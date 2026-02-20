Трамп доручив розсекретити урядові файли про НЛО та інопланетян
Президент США Дональд Трамп доручить оприлюднити урядові файлі, пов'язані з інопланетним та позаземним життям.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"З огляду на виявлений величезний інтерес, я доручу військовому міністру та іншим відповідним міністерствам і агентствам розпочати процес виявлення та оприлюднення урядових файлів, пов’язаних з інопланетним та позаземним життям, непізнаними повітряними явищами, та непізнаними летючими об’єктами (НЛО), а також будь-якої іншої інформації, пов’язаної з цими надзвичайно складними, але надзвичайно цікавими та важливими питаннями", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше 44-й президент США Барак Обама в інтерв'ю розповів про те, що інопланетяни "реальні". Водночас він зауважив, що жодного з них не бачив та їх "не тримають у Зоні 51".
- Трамп звинуватив його у розкритті секретної інформації.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це Трамп засланий казачок друзями з зони 51.
Нате вам літаючі тарілки, тільки відчепіться від мене зі свої **********...
Трамп рідкісна мерзота.
Із паяльником в дупі і не так розкарячишся.
***** вже забило член на іранські Шахеди.
Ти ще забув сказати, що комплектуючі також поставляють ЄС та США.
Я лише мав на увазі, що кацапи в виробництві Шахедів вже можуть обійтися, якщо припече, і без іранців.
А з НЛО він, мабуть, на Букера націлився, чи що там зараз дають за журналістські розслідування.
А якщо без сміху казати , то Трамп буде робити все що завгодно , тільки щоб відволікти увагу американців від своїх епштейнів і про@бів . Від любові до знань і поваги до американців це точно не робиться .
А що воно думало - грозити Данії забрати території і сподіватися продавати ЄС зброю???
ЄС сама вироблятиме, а США повернуться у роль північної Аргентини, як це і було до Другої Світової...
