Государство потратило 17,8 млрд грн на выплату "тысячи Зеленского" в прошлом году, — Минфин
На выплату "тысячи Зеленского" в прошлом году государство потратило 17,8 миллиарда гривен.
Об этом в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.
На выплату направили 17,8 млрд грн
По его словам, выплата помощи "Зимняя поддержка 2025" в размере тысячи гривен регулировалась постановлением Кабинета Министров Украины от 13.11.2025 года.
Реализация указанного экспериментального проекта осуществлялась в рамках бюджетной программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства", объем расходов по которой был увеличен на 4,5 миллиарда гривен путем перераспределения расходов государственного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсоцполитики на 2025 год.
Ермоличев отметил, что, по устному сообщению Министерства социальной политики, семьи и единства Украины,
помощь получили 17,8 миллиона граждан, на выплату которой было направлено 17,8 миллиардов гривен.
На сегодняшний день в рамках бюджетных программ, главным распорядителем которых является Минсоцполитики, соответствующие расходы для осуществления в 2026 году выплаты вышеупомянутой помощи не предусмотрены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Різниця між державою і народом полягає в тому, що народ - це спільнота людей (населення), а держава - це політична інституція (апарат управління) над цим населенням.
Народ є носієм культури та ідентичності, тоді як держава забезпечує суверенітет, територію та правопорядок.
Основні відмінності:
Суть: Народ (населення) - це люди, які проживають на певній території та мають спільні культурні або етнічні риси.
Держава - це організація політичної влади, що включає уряд, армію, поліцію та правову систему.
Співвідношення: Держава «діє зверху», диктуючи правила, тоді як народ є основою, на яку опирається влада.
Другими словами: одні хапнули 311 млрд. долларів США і дременули в Ізраіль, а народ (населення) отримують бомби і ракети на голови та останній хер без солі доїдать, а в середньому разом з державою наче6то і не погано - ніхто нічого не втратив.
https://images.cnscdn.com/1/6/0/0/1600ff560081d87ec8da5ffcb83d8a0f/original.jpg
На думці все оті 311 мільярдів. Для Міндіча і його Fire Point.
Вчора прочитала розслідування Антикорцентру Межа про те, що розрекламована всіма пропагандистами Банкової ракета Фламінго виробництва Fair Point лише двічі вразила ціль згідно відкритих джерел. Ще раз - дві ракети долетіли до цілі.
Це компанія, на яку от можна спустити за раз 311 мільярдів наших партнерів, які мали б йти на реально перевірену та ефективну зброю для захисту українських міст та враження легітимних цілей на території рф.
Про цю тему незручно говорити. Чому? Бо, після таких наочних доказів відмивання мільярдів, підтримки від партнерів може стати менше.
Але це про нашу ефективність в цій війні, ціна якої - існування України.
Чи можна назвати "ефективним" наявність дебіторської заборгованості в 46 мільярдів за не поставлено у військо зброю? (Станом на кінець 2025 року, яка виникла переважно в часи керування Умєровим Міністерством оборони). Відповідь очевидна.
Наш єдиний шанс - бути максимально ефективними, особливо в контексті витрачання ресурсів, які мають йти на забезпечення української армією зброєю.
І ця система вже не може існувати без бодай парламентського контролю. Бо інакше вона перетворює військові бюджети в багатомільярдну чорну діру, а Україну - в вічний полігон... Бо надто великі заробітки в ідеально закритому середовищі. Джерело: https://censor.net/ua/b4000612
Є чим гордитись мінфіну: хто отримує 2600 і 60000 в місяць-отримали однакові розміри доплат.
Волинець,нардеп від Батьківщини,в прямому ефірі сказав,що йому не потрібна була ця тисяча,це ніщо,як для нього,краще би віддали найбіднішим верствам,але його не питали і перечислили цю суму.
І маленька поправка по виплаті "тисячі Зеленського" : абсолютно невірне означення-він ні копійки не дав на ці "тисячі",гроші державні,а чи з допомоги Заходу.
https://krapka.media/2026/04/24/prokuror-z-pensiyeyu-u-156-tysyach-vymagaye-doplatyty-jomu-majzhe-5-mln-grn-zarplaty/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=krapka.media&utm_term=1303900&utm_content=12116255
і не тільки. Що вони роблять, це точно якісь диверсанти у владі
"ШАРА" - наше все! А там хоч трава не рости! Зате зараз можу купити пляшку горілки і напитися! Те, що поки застосовуєш ту "тисячу" (або "*******" чи "кешбекові" гроші), то витрачаєш в рази більше - "какая раніца!"...
"Совковість" в мізках отих "мивсіпрезидентів" дає зеленому довбню шанс на другий строк (і не на "Лук'янівці"), а Україні залишає все менше шансів на виживання...
ІМХО