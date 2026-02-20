3 045 47
Трамп поручил рассекретить правительственные файлы о НЛО и инопланетянах
Президент США Дональд Трамп поручит обнародовать правительственные файлы, связанные с инопланетной и внеземной жизнью.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Учитывая проявленный огромный интерес, я поручу военному министру и другим соответствующим министерствам и агентствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями, и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Це Трамп засланий казачок друзями з зони 51.
Нате вам літаючі тарілки, тільки відчепіться від мене зі свої **********...
Трамп рідкісна мерзота.
Із паяльником в дупі і не так розкарячишся.
***** вже забило член на іранські Шахеди.
А якщо без сміху казати , то Трамп буде робити все що завгодно , тільки щоб відволікти увагу американців від своїх епштейнів і про@бів . Від любові до знань і поваги до американців це точно не робиться .
А що воно думало - грозити Данії забрати території і сподіватися продавати ЄС зброю???
ЄС сама вироблятиме, а США повернуться у роль північної Аргентини, як це і було до Другої Світової...
