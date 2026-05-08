РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости НЛО и инопланетяне
5 848 50

Пентагон начал публиковать рассекреченные документы об НЛО

Министерство обороны США начало публиковать ранее засекреченные правительственные документы об инцидентах с НЛО, которые были рассекречены по приказу американского президента Дональда Трампа.

Об этом Минобороны США сообщило на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

8 мая на сайте Пентагона появилась отдельная страница с опубликованными файлами. Там пояснили, что из-за объема материалов новые части будут публиковать поэтапно, каждые несколько недель — по мере их обнаружения и рассекречивания.

"Материалы, заархивированные здесь, касаются нерешенных дел, то есть правительство не может сделать окончательного вывода о природе зафиксированных явлений. Это может быть связано с различными причинами, в частности с недостаточностью данных, и Министерство войны приветствует привлечение анализа, информации и экспертизы частного сектора", — говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп поручил рассекретить правительственные файлы об НЛО и инопланетянах

На сайте уже опубликована первая партия документов, которая включает материалы расследований, показания очевидцев и публичные отчеты о неидентифицированных летающих объектах.

Пентагон также заявил, что теперь общественность "может самостоятельно составить мнение относительно информации, содержащейся в этих файлах". Министр обороны США Пит Хегсет добавил, что "эти файлы, скрытые под грифом секретности, в течение длительного времени порождали вполне обоснованные спекуляции — и пришло время, чтобы американский народ увидел их собственными глазами".

Опубликованные файлы по НЛО
Опубликованные файлы по НЛО

Подробнее о файлах

Первая партия опубликованных материалов об НЛО в целом содержит 162 файла. В нее вошли архивные телеграммы Государственного департамента США, документы ФБР, а также стенограммы NASA, связанные с космическими миссиями и полетами астронавтов.

Среди опубликованных материалов есть интервью агентов ФБР с мужчиной, которого идентифицировали как оператора дрона. В сентябре 2023 года он сообщил о наблюдении "линейного объекта" с чрезвычайно ярким светом, настолько интенсивным, что внутри можно было разглядеть полосы.

  • Еще один файл — это фотография NASA с миссии "Аполлон-17" в 1972 году, на которой видны три точки в треугольном расположении. В подписи на сайте говорится, что "нет консенсуса относительно природы этой аномалии", но предварительный анализ указывает, что это может быть "физический объект".

Также среди материалов обнародовали изображение места происшествия с графической реконструкцией, созданной на основе показаний очевидцев от сентября 2023 года. По их словам, в небе появился эллипсоидный объект бронзово-металлического цвета, который возник из яркого света. Его длина, по оценкам свидетелей, составляла от 130 до 195 футов, после чего объект мгновенно исчез.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон создал рабочую группу для изучения НЛО

Автор: 

НЛО (13) Пентагон (1510) США (29361) Трамп Дональд (8088)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Що тільки не зробиш аби тільки Файли Епштейна не публікувати.
П.С. те що опубліковано половина зафарбовували.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:01 Ответить
+14
Коли подихав СРСР теж народ відволікали байками про НЛО, Чумаровськими і полтергейстами, поки комуняцька та кадебевська верхушка напбивала собі кишені, щоб в трансформованому совку залишитися при владі
показать весь комментарий
08.05.2026 19:05 Ответить
+11
где можно записаццо на эвакуацию с Земли?
показать весь комментарий
08.05.2026 19:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що тільки не зробиш аби тільки Файли Епштейна не публікувати.
П.С. те що опубліковано половина зафарбовували.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:01 Ответить
На тих плівках майже вся еліта США, це нереально що їх колись опублікують.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:04 Ответить
Тому ті Файли Епштейна краще ядерної зброї у тих в кого вони є. А вони точно є у Прутіна та Натаньяху.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:09 Ответить
США пішли на імітацію війни з Іраном не через Ізраїль, а щоб підняти ціну на нафту та спг. Це їхні бізнес інтереси, вони зараз найбільше добувають нафти а їх заводи під іншу марку нафти, тому тільки екпорт.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:12 Ответить
Одне іншому не заважає. І там більше цілей насправді.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:15 Ответить
Пане Тромб, ось плівки з файлами Епштейна, де є фото, відео і аудіо записами, жертва, свідки, вихваляння, що ви на це скажете? - Це брехня, у вас немає доказів.
В той же час якась пляма чи харчок на незрозумілому затертому фото- дивіться, це НЛО
показать весь комментарий
08.05.2026 20:20 Ответить
Колись читала, як знімали НЛО: на тоненьку лєску (не знаю, як українською) підвішували солонку на балконі на фоні неба і робили фото, щоб не дуже чітке, наприклад на початку вечірніх сутінок. А взагалі повно інформації, що розвінчує різні містичні та циркові "чудеса"
показать весь комментарий
08.05.2026 22:09 Ответить
А вони теж були на території з Епштейном??
показать весь комментарий
08.05.2026 19:01 Ответить
Я не ґвалтівник, я нікого не ґвалтував, я не педофіл
показать весь комментарий
08.05.2026 19:05 Ответить
Тромб-головний марсіанин-гуманоїд.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:39 Ответить
пентагону в колекцію.Можете трампу показати
показать весь комментарий
08.05.2026 20:15 Ответить
Ку.
показать весь комментарий
08.05.2026 20:38 Ответить
Громадяни, слухайте новини:
"Уночі над містом Яготином
Пролітала чудернацька куля,
Синя-синя, як на лобі гуля.
Не диміла куля, не гриміла,
Вогниками тільки мерехтіла,
Сіла біля крайньої криниці,
Попила студеної водиці."
Приспів:
Що це було?
| Мабуть, НЛО! |
Ні сіло, ні впало,
| По небу пливло. |
(2) Кажуть, що до тракториста
Савки Прилітали якось енелонавти,
Всі зелені, наче огірочки,
Випали з тарілки, мов із бочки.
Савка вийшов побалакать з ними,
Пригостив їх цигарками "Прима"
І тому зірвалась, кажуть факти,
Спроба міжпланетного контакту.
Приспів.
Катерина - дівчина привітна,
Тільки сьомий місяць як вагітна,
Кажуть люди, що то за холера?
- Не було у неї кавалера!
Бідкаються тато і матуся:
"Бідна наша донечка Катруся,
День і ніч сиділа з нами в хаті,
То, мабуть, усе пришельці кляті!"
Приспів.
А що НЛО?
- Ніхто не знає,
Тільки чутка по землі літає,
Що не марні ті космічні гості
- Мабуть, будуть розпускать колгоспи!
Ну, а нам лишається чекати
І себе байками годувати,
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо - спасибі - рідній пресі!
показать весь комментарий
08.05.2026 19:01 Ответить
На радянський кшталт:
Ночь... Млечный путь уходил вдаль туманом
и тишина расползла по барханам ...
Глядя на небо, я лежал в мешке спальном,
думать хотелось о чем-то глобальном:

"Наш караван приближается к свету,
кто видит сны, кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте...
Кто? А, не важно. Ведь главное вместе.

Главное к звездам, а там будь , что будет.
Солнце мой "труп" поцелуем разбудит...
Общий порыв сцьементiровал груди,
Люди и стремя, стремя и люди.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:58 Ответить
P.S.
Из Космоса зырит всевидящий глаз,
лопнуть желая взирает на нас...
показать весь комментарий
08.05.2026 20:02 Ответить
-сь
показать весь комментарий
08.05.2026 20:03 Ответить
Я знаю пароль, я вижу ананас! Я верю, что еноты придут спасать нас. Я знаю бобров, я вижу бабуин, нельзя с Амфетамином мешать кокаин!
показать весь комментарий
08.05.2026 20:15 Ответить
Тю, копай глубже... мол угрюмая страна ластоногих оленей - заоблачный край... матрьошка. Какой там йоршик кокэйна с федором воТка пей - грязиваляйся и баста.
показать весь комментарий
08.05.2026 20:21 Ответить
не треба мене дурити я ще не п'яний
показать весь комментарий
08.05.2026 19:02 Ответить
Коли подихав СРСР теж народ відволікали байками про НЛО, Чумаровськими і полтергейстами, поки комуняцька та кадебевська верхушка напбивала собі кишені, щоб в трансформованому совку залишитися при владі
показать весь комментарий
08.05.2026 19:05 Ответить
Комуняки і кгбісти і розвалили совок а потім все захватили після розвалу. Вся біда України що не провели їх люстрацію а дозволили керувати Кравчуку та потім Кучмі.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:10 Ответить
І не взяли приклад з прибалтів та не втікли швиденько в ЄС і НАТО.
показать весь комментарий
08.05.2026 22:16 Ответить
Не тільки люстрацію а і кастрацію.Тепер маємо юних ефективних менеджерів з дідами-КДБістами в родичах
показать весь комментарий
08.05.2026 22:48 Ответить
неймовірно!!!!
геніальний доні, перша у всьому світі людина, що контактував з інопланетянами!!!
у гегсета і докази є!

зелена гундоса зе!гніда, вчись як треба перекривати інформаційний шум!
а, ти з тим 9 мая, як дурник.....
показать весь комментарий
08.05.2026 19:06 Ответить
Але спочатку, у доні відбувся перший контакт з інопланетянами з КДБ, потім з Епштейном, ну а далі уже, пішло - поїхало… Суди-позови від жінок, розлучення, банкрутства … Короче, - одне НЛО…
показать весь комментарий
08.05.2026 19:12 Ответить
там ще, багато малолітнього нло.
але, геніальний доні стидається і приховує дуже дуже.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:15 Ответить
Епопея з Іраном не цікавить лохторат тому є ще варіант який працював завжди і це НЛО. Лиш би не цікавилися тими Файлами Епштейна.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:06 Ответить
плівки епштейна ,на сьогодні ,цікавіші ...валіть трампа ,під* філа ,це ганьба амеріканців !!!... ...
показать весь комментарий
08.05.2026 19:07 Ответить
где можно записаццо на эвакуацию с Земли?
показать весь комментарий
08.05.2026 19:08 Ответить
класика совка, але там масово публікації про нло та снігових людей з'являлись перед черговим подорожчанням ковбаси по 2.20 ))
показать весь комментарий
08.05.2026 19:08 Ответить
НЛО над совком не літали.Технології на радіолампах їх мало цікавили.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:41 Ответить
Это типо местным зебобикам корма подкинули чтобы не сильно про Иран вспоминали ?)
показать весь комментарий
08.05.2026 19:16 Ответить
Приехал из Донбасу- гуманоид значит : перевод от 2099 г.: була ота отрута
" новичок " - онукам байдуже
показать весь комментарий
08.05.2026 19:19 Ответить
Точно Маск нову суміш трампу підігнав....
показать весь комментарий
08.05.2026 19:21 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2026 19:24 Ответить
Якщо немає ніяких позитивних досягнень - показуй НЛО.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:30 Ответить
Зачем только врать было ? прятать пи*деть , есть так есть ну и куй с ними . Трамп сам куй знает от куда прилетел ? так как и вся наша кулуарная пи*дота по сей час правит.....
показать весь комментарий
08.05.2026 19:33 Ответить
Пора постити фейки щоб відвернути увагу від про*обів трампа
який же він дешевий клоун, це жесть)
показать весь комментарий
08.05.2026 19:38 Ответить
Вимикач цивілізацій також привезений...правда не з іншої планети,а з ...)))
показать весь комментарий
08.05.2026 19:42 Ответить
Вы, хоть сами определитесь.
Об этом Минобороны США сообщило Источник: https://censor.net/ru/n4002226
и Министерство войны приветствует привлечение анализа, Источник: https://censor.net/ru/n4002226
Министр обороны США Пит Хегсет добавил источник: https://censor.net/ru/n4002226
Если хотите по современному, то, я полагаю, следует употреблять оборот военное министерство.
 Кстати в России до революции было именно военное министерство и возглавлял его не министр войны, а военный министр.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:48 Ответить
Коли припікає в задницю треба напустити туманУ в очі. Тоді скрізь туман тої задниці і не видно.
От Трумп то і робить, по-вуха обісрався з Іраном, а ось вам НЛО, жуйте...
показать весь комментарий
08.05.2026 19:55 Ответить
Они сейчас ещё и не такое опубликуют, чтобы скрыть то что творили не инопланетяне а так сказать люди на острове Эпштейна...
показать весь комментарий
08.05.2026 20:01 Ответить
як відволікти увагу від пройобу з Іраном
показать весь комментарий
08.05.2026 20:14 Ответить
на ютюбі є ШІ-канали які інтерпретують філософію фізики Фейнмана, там і про експедицію на Марс (висохнуть кістки і замучить радіація), і про міжпланетні перельоти у Всесвіті що розширюється (мутації, радіація, нестача ресурсів життєздатності, в першу чергу води)

короче, єдиний варіант для НЛО - це роботи, бо жива матерія десятки світових літ не перенесе

а роботи ламаються !
показать весь комментарий
08.05.2026 20:51 Ответить
Там ще десь про Лохнеське чудовисько потрібно викласти...В результаті виявилось що його вигадали для приваблення туристів. Я багато радянських журналів з усією фантастикою читав.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:06 Ответить
ЛохНеське чудовисько для лохів 😉
показать весь комментарий
08.05.2026 21:27 Ответить
Якось була ціла серія телепередач про полтергейст, памʼятаю скільки розмов було на лавках під підʼїздом. Здохло, як відрізало, і це найкраще доводить, що була брехня.
показать весь комментарий
08.05.2026 22:02 Ответить
через масштаб матеріалів нові частини публікуватимуть поетапно, кожні кілька тижнів - у міру їх виявлення та розсекречення.
Тобто файли будуть викладати поетапно в залежності від того як у Тромба припече срака і як він обісреться, щоб напустити туману
показать весь комментарий
08.05.2026 21:10 Ответить
Рудий педофіл просрав статус держави, то читайте тепер про нло, тільки не думайте про те, що буде завтра, куди вас приведе старий крашений пітух.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:56 Ответить
 
 