Новини Трамп створює Раду миру
2 537 31

Трамп вважає, що деякі світові лідери стали популярними завдяки йому

Трамп - про успіх світових політиків

Президент США Дональд Трамп заявив, що популярність деяких світових лідерів зросла завдяки його підтримці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі, підготовленому на основі виступу Трампа на першому засіданні Ради миру.

За словами американського лідера, він не зобов’язаний підтримувати інших політиків, але робить це, коли вважає їх гідними. Він навів приклади кількох очільників країн, стверджуючи, що його підтримка сприяла їхньому успіху в опитуваннях та виборах.

"Мені не слід підтримувати людей, але я підтримую, коли вони мені подобаються. У мене дуже хороший показник підтримки кандидатів… але тепер я підтримую іноземних лідерів", — сказав Трамп.

Кого назвав Трамп

До лідерів, які нібито стали більш популярними завдяки його підтримці, Трамп відніс прем’єр-міністерку Санае Такаїчі , президента Хавʼєра Мілея та прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Він також зазначив, що Орбан був присутній на заході й що він демонструє "неймовірну роботу" щодо імміграційної політики. За словами Трампа, деякі країни Європи не схвалюють таку підтримку, але в цілому лідери демонструють сильні позиції.

Контекст заяви

Така риторика прозвучала на тлі першого зібрання Ради миру, ініційованої Трампом, де обговорювали глобальну допомогу та стабілізацію конфліктних регіонів. На цьому заході лідери кількох держав домовлялися про пакети допомоги та співпрацю щодо миротворчих ініціатив.

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
  • Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

Яке ж воно убоге... І це ще тоді, коли воно при владі...
Я уявляю, як воно буде виглядати після імпічменту!
19.02.2026 21:53 Відповісти
так само як і зєлєнське. нафіг нікому не потрібна істота.
19.02.2026 21:55 Відповісти
А що Зеля? Кажи краще за *****
19.02.2026 22:10 Відповісти
учень не може бути краще вчителя.
19.02.2026 22:11 Відповісти
Якщо ще до цього не переїде в палату номер 6.
20.02.2026 09:16 Відповісти
" Эра ***..нов пришла".
19.02.2026 21:55 Відповісти
Ти ж вбивцю путлєра витягнув на світ Божий - не прибідняйся
19.02.2026 21:56 Відповісти
19.02.2026 21:57 Відповісти
а кто не дасть мільярд...
19.02.2026 21:58 Відповісти
кретин старий маразматик !

.
20.02.2026 00:17 Відповісти
Знову з палати випустили ...
Тиждень був на інтенсивній терапії було тихо
19.02.2026 21:57 Відповісти
Та що там, більшість населення планети народилося завдяки Йому.
19.02.2026 21:59 Відповісти
Бери більше. Земля обгортаться коло Сонца хавдяки трамбону
19.02.2026 22:11 Відповісти
Я вам більше скажу: у мене кури стали краще нестися при трампу...
19.02.2026 22:54 Відповісти
"Я вам більше скажу: у мене кури стали краще нестися при трампу"

я думал, что при трампе яйца растут на деревьях. а оно вон как...
19.02.2026 23:21 Відповісти
Потім виявиться, що нарцис психічно хворий. А дехто йому рідкоземи та ресурси віддів за потужний собачій хрін.
19.02.2026 22:00 Відповісти
Ну хіба що цей чувак став популярнішим завдяки Трампу
19.02.2026 22:07 Відповісти
********!
19.02.2026 22:20 Відповісти
Тільки )(уйло
19.02.2026 22:24 Відповісти
і на лайно із США сідали навозні мухи, котрим лайно було харчами
19.02.2026 22:40 Відповісти
Весь світ х*йня!
Лиш ти, та я.
Та й ти х*йня,
Лиш Я!
19.02.2026 22:49 Відповісти
👍😄😄😄
19.02.2026 23:06 Відповісти
...зняли з язика
20.02.2026 08:38 Відповісти
і ще сонце сходить завдячуючи трампу.
19.02.2026 22:49 Відповісти
Вже пора і Сонце перейменувати в Трамп.
20.02.2026 02:47 Відповісти
воно ще не тільки під* філ , а підробляє ілюзіоністом ,у Білому дурдомі ...
19.02.2026 22:56 Відповісти
До кінця каденції руде опудало буде вважати, що сонце сходить завдяки йому.
Яке позорне днище!
19.02.2026 23:03 Відповісти
Та яке то Сонце то Трамп сходить..
20.02.2026 02:48 Відповісти
Але і сонце заходить на ніч...
20.02.2026 08:37 Відповісти
це він про Орбаня і Фіцю сказав в першу чергу .
19.02.2026 23:36 Відповісти
Тільки президент США - куйло!
20.02.2026 10:26 Відповісти
 
 