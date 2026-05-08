Пентагон почав публікувати розсекречені документи про НЛО

Міністерство оборони США почало публікувати раніше засекречені урядові документи щодо інцидентів з НЛО, які розсекретили за наказом американського президента Дональда Трампа.

8 травня на сайті Пентагону з’явилася окрема сторінка з опублікованими файлами. Там пояснили, що через масштаб матеріалів нові частини публікуватимуть поетапно, кожні кілька тижнів — у міру їх виявлення та розсекречення.

"Матеріали, заархівовані тут, стосуються невирішених справ, тобто уряд не може зробити остаточного висновку щодо природи зафіксованих явищ. Це може бути пов’язано з різними причинами, зокрема з недостатністю даних, і Міністерство війни вітає залучення аналізу, інформації та експертизи приватного сектору", - йдеться в повідомленні.

На сайті вже опубліковано першу партію документів, яка включає матеріали розслідувань, свідчення очевидців та публічні звіти щодо неідентифікованих літаючих об’єктів.

Пентагон також заявив, що тепер громадськість "може самостійно скласти думку щодо інформації, що міститься в цих файлах". Міністр оборони США Піт Гегсет додав, що "ці файли, приховані під грифом секретності, протягом тривалого часу породжували цілком обґрунтовані спекуляції — і настав час, щоб американський народ побачив їх на власні очі".





Перша партія опублікованих матеріалів про НЛО загалом містить 162 файли. До нього увійшли архівні телеграми Державного департаменту США, документи ФБР, а також стенограми NASA, пов’язані з космічними місіями та польотами астронавтів.

Серед опублікованих матеріалів є інтерв’ю агентів ФБР із чоловіком, якого ідентифікували як оператора дрона. У вересні 2023 року він повідомив про спостереження "лінійного об’єкта" з надзвичайно яскравим світлом, настільки інтенсивним, що всередині можна було помітити смуги.

Ще один файл — це фотографія NASA з місії "Аполлон-17" у 1972 році, на якій видно три точки у трикутному розташуванні. У підписі на сайті йдеться, що "немає консенсусу щодо природи цієї аномалії", але попередній аналіз вказує, що це може бути "фізичний об’єкт".

Також серед матеріалів оприлюднили зображення місця події з графічною реконструкцією, створеною на основі свідчень очевидців від вересня 2023 року. За їхніми словами, у небі з’явився еліпсоїдний об’єкт бронзово-металевого кольору, який виник із яскравого світла. Його довжина, за оцінками свідків, становила від 130 до 195 футів, після чого об’єкт миттєво зник.

