служебной халатности

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый. Бывший таможенник признан виновным в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в таможенных органах на такой же срок.

Также коллегия судей удовлетворила гражданский иск в интересах государства в лице Гостаможслужбы и

постановила взыскать с обвиняемого 14,03 млн грн убытков, причиненных в результате совершения уголовного правонарушения.

Во исполнение приговора суд постановил взять обвиняемого под стражу.