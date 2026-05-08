Пентагон начал публиковать рассекреченные документы об НЛО

Министерство обороны США начало публиковать ранее засекреченные правительственные документы об инцидентах с НЛО, которые были рассекречены по приказу американского президента Дональда Трампа.

Об этом Минобороны США сообщило на платформе Х.

Что известно?

8 мая на сайте Пентагона появилась отдельная страница с опубликованными файлами. Там пояснили, что из-за объема материалов новые части будут публиковать поэтапно, каждые несколько недель — по мере их обнаружения и рассекречивания.

"Материалы, заархивированные здесь, касаются нерешенных дел, то есть правительство не может сделать окончательного вывода о природе зафиксированных явлений. Это может быть связано с различными причинами, в частности с недостаточностью данных, и Министерство войны приветствует привлечение анализа, информации и экспертизы частного сектора", — говорится в сообщении.

На сайте уже опубликована первая партия документов, которая включает материалы расследований, показания очевидцев и публичные отчеты о неидентифицированных летающих объектах.

Пентагон также заявил, что теперь общественность "может самостоятельно составить мнение относительно информации, содержащейся в этих файлах". Министр обороны США Пит Хегсет добавил, что "эти файлы, скрытые под грифом секретности, в течение длительного времени порождали вполне обоснованные спекуляции — и пришло время, чтобы американский народ увидел их собственными глазами".





Подробнее о файлах

Первая партия опубликованных материалов об НЛО в целом содержит 162 файла. В нее вошли архивные телеграммы Государственного департамента США, документы ФБР, а также стенограммы NASA, связанные с космическими миссиями и полетами астронавтов.

Среди опубликованных материалов есть интервью агентов ФБР с мужчиной, которого идентифицировали как оператора дрона. В сентябре 2023 года он сообщил о наблюдении "линейного объекта" с чрезвычайно ярким светом, настолько интенсивным, что внутри можно было разглядеть полосы.

Еще один файл — это фотография NASA с миссии "Аполлон-17" в 1972 году, на которой видны три точки в треугольном расположении. В подписи на сайте говорится, что "нет консенсуса относительно природы этой аномалии", но предварительный анализ указывает, что это может быть "физический объект".

Также среди материалов обнародовали изображение места происшествия с графической реконструкцией, созданной на основе показаний очевидцев от сентября 2023 года. По их словам, в небе появился эллипсоидный объект бронзово-металлического цвета, который возник из яркого света. Его длина, по оценкам свидетелей, составляла от 130 до 195 футов, после чего объект мгновенно исчез.

