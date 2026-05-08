Пентагон почав публікувати розсекречені документи про НЛО
Міністерство оборони США почало публікувати раніше засекречені урядові документи щодо інцидентів з НЛО, які розсекретили за наказом американського президента Дональда Трампа.
Про це Міноборони США повідомило на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
8 травня на сайті Пентагону з’явилася окрема сторінка з опублікованими файлами. Там пояснили, що через масштаб матеріалів нові частини публікуватимуть поетапно, кожні кілька тижнів — у міру їх виявлення та розсекречення.
"Матеріали, заархівовані тут, стосуються невирішених справ, тобто уряд не може зробити остаточного висновку щодо природи зафіксованих явищ. Це може бути пов’язано з різними причинами, зокрема з недостатністю даних, і Міністерство війни вітає залучення аналізу, інформації та експертизи приватного сектору", - йдеться в повідомленні.
На сайті вже опубліковано першу партію документів, яка включає матеріали розслідувань, свідчення очевидців та публічні звіти щодо неідентифікованих літаючих об’єктів.
Пентагон також заявив, що тепер громадськість "може самостійно скласти думку щодо інформації, що міститься в цих файлах". Міністр оборони США Піт Гегсет додав, що "ці файли, приховані під грифом секретності, протягом тривалого часу породжували цілком обґрунтовані спекуляції — і настав час, щоб американський народ побачив їх на власні очі".
Більше про файли
Перша партія опублікованих матеріалів про НЛО загалом містить 162 файли. До нього увійшли архівні телеграми Державного департаменту США, документи ФБР, а також стенограми NASA, пов’язані з космічними місіями та польотами астронавтів.
Серед опублікованих матеріалів є інтерв’ю агентів ФБР із чоловіком, якого ідентифікували як оператора дрона. У вересні 2023 року він повідомив про спостереження "лінійного об’єкта" з надзвичайно яскравим світлом, настільки інтенсивним, що всередині можна було помітити смуги.
- Ще один файл — це фотографія NASA з місії "Аполлон-17" у 1972 році, на якій видно три точки у трикутному розташуванні. У підписі на сайті йдеться, що "немає консенсусу щодо природи цієї аномалії", але попередній аналіз вказує, що це може бути "фізичний об’єкт".
Також серед матеріалів оприлюднили зображення місця події з графічною реконструкцією, створеною на основі свідчень очевидців від вересня 2023 року. За їхніми словами, у небі з’явився еліпсоїдний об’єкт бронзово-металевого кольору, який виник із яскравого світла. Його довжина, за оцінками свідків, становила від 130 до 195 футів, після чого об’єкт миттєво зник.
П.С. те що опубліковано половина зафарбовували.
В той же час якась пляма чи харчок на незрозумілому затертому фото- дивіться, це НЛО
"Уночі над містом Яготином
Пролітала чудернацька куля,
Синя-синя, як на лобі гуля.
Не диміла куля, не гриміла,
Вогниками тільки мерехтіла,
Сіла біля крайньої криниці,
Попила студеної водиці."
Приспів:
Що це було?
| Мабуть, НЛО! |
Ні сіло, ні впало,
| По небу пливло. |
(2) Кажуть, що до тракториста
Савки Прилітали якось енелонавти,
Всі зелені, наче огірочки,
Випали з тарілки, мов із бочки.
Савка вийшов побалакать з ними,
Пригостив їх цигарками "Прима"
І тому зірвалась, кажуть факти,
Спроба міжпланетного контакту.
Приспів.
Катерина - дівчина привітна,
Тільки сьомий місяць як вагітна,
Кажуть люди, що то за холера?
- Не було у неї кавалера!
Бідкаються тато і матуся:
"Бідна наша донечка Катруся,
День і ніч сиділа з нами в хаті,
То, мабуть, усе пришельці кляті!"
Приспів.
А що НЛО?
- Ніхто не знає,
Тільки чутка по землі літає,
Що не марні ті космічні гості
- Мабуть, будуть розпускать колгоспи!
Ну, а нам лишається чекати
І себе байками годувати,
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо - спасибі - рідній пресі!
Ночь... Млечный путь уходил вдаль туманом
и тишина расползла по барханам ...
Глядя на небо, я лежал в мешке спальном,
думать хотелось о чем-то глобальном:
"Наш караван приближается к свету,
кто видит сны, кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте...
Кто? А, не важно. Ведь главное вместе.
Главное к звездам, а там будь , что будет.
Солнце мой "труп" поцелуем разбудит...
Общий порыв сцьементiровал груди,
Люди и стремя, стремя и люди.
Из Космоса зырит всевидящий глаз,
лопнуть желая взирает на нас...
геніальний доні, перша у всьому світі людина, що контактував з інопланетянами!!!
у гегсета і докази є!
зелена гундоса зе!гніда, вчись як треба перекривати інформаційний шум!
а, ти з тим 9 мая, як дурник.....
але, геніальний доні стидається і приховує дуже дуже.
" новичок " - онукам байдуже
який же він дешевий клоун, це жесть)
Если хотите по современному, то, я полагаю, следует употреблять оборот военное министерство.
Кстати в России до революции было именно военное министерство и возглавлял его не министр войны, а военный министр.
От Трумп то і робить, по-вуха обісрався з Іраном, а ось вам НЛО, жуйте...
короче, єдиний варіант для НЛО - це роботи, бо жива матерія десятки світових літ не перенесе
а роботи ламаються !
Тобто файли будуть викладати поетапно в залежності від того як у Тромба припече срака і як він обісреться, щоб напустити туману