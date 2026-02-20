Трамп доручив розсекретити урядові файли про НЛО та інопланетян

Президент США Дональд Трамп доручить оприлюднити урядові файлі, пов'язані з інопланетним та позаземним життям.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Що відомо?

"З огляду на виявлений величезний інтерес, я доручу військовому міністру та іншим відповідним міністерствам і агентствам розпочати процес виявлення та оприлюднення урядових файлів, пов’язаних з інопланетним та позаземним життям, непізнаними повітряними явищами, та непізнаними летючими об’єктами (НЛО), а також будь-якої іншої інформації, пов’язаної з цими надзвичайно складними, але надзвичайно цікавими та важливими питаннями", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Раніше 44-й президент США Барак Обама в інтерв'ю розповів про те, що інопланетяни "реальні". Водночас він зауважив, що жодного з них не бачив та їх "не тримають у Зоні 51".

Трамп звинуватив його у розкритті секретної інформації.

