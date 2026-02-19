РУС
Новости Трам создает Совет мира
1 001 22

Трамп считает, что некоторые мировые лидеры стали популярными благодаря ему

Трамп - об успехе мировых политиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что популярность некоторых мировых лидеров выросла благодаря его поддержке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале, подготовленном на основе выступления Трампа на первом заседании Совета мира.

По словам американского лидера, он не обязан поддерживать других политиков, но делает это, когда считает их достойными. Он привел примеры нескольких руководителей стран, утверждая, что его поддержка способствовала их успеху в опросах и выборах.

"Мне не следует поддерживать людей, но я поддерживаю, когда они мне нравятся. У меня очень хороший показатель поддержки кандидатов... но теперь я поддерживаю иностранных лидеров", - сказал Трамп.

Кого назвал Трамп

К лидерам, которые якобы стали более популярными благодаря его поддержке, Трамп отнес премьер-министра Санаэ Такаичи, президента Хавьера Милея и премьер-министра Виктора Орбана.

Он также отметил, что Орбан присутствовал на мероприятии и что он демонстрирует "невероятную работу" в области иммиграционной политики. По словам Трампа, некоторые страны Европы не одобряют такую поддержку, но в целом лидеры демонстрируют сильные позиции.

Контекст заявления

Такая риторика прозвучала на фоне первого собрания Совета мира, инициированного Трампом, где обсуждали глобальную помощь и стабилизацию конфликтных регионов. На этом мероприятии лидеры нескольких государств договаривались о пакетах помощи и сотрудничестве в отношении миротворческих инициатив.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии — самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
  • Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

+4
Яке ж воно убоге... І це ще тоді, коли воно при владі...
Я уявляю, як воно буде виглядати після імпічменту!
19.02.2026 21:53 Ответить
+4
так само як і зєлєнське. нафіг нікому не потрібна істота.
19.02.2026 21:55 Ответить
+2
Знову з палати випустили ...
Тиждень був на інтенсивній терапії було тихо
19.02.2026 21:57 Ответить
А що Зеля? Кажи краще за *****
19.02.2026 22:10 Ответить
" Эра ***..нов пришла".
19.02.2026 21:55 Ответить
19.02.2026 21:57 Ответить
Та що там, більшість населення планети народилося завдяки Йому.
19.02.2026 21:59 Ответить
Я вам більше скажу: у мене кури стали краще нестися при трампу...
19.02.2026 22:54 Ответить
Ну хіба що цей чувак став популярнішим завдяки Трампу
19.02.2026 22:07 Ответить
Тільки )(уйло
19.02.2026 22:24 Ответить
Весь світ х*йня!
👍😄😄😄
19.02.2026 23:06 Ответить
воно ще не тільки під* філ , а підробляє ілюзіоністом ,у Білому дурдомі ...
19.02.2026 22:56 Ответить
