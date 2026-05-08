Пентагон начал публиковать рассекреченные документы об НЛО
Министерство обороны США начало публиковать ранее засекреченные правительственные документы об инцидентах с НЛО, которые были рассекречены по приказу американского президента Дональда Трампа.
Об этом Минобороны США сообщило на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
8 мая на сайте Пентагона появилась отдельная страница с опубликованными файлами. Там пояснили, что из-за объема материалов новые части будут публиковать поэтапно, каждые несколько недель — по мере их обнаружения и рассекречивания.
"Материалы, заархивированные здесь, касаются нерешенных дел, то есть правительство не может сделать окончательного вывода о природе зафиксированных явлений. Это может быть связано с различными причинами, в частности с недостаточностью данных, и Министерство войны приветствует привлечение анализа, информации и экспертизы частного сектора", — говорится в сообщении.
На сайте уже опубликована первая партия документов, которая включает материалы расследований, показания очевидцев и публичные отчеты о неидентифицированных летающих объектах.
Пентагон также заявил, что теперь общественность "может самостоятельно составить мнение относительно информации, содержащейся в этих файлах". Министр обороны США Пит Хегсет добавил, что "эти файлы, скрытые под грифом секретности, в течение длительного времени порождали вполне обоснованные спекуляции — и пришло время, чтобы американский народ увидел их собственными глазами".
Подробнее о файлах
Первая партия опубликованных материалов об НЛО в целом содержит 162 файла. В нее вошли архивные телеграммы Государственного департамента США, документы ФБР, а также стенограммы NASA, связанные с космическими миссиями и полетами астронавтов.
Среди опубликованных материалов есть интервью агентов ФБР с мужчиной, которого идентифицировали как оператора дрона. В сентябре 2023 года он сообщил о наблюдении "линейного объекта" с чрезвычайно ярким светом, настолько интенсивным, что внутри можно было разглядеть полосы.
- Еще один файл — это фотография NASA с миссии "Аполлон-17" в 1972 году, на которой видны три точки в треугольном расположении. В подписи на сайте говорится, что "нет консенсуса относительно природы этой аномалии", но предварительный анализ указывает, что это может быть "физический объект".
Также среди материалов обнародовали изображение места происшествия с графической реконструкцией, созданной на основе показаний очевидцев от сентября 2023 года. По их словам, в небе появился эллипсоидный объект бронзово-металлического цвета, который возник из яркого света. Его длина, по оценкам свидетелей, составляла от 130 до 195 футов, после чего объект мгновенно исчез.
П.С. те що опубліковано половина зафарбовували.
В той же час якась пляма чи харчок на незрозумілому затертому фото- дивіться, це НЛО
"Уночі над містом Яготином
Пролітала чудернацька куля,
Синя-синя, як на лобі гуля.
Не диміла куля, не гриміла,
Вогниками тільки мерехтіла,
Сіла біля крайньої криниці,
Попила студеної водиці."
Приспів:
Що це було?
| Мабуть, НЛО! |
Ні сіло, ні впало,
| По небу пливло. |
(2) Кажуть, що до тракториста
Савки Прилітали якось енелонавти,
Всі зелені, наче огірочки,
Випали з тарілки, мов із бочки.
Савка вийшов побалакать з ними,
Пригостив їх цигарками "Прима"
І тому зірвалась, кажуть факти,
Спроба міжпланетного контакту.
Приспів.
Катерина - дівчина привітна,
Тільки сьомий місяць як вагітна,
Кажуть люди, що то за холера?
- Не було у неї кавалера!
Бідкаються тато і матуся:
"Бідна наша донечка Катруся,
День і ніч сиділа з нами в хаті,
То, мабуть, усе пришельці кляті!"
Приспів.
А що НЛО?
- Ніхто не знає,
Тільки чутка по землі літає,
Що не марні ті космічні гості
- Мабуть, будуть розпускать колгоспи!
Ну, а нам лишається чекати
І себе байками годувати,
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо - спасибі - рідній пресі!
Ночь... Млечный путь уходил вдаль туманом
и тишина расползла по барханам ...
Глядя на небо, я лежал в мешке спальном,
думать хотелось о чем-то глобальном:
"Наш караван приближается к свету,
кто видит сны, кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте...
Кто? А, не важно. Ведь главное вместе.
Главное к звездам, а там будь , что будет.
Солнце мой "труп" поцелуем разбудит...
Общий порыв сцьементiровал груди,
Люди и стремя, стремя и люди.
Из Космоса зырит всевидящий глаз,
лопнуть желая взирает на нас...
геніальний доні, перша у всьому світі людина, що контактував з інопланетянами!!!
у гегсета і докази є!
зелена гундоса зе!гніда, вчись як треба перекривати інформаційний шум!
а, ти з тим 9 мая, як дурник.....
але, геніальний доні стидається і приховує дуже дуже.
" новичок " - онукам байдуже
який же він дешевий клоун, це жесть)
Если хотите по современному, то, я полагаю, следует употреблять оборот военное министерство.
Кстати в России до революции было именно военное министерство и возглавлял его не министр войны, а военный министр.
От Трумп то і робить, по-вуха обісрався з Іраном, а ось вам НЛО, жуйте...
короче, єдиний варіант для НЛО - це роботи, бо жива матерія десятки світових літ не перенесе
а роботи ламаються !
Тобто файли будуть викладати поетапно в залежності від того як у Тромба припече срака і як він обісреться, щоб напустити туману