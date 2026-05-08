Государство потратило 17,8 млрд грн на выплату "тысячи Зеленского" в прошлом году, — Минфин

На выплату "тысячи Зеленского" в прошлом году государство потратило 17,8 миллиарда гривен.

Об этом в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

По его словам, выплата помощи "Зимняя поддержка 2025" в размере тысячи гривен регулировалась постановлением Кабинета Министров Украины от 13.11.2025 года.

Реализация указанного экспериментального проекта осуществлялась в рамках бюджетной программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства", объем расходов по которой был увеличен на 4,5 миллиарда гривен путем перераспределения расходов государственного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсоцполитики на 2025 год.

Ермоличев отметил, что, по устному сообщению Министерства социальной политики, семьи и единства Украины,

помощь получили 17,8 миллиона граждан, на выплату которой было направлено 17,8 миллиардов гривен.

На сегодняшний день в рамках бюджетных программ, главным распорядителем которых является Минсоцполитики, соответствующие расходы для осуществления в 2026 году выплаты вышеупомянутой помощи не предусмотрены.







