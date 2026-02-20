РУС
Новости НЛО и инопланетяне
3 045 47

Трамп поручил рассекретить правительственные файлы о НЛО и инопланетянах

Трамп поручил раскрыть секретные файлы об НЛО

Президент США Дональд Трамп поручит обнародовать правительственные файлы, связанные с инопланетной и внеземной жизнью.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Учитывая проявленный огромный интерес, я поручу военному министру и другим соответствующим министерствам и агентствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями, и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами", - говорится в сообщении.

Трамп поручил раскрыть секретные файлы об НЛО

Что предшествовало?

  • Ранее 44-й президент США Барак Обама в интервью рассказал о том, что инопланетяне "реальны". В то же время он отметил, что ни одного из них не видел и их "не держат в Зоне 51".
  • Трамп обвинил его в раскрытии секретной информации.

Автор: 

Топ комментарии
+32
Хех))
Нате вам літаючі тарілки, тільки відчепіться від мене зі свої **********...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:21 Ответить
+22
Бляха-муха! Як же "*************" крутиться - "як воша на гребінці...", щоб тільки замаскувать скандал з "документами Епштейна", та відволікти увагу світової спільноти, від себе... І Мадуро викрали та судить збираються, і танкери в океанах, ловить почали, і війну в Персидській затоці провокують, і Раду миру створюють... Аби тільки люди не звертали увагу на їх власну "брудну білизну"...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:25 Ответить
+13
НАРЕШТІ!!!
показать весь комментарий
20.02.2026 08:42 Ответить
Давай Трамп НЛО!
показать весь комментарий
20.02.2026 08:21 Ответить
А яким боком тут Байден?
Це Трамп засланий казачок друзями з зони 51.
показать весь комментарий
20.02.2026 09:42 Ответить
Хех))
Нате вам літаючі тарілки, тільки відчепіться від мене зі свої **********...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:21 Ответить
Чітатєль тєлєграммний, а що з епштейном, там судові слухання йдуть, маєш якісь рішення про вину Трампа?
показать весь комментарий
20.02.2026 08:35 Ответить
Tromb nravitsa ?
показать весь комментарий
20.02.2026 08:50 Ответить
А якщо вини нема, то чого замалювали цілі абзаци?
Трамп рідкісна мерзота.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:12 Ответить
Трамп мабуть того, щось робив) у Клінтона
показать весь комментарий
20.02.2026 08:23 Ответить
... в Клінтоні.
показать весь комментарий
20.02.2026 09:44 Ответить
Бляха-муха! Як же "*************" крутиться - "як воша на гребінці...", щоб тільки замаскувать скандал з "документами Епштейна", та відволікти увагу світової спільноти, від себе... І Мадуро викрали та судить збираються, і танкери в океанах, ловить почали, і війну в Персидській затоці провокують, і Раду миру створюють... Аби тільки люди не звертали увагу на їх власну "брудну білизну"...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:25 Ответить
Ну в цьому випадку він обіцяв що це зробить. Хоть щось з обіцяного виконає. Його виборці такі ж Εδαнyͳi як і він сам.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:42 Ответить
У виборців Тромба буде простий і цікавий світ. У зоні 51 приховують обломки літаючої тарілки і трупи сірих інопланетян. А ще одного спіймали і катували. Він розповів їм про компʼютер і технології Стелс. Миром правлять анунакі з Нібіру. Намагаються щепленням і ГМО винищити більшість людей. А інших поработити за допомогою 5G і чипування. Їм служать рептилоїди. В основному із великих університетів, ліберальних ЗМІ і демократичної партії. А ще вони гвалтують і їдять дітей. Якщо Тромб і був на островів Епштейна то тільки як розвідник, щоб викрити цих гадів. Тому повинен тримати це в таємниці. Поки не зупинить 12 війн, отримає Нобелівську премію, переможе рептилоїдів і зробить Америку Знову Великою.
показать весь комментарий
20.02.2026 09:20 Ответить
"Інопланетянин" розповідав англійською мовою?
показать весь комментарий
20.02.2026 10:15 Ответить
На пальцях показав. На всіх трьох.
Із паяльником в дупі і не так розкарячишся.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:16 Ответить
Ну дебіііііл !!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.02.2026 08:25 Ответить
Я вам і НЛО покажу,і Іран розбомблю,і зірку з неба, тільки відчепіться з тим Епштеном раді Аллаха.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:26 Ответить
Если и правда Иран разбомбит и аятолл уничтожит то я только за
показать весь комментарий
20.02.2026 08:40 Ответить
Тоді вже краще болота...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:47 Ответить
Косвенно это ударит и по них и еще и по Китаю .Аятоллы на болотах союзники и шахеды их ноу-хау
показать весь комментарий
20.02.2026 09:11 Ответить
Іранські Шахеди вже не їх ноу-хау. Кацапи їх модернізували і випускають тисячами на місяць.
***** вже забило член на іранські Шахеди.
показать весь комментарий
20.02.2026 09:49 Ответить
Не знаєш помовчи. Поставляє і комплекти для збирання і ключові елементи. Ті ж самі плати позиціювання і свої копії німецьких та австрійських двигунів.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:03 Ответить
Болота ніззя, там хазяїн з компроматом
показать весь комментарий
20.02.2026 10:16 Ответить
Альфа-центавра...громозєка, глок з планети катрук, мєлафон, космозоо і "мєстний кефірчик"...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:27 Ответить
ви забули рептилойдів
показать весь комментарий
20.02.2026 08:32 Ответить
...забув, дякую
показать весь комментарий
20.02.2026 08:52 Ответить
Весь світ тепер взнає хто такий Маск.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:32 Ответить
Нехай заберуть мене з цієї планети
показать весь комментарий
20.02.2026 08:36 Ответить
Ок, хоча впевнений ніяких сенсацій не буде.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:37 Ответить
Зачем Трампу нобелевская "Премия мира"? Ему нужно в номинацию на Оскар, " воплощение сценариев в жизнь". "Матрица", "Терминатор, восстание машин" уже успешно воплощают, следующие сценарии " Восстание Кактусов" и " Война миров".
показать весь комментарий
20.02.2026 08:38 Ответить
так може і про далеку рідню дізнатись ....
А якщо без сміху казати , то Трамп буде робити все що завгодно , тільки щоб відволікти увагу американців від своїх епштейнів і про@бів . Від любові до знань і поваги до американців це точно не робиться .
показать весь комментарий
20.02.2026 08:39 Ответить
Трамп - наш слоняра 🐘🐘🐘
показать весь комментарий
20.02.2026 08:48 Ответить
Щоб якось відволіклись від файлів Епштейна.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:53 Ответить
Какое же оно *******...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:54 Ответить
Адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила вжити заходів "помсти" європейським країнам, якщо ЄС надаватиме перевагу своїм виробникам зброї у прагненні переозброєння континенту.
А що воно думало - грозити Данії забрати території і сподіватися продавати ЄС зброю???
ЄС сама вироблятиме, а США повернуться у роль північної Аргентини, як це і було до Другої Світової...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:55 Ответить
Наслідки вживання...анальгіну))
показать весь комментарий
20.02.2026 08:56 Ответить
Ну ,сам альцгеймерний Тампон до цього не додумався б. Зате в нього є всілякі Гексети , Ді Джеї Венси та іший собачник. Оці послухали Обаму та й вирішили ,а чому б нам не направити падких до сенсацій співвітчизників в правильне русло. Щоб вони забули про плівки Епштейна та зайнялись своїм SURVIVAL. скуповували патрони до своїх 250 млн. стволів ,ножики, ліхтарики консерви і. т.п. І всі будуть при ділі! Готуйтесь до навали пришельців!Геніально!
показать весь комментарий
20.02.2026 09:00 Ответить
Лікування дає результат , не завжди очікуваний .
показать весь комментарий
20.02.2026 09:02 Ответить
Ждем документалку "Люди в черном").
показать весь комментарий
20.02.2026 09:20 Ответить
Знайшов чим від Епштейна та України відволікти....Можливо,до речи, Маск пігулками поділився.....тими, після яких на Марс тягне полетіти.....
показать весь комментарий
20.02.2026 09:21 Ответить
А якщо у файлах про НЛО виявиться що Донні чпокав малолітніх інопланетянок, що тоді буде?
показать весь комментарий
20.02.2026 09:34 Ответить
Це щоб перестали Епштейнівські файли читати… та щаз
показать весь комментарий
20.02.2026 09:36 Ответить
Так то інопланетяни Трампа з Епштейном злигали, на острові де дітей дядьки мордували??
показать весь комментарий
20.02.2026 09:38 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 09:40 Ответить
На чому ж тепер буде Льоня-космос заробляти?
показать весь комментарий
20.02.2026 09:53 Ответить
Краще не скажеш:
https://www.youtube.com/watch?v=jsXxQI3ev90
показать весь комментарий
20.02.2026 09:43 Ответить
Грядёт межгалактическая сделка и совет мира внеземных цивилизаций..
показать весь комментарий
20.02.2026 09:57 Ответить
класика жанру )) в часи криз, різко зростає також число спостережень нло, снігових людей, чупакабр,... при совку таке відбувалось ще при черговому подорожчанні ковбаси по 2.20 ))
показать весь комментарий
20.02.2026 10:09 Ответить
 
 