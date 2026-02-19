Трамп вважає, що деякі світові лідери стали популярними завдяки йому

Президент США Дональд Трамп заявив, що популярність деяких світових лідерів зросла завдяки його підтримці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі, підготовленому на основі виступу Трампа на першому засіданні Ради миру.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами американського лідера, він не зобов’язаний підтримувати інших політиків, але робить це, коли вважає їх гідними. Він навів приклади кількох очільників країн, стверджуючи, що його підтримка сприяла їхньому успіху в опитуваннях та виборах.

"Мені не слід підтримувати людей, але я підтримую, коли вони мені подобаються. У мене дуже хороший показник підтримки кандидатів… але тепер я підтримую іноземних лідерів", — сказав Трамп.

Читайте також: Рада миру контролюватиме роботу ООН. США допоможуть фінансово, - Трамп

Кого назвав Трамп

До лідерів, які нібито стали більш популярними завдяки його підтримці, Трамп відніс прем’єр-міністерку Санае Такаїчі , президента Хавʼєра Мілея та прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Він також зазначив, що Орбан був присутній на заході й що він демонструє "неймовірну роботу" щодо імміграційної політики. За словами Трампа, деякі країни Європи не схвалюють таку підтримку, але в цілому лідери демонструють сильні позиції.

Також читайте: Швейцарія візьме участь у "Раді миру" у Вашингтоні як спостерігач

Контекст заяви

Така риторика прозвучала на тлі першого зібрання Ради миру, ініційованої Трампом, де обговорювали глобальну допомогу та стабілізацію конфліктних регіонів. На цьому заході лідери кількох держав домовлялися про пакети допомоги та співпрацю щодо миротворчих ініціатив.

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

Також читайте: Польща не приєднуватиметься до Ради миру, можлива лише участь як спостерігача, - Туск