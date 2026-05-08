АП ВАКС засудила ексслужбовця Закарпатської митниці до 2 років тюрми та стягнення 14,03 млн грн через службову недбалість

Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок ексслужбовцю Закарпатської митниці та визнала його винуватим у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Суд призначив ексмитнику 2 роки позбавлення волі та постановив стягнути 14,03 млн грн збитків на користь держави.

Щодо однієї справи визнано невинуватим

8 травня 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги прокурора на вирок ВАКС від 10.06.2024, яким ексслужбовця Закарпатської митниці визнано невинуватим у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 364 КК України).

Суд першої інстанції виправдав вказану особу у зв’язку з відсутністю в її діянні складу злочину, а цивільний позов залишив без розгляду.

Визнано винуватим у службовій недбалості

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора, скасувала вирок суду першої інстанції та ухвалила новий. Колишнього митника визнано винуватим у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в митних органах на такий самий строк.

Також колегія суддів задовольнила цивільний позов в інтересах держави в особі Держмитслужби та

ухвалила стягнути з обвинуваченого 14,03 млн грн збитків, завданих унаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На виконання вироку суд постановив взяти обвинуваченого під варту.