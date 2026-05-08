УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8642 відвідувача онлайн
Новини НЛО та інопланетяни
6 414 50

Пентагон почав публікувати розсекречені документи про НЛО

Міністерство оборони США почало публікувати раніше засекречені урядові документи щодо інцидентів з НЛО, які розсекретили за наказом американського президента Дональда Трампа.

Про це Міноборони США повідомило на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

8 травня на сайті Пентагону з’явилася окрема сторінка з опублікованими файлами. Там пояснили, що через масштаб матеріалів нові частини публікуватимуть поетапно, кожні кілька тижнів — у міру їх виявлення та розсекречення.

"Матеріали, заархівовані тут, стосуються невирішених справ, тобто уряд не може зробити остаточного висновку щодо природи зафіксованих явищ. Це може бути пов’язано з різними причинами, зокрема з недостатністю даних, і Міністерство війни вітає залучення аналізу, інформації та експертизи приватного сектору", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп доручив розсекретити урядові файли про НЛО та інопланетян

На сайті вже опубліковано першу партію документів, яка включає матеріали розслідувань, свідчення очевидців та публічні звіти щодо неідентифікованих літаючих об’єктів.

Пентагон також заявив, що тепер громадськість "може самостійно скласти думку щодо інформації, що міститься в цих файлах". Міністр оборони США Піт Гегсет додав, що "ці файли, приховані під грифом секретності, протягом тривалого часу породжували цілком обґрунтовані спекуляції — і настав час, щоб американський народ побачив їх на власні очі".

Опубліковані файли щодо НЛО
Опубліковані файли щодо НЛО

Більше про файли

Перша партія опублікованих матеріалів про НЛО загалом містить 162 файли. До нього увійшли архівні телеграми Державного департаменту США, документи ФБР, а також стенограми NASA, пов’язані з космічними місіями та польотами астронавтів.

Серед опублікованих матеріалів є інтерв’ю агентів ФБР із чоловіком, якого ідентифікували як оператора дрона. У вересні 2023 року він повідомив про спостереження "лінійного об’єкта" з надзвичайно яскравим світлом, настільки інтенсивним, що всередині можна було помітити смуги.

  • Ще один файл — це фотографія NASA з місії "Аполлон-17" у 1972 році, на якій видно три точки у трикутному розташуванні. У підписі на сайті йдеться, що "немає консенсусу щодо природи цієї аномалії", але попередній аналіз вказує, що це може бути "фізичний об’єкт".

Також серед матеріалів оприлюднили зображення місця події з графічною реконструкцією, створеною на основі свідчень очевидців від вересня 2023 року. За їхніми словами, у небі з’явився еліпсоїдний об’єкт бронзово-металевого кольору, який виник із яскравого світла. Його довжина, за оцінками свідків, становила від 130 до 195 футів, після чого об’єкт миттєво зник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон створив робочу групу для вивчення НЛО

Автор: 

НЛО (3) Пентагон (1477) США (26484) Трамп Дональд (8807)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Що тільки не зробиш аби тільки Файли Епштейна не публікувати.
П.С. те що опубліковано половина зафарбовували.
показати весь коментар
08.05.2026 19:01 Відповісти
+14
Коли подихав СРСР теж народ відволікали байками про НЛО, Чумаровськими і полтергейстами, поки комуняцька та кадебевська верхушка напбивала собі кишені, щоб в трансформованому совку залишитися при владі
показати весь коментар
08.05.2026 19:05 Відповісти
+11
где можно записаццо на эвакуацию с Земли?
показати весь коментар
08.05.2026 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що тільки не зробиш аби тільки Файли Епштейна не публікувати.
П.С. те що опубліковано половина зафарбовували.
показати весь коментар
08.05.2026 19:01 Відповісти
На тих плівках майже вся еліта США, це нереально що їх колись опублікують.
показати весь коментар
08.05.2026 19:04 Відповісти
Тому ті Файли Епштейна краще ядерної зброї у тих в кого вони є. А вони точно є у Прутіна та Натаньяху.
показати весь коментар
08.05.2026 19:09 Відповісти
США пішли на імітацію війни з Іраном не через Ізраїль, а щоб підняти ціну на нафту та спг. Це їхні бізнес інтереси, вони зараз найбільше добувають нафти а їх заводи під іншу марку нафти, тому тільки екпорт.
показати весь коментар
08.05.2026 19:12 Відповісти
Одне іншому не заважає. І там більше цілей насправді.
показати весь коментар
08.05.2026 19:15 Відповісти
Пане Тромб, ось плівки з файлами Епштейна, де є фото, відео і аудіо записами, жертва, свідки, вихваляння, що ви на це скажете? - Це брехня, у вас немає доказів.
В той же час якась пляма чи харчок на незрозумілому затертому фото- дивіться, це НЛО
показати весь коментар
08.05.2026 20:20 Відповісти
Колись читала, як знімали НЛО: на тоненьку лєску (не знаю, як українською) підвішували солонку на балконі на фоні неба і робили фото, щоб не дуже чітке, наприклад на початку вечірніх сутінок. А взагалі повно інформації, що розвінчує різні містичні та циркові "чудеса"
показати весь коментар
08.05.2026 22:09 Відповісти
А вони теж були на території з Епштейном??
показати весь коментар
08.05.2026 19:01 Відповісти
Я не ґвалтівник, я нікого не ґвалтував, я не педофіл
показати весь коментар
08.05.2026 19:05 Відповісти
Тромб-головний марсіанин-гуманоїд.
показати весь коментар
08.05.2026 19:39 Відповісти
пентагону в колекцію.Можете трампу показати
показати весь коментар
08.05.2026 20:15 Відповісти
Ку.
показати весь коментар
08.05.2026 20:38 Відповісти
Громадяни, слухайте новини:
"Уночі над містом Яготином
Пролітала чудернацька куля,
Синя-синя, як на лобі гуля.
Не диміла куля, не гриміла,
Вогниками тільки мерехтіла,
Сіла біля крайньої криниці,
Попила студеної водиці."
Приспів:
Що це було?
| Мабуть, НЛО! |
Ні сіло, ні впало,
| По небу пливло. |
(2) Кажуть, що до тракториста
Савки Прилітали якось енелонавти,
Всі зелені, наче огірочки,
Випали з тарілки, мов із бочки.
Савка вийшов побалакать з ними,
Пригостив їх цигарками "Прима"
І тому зірвалась, кажуть факти,
Спроба міжпланетного контакту.
Приспів.
Катерина - дівчина привітна,
Тільки сьомий місяць як вагітна,
Кажуть люди, що то за холера?
- Не було у неї кавалера!
Бідкаються тато і матуся:
"Бідна наша донечка Катруся,
День і ніч сиділа з нами в хаті,
То, мабуть, усе пришельці кляті!"
Приспів.
А що НЛО?
- Ніхто не знає,
Тільки чутка по землі літає,
Що не марні ті космічні гості
- Мабуть, будуть розпускать колгоспи!
Ну, а нам лишається чекати
І себе байками годувати,
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо - спасибі - рідній пресі!
показати весь коментар
08.05.2026 19:01 Відповісти
На радянський кшталт:
Ночь... Млечный путь уходил вдаль туманом
и тишина расползла по барханам ...
Глядя на небо, я лежал в мешке спальном,
думать хотелось о чем-то глобальном:

"Наш караван приближается к свету,
кто видит сны, кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте...
Кто? А, не важно. Ведь главное вместе.

Главное к звездам, а там будь , что будет.
Солнце мой "труп" поцелуем разбудит...
Общий порыв сцьементiровал груди,
Люди и стремя, стремя и люди.
показати весь коментар
08.05.2026 19:58 Відповісти
P.S.
Из Космоса зырит всевидящий глаз,
лопнуть желая взирает на нас...
показати весь коментар
08.05.2026 20:02 Відповісти
-сь
показати весь коментар
08.05.2026 20:03 Відповісти
Я знаю пароль, я вижу ананас! Я верю, что еноты придут спасать нас. Я знаю бобров, я вижу бабуин, нельзя с Амфетамином мешать кокаин!
показати весь коментар
08.05.2026 20:15 Відповісти
Тю, копай глубже... мол угрюмая страна ластоногих оленей - заоблачный край... матрьошка. Какой там йоршик кокэйна с федором воТка пей - грязиваляйся и баста.
показати весь коментар
08.05.2026 20:21 Відповісти
не треба мене дурити я ще не п'яний
показати весь коментар
08.05.2026 19:02 Відповісти
Коли подихав СРСР теж народ відволікали байками про НЛО, Чумаровськими і полтергейстами, поки комуняцька та кадебевська верхушка напбивала собі кишені, щоб в трансформованому совку залишитися при владі
показати весь коментар
08.05.2026 19:05 Відповісти
Комуняки і кгбісти і розвалили совок а потім все захватили після розвалу. Вся біда України що не провели їх люстрацію а дозволили керувати Кравчуку та потім Кучмі.
показати весь коментар
08.05.2026 19:10 Відповісти
І не взяли приклад з прибалтів та не втікли швиденько в ЄС і НАТО.
показати весь коментар
08.05.2026 22:16 Відповісти
Не тільки люстрацію а і кастрацію.Тепер маємо юних ефективних менеджерів з дідами-КДБістами в родичах
показати весь коментар
08.05.2026 22:48 Відповісти
неймовірно!!!!
геніальний доні, перша у всьому світі людина, що контактував з інопланетянами!!!
у гегсета і докази є!

зелена гундоса зе!гніда, вчись як треба перекривати інформаційний шум!
а, ти з тим 9 мая, як дурник.....
показати весь коментар
08.05.2026 19:06 Відповісти
Але спочатку, у доні відбувся перший контакт з інопланетянами з КДБ, потім з Епштейном, ну а далі уже, пішло - поїхало… Суди-позови від жінок, розлучення, банкрутства … Короче, - одне НЛО…
показати весь коментар
08.05.2026 19:12 Відповісти
там ще, багато малолітнього нло.
але, геніальний доні стидається і приховує дуже дуже.
показати весь коментар
08.05.2026 19:15 Відповісти
Епопея з Іраном не цікавить лохторат тому є ще варіант який працював завжди і це НЛО. Лиш би не цікавилися тими Файлами Епштейна.
показати весь коментар
08.05.2026 19:06 Відповісти
плівки епштейна ,на сьогодні ,цікавіші ...валіть трампа ,під* філа ,це ганьба амеріканців !!!... ...
показати весь коментар
08.05.2026 19:07 Відповісти
где можно записаццо на эвакуацию с Земли?
показати весь коментар
08.05.2026 19:08 Відповісти
класика совка, але там масово публікації про нло та снігових людей з'являлись перед черговим подорожчанням ковбаси по 2.20 ))
показати весь коментар
08.05.2026 19:08 Відповісти
НЛО над совком не літали.Технології на радіолампах їх мало цікавили.
показати весь коментар
08.05.2026 19:41 Відповісти
Это типо местным зебобикам корма подкинули чтобы не сильно про Иран вспоминали ?)
показати весь коментар
08.05.2026 19:16 Відповісти
Приехал из Донбасу- гуманоид значит : перевод от 2099 г.: була ота отрута
" новичок " - онукам байдуже
показати весь коментар
08.05.2026 19:19 Відповісти
Точно Маск нову суміш трампу підігнав....
показати весь коментар
08.05.2026 19:21 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2026 19:24 Відповісти
Якщо немає ніяких позитивних досягнень - показуй НЛО.
показати весь коментар
08.05.2026 19:30 Відповісти
Зачем только врать было ? прятать пи*деть , есть так есть ну и куй с ними . Трамп сам куй знает от куда прилетел ? так как и вся наша кулуарная пи*дота по сей час правит.....
показати весь коментар
08.05.2026 19:33 Відповісти
Пора постити фейки щоб відвернути увагу від про*обів трампа
який же він дешевий клоун, це жесть)
показати весь коментар
08.05.2026 19:38 Відповісти
Вимикач цивілізацій також привезений...правда не з іншої планети,а з ...)))
показати весь коментар
08.05.2026 19:42 Відповісти
Вы, хоть сами определитесь.
Об этом Минобороны США сообщило Источник: https://censor.net/ru/n4002226
и Министерство войны приветствует привлечение анализа, Источник: https://censor.net/ru/n4002226
Министр обороны США Пит Хегсет добавил источник: https://censor.net/ru/n4002226
Если хотите по современному, то, я полагаю, следует употреблять оборот военное министерство.
 Кстати в России до революции было именно военное министерство и возглавлял его не министр войны, а военный министр.
показати весь коментар
08.05.2026 19:48 Відповісти
Коли припікає в задницю треба напустити туманУ в очі. Тоді скрізь туман тої задниці і не видно.
От Трумп то і робить, по-вуха обісрався з Іраном, а ось вам НЛО, жуйте...
показати весь коментар
08.05.2026 19:55 Відповісти
Они сейчас ещё и не такое опубликуют, чтобы скрыть то что творили не инопланетяне а так сказать люди на острове Эпштейна...
показати весь коментар
08.05.2026 20:01 Відповісти
як відволікти увагу від пройобу з Іраном
показати весь коментар
08.05.2026 20:14 Відповісти
на ютюбі є ШІ-канали які інтерпретують філософію фізики Фейнмана, там і про експедицію на Марс (висохнуть кістки і замучить радіація), і про міжпланетні перельоти у Всесвіті що розширюється (мутації, радіація, нестача ресурсів життєздатності, в першу чергу води)

короче, єдиний варіант для НЛО - це роботи, бо жива матерія десятки світових літ не перенесе

а роботи ламаються !
показати весь коментар
08.05.2026 20:51 Відповісти
Там ще десь про Лохнеське чудовисько потрібно викласти...В результаті виявилось що його вигадали для приваблення туристів. Я багато радянських журналів з усією фантастикою читав.
показати весь коментар
08.05.2026 21:06 Відповісти
ЛохНеське чудовисько для лохів 😉
показати весь коментар
08.05.2026 21:27 Відповісти
Якось була ціла серія телепередач про полтергейст, памʼятаю скільки розмов було на лавках під підʼїздом. Здохло, як відрізало, і це найкраще доводить, що була брехня.
показати весь коментар
08.05.2026 22:02 Відповісти
через масштаб матеріалів нові частини публікуватимуть поетапно, кожні кілька тижнів - у міру їх виявлення та розсекречення.
Тобто файли будуть викладати поетапно в залежності від того як у Тромба припече срака і як він обісреться, щоб напустити туману
показати весь коментар
08.05.2026 21:10 Відповісти
Рудий педофіл просрав статус держави, то читайте тепер про нло, тільки не думайте про те, що буде завтра, куди вас приведе старий крашений пітух.
показати весь коментар
08.05.2026 21:56 Відповісти
 
 