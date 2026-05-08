Новости
1 254 23

Государство потратило 17,8 млрд грн на выплату "тысячи Зеленского" в прошлом году, — Минфин

На выплату "тысячи Зеленского" в прошлом году государство потратило 17,8 миллиарда гривен.

Об этом в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

На выплату направили 17,8 млрд грн 

По его словам, выплата помощи "Зимняя поддержка 2025" в размере тысячи гривен регулировалась постановлением Кабинета Министров Украины от 13.11.2025 года.

Реализация указанного экспериментального проекта осуществлялась в рамках бюджетной программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства", объем расходов по которой был увеличен на 4,5 миллиарда гривен путем перераспределения расходов государственного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсоцполитики на 2025 год.

Ермоличев отметил, что, по устному сообщению Министерства социальной политики, семьи и единства Украины,
помощь получили 17,8 миллиона граждан, на выплату которой было направлено 17,8 миллиардов гривен.

На сегодняшний день в рамках бюджетных программ, главным распорядителем которых является Минсоцполитики, соответствующие расходы для осуществления в 2026 году выплаты вышеупомянутой помощи не предусмотрены.

Топ комментарии
+11
Армія втратила
08.05.2026 20:00 Ответить
+7
тобто Зе як Юля позатикав пи....даки
08.05.2026 19:51 Ответить
+7
а ви донатьте..... а хрипатий буде піднімати свій рейтинг.
08.05.2026 20:00 Ответить
держава це і є українці - ніхто нічого не втратив
08.05.2026 19:56 Ответить
Трішки не так.
Різниця між державою і народом полягає в тому, що народ - це спільнота людей (населення), а держава - це політична інституція (апарат управління) над цим населенням.
Народ є носієм культури та ідентичності, тоді як держава забезпечує суверенітет, територію та правопорядок.
Основні відмінності:
Суть: Народ (населення) - це люди, які проживають на певній території та мають спільні культурні або етнічні риси.
Держава - це організація політичної влади, що включає уряд, армію, поліцію та правову систему.
Співвідношення: Держава «діє зверху», диктуючи правила, тоді як народ є основою, на яку опирається влада.
08.05.2026 20:03 Ответить
У хаті, що горить, полили квітки на підвіконні. За межами хати воду не марнували.
08.05.2026 20:05 Ответить
Ваша теза аналогічна з голубцем - одні їдять м'ясо, а інші капусту. На загал виходить, що всі їдять голубці.
Другими словами: одні хапнули 311 млрд. долларів США і дременули в Ізраіль, а народ (населення) отримують бомби і ракети на голови та останній хер без солі доїдать, а в середньому разом з державою наче6то і не погано - ніхто нічого не втратив.
08.05.2026 20:08 Ответить
311 млрд. Ви собі хоч уявляєте цю суму і де її можна "хапнути" ?
08.05.2026 20:19 Ответить
Для тебе пише ЦЕНЗОР. НЕТ: 311 мільярдів для Міндіча і Fire Point

https://images.cnscdn.com/1/6/0/0/1600ff560081d87ec8da5ffcb83d8a0f/original.jpg

На думці все оті 311 мільярдів. Для Міндіча і його Fire Point.

Вчора прочитала розслідування Антикорцентру Межа про те, що розрекламована всіма пропагандистами Банкової ракета Фламінго виробництва Fair Point лише двічі вразила ціль згідно відкритих джерел. Ще раз - дві ракети долетіли до цілі.

Це компанія, на яку от можна спустити за раз 311 мільярдів наших партнерів, які мали б йти на реально перевірену та ефективну зброю для захисту українських міст та враження легітимних цілей на території рф.

Про цю тему незручно говорити. Чому? Бо, після таких наочних доказів відмивання мільярдів, підтримки від партнерів може стати менше.

Але це про нашу ефективність в цій війні, ціна якої - існування України.

Чи можна назвати "ефективним" наявність дебіторської заборгованості в 46 мільярдів за не поставлено у військо зброю? (Станом на кінець 2025 року, яка виникла переважно в часи керування Умєровим Міністерством оборони). Відповідь очевидна.

Наш єдиний шанс - бути максимально ефективними, особливо в контексті витрачання ресурсів, які мають йти на забезпечення української армією зброєю.

І ця система вже не може існувати без бодай парламентського контролю. Бо інакше вона перетворює військові бюджети в багатомільярдну чорну діру, а Україну - в вічний полігон... Бо надто великі заробітки в ідеально закритому середовищі. Джерело: https://censor.net/ua/b4000612
08.05.2026 20:22 Ответить
Гривень, а не доларів.
09.05.2026 00:19 Ответить
Тисячі Зеленського це тисячі з допомоги Україні від Європи яку Оманський вкрав щоб використовувати для свого піару. Європейські та Німецькі платники податків скажуть що думають про Пана Оманського та Тисячі Зеленського.
08.05.2026 20:00 Ответить
"Держава витратила 17,8 млрд грн на виплату "тисячі Зеленського" торік, - Мінфін
Є чим гордитись мінфіну: хто отримує 2600 і 60000 в місяць-отримали однакові розміри доплат.
Волинець,нардеп від Батьківщини,в прямому ефірі сказав,що йому не потрібна була ця тисяча,це ніщо,як для нього,краще би віддали найбіднішим верствам,але його не питали і перечислили цю суму.
І маленька поправка по виплаті "тисячі Зеленського" : абсолютно невірне означення-він ні копійки не дав на ці "тисячі",гроші державні,а чи з допомоги Заходу.
08.05.2026 20:01 Ответить
Моя мама не отримала,як і 50 односельчан(Поштарка забула подати((А чи сама забула?(((
08.05.2026 20:02 Ответить
І нащо тат тисяча, наприклад, отаким "пенсіонерам":
https://krapka.media/2026/04/24/prokuror-z-pensiyeyu-u-156-tysyach-vymagaye-doplatyty-jomu-majzhe-5-mln-grn-zarplaty/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=krapka.media&utm_term=1303900&utm_content=12116255
і не тільки. Що вони роблять, це точно якісь диверсанти у владі
08.05.2026 20:08 Ответить
Невже цю схему ніхто не розуміє? Вона ж проста: по тисячі виплачують 5 млн українців, а в документах пишуть що отримали 15 млн. Прогін який повинен перевіряти це, на гачку ще з полтавських укріплень. Думаю його саме тому на цю посаду і призначили, бо можуть посадити надовго. Мені більш цікаво ,чим займається набу і сап і чому вони не хочуть бачити як мільярди гривень просто ллються в кишені шобла?
08.05.2026 20:08 Ответить
Оце державник і гроші просрав і ПРО вітчизняного виробництва відсутня. Не кожен так зможе нерахуючи жульку
08.05.2026 20:12 Ответить
"Юлина тисяча" нічому не навчила "мудрий нарід"...
"ШАРА" - наше все! А там хоч трава не рости! Зате зараз можу купити пляшку горілки і напитися! Те, що поки застосовуєш ту "тисячу" (або "*******" чи "кешбекові" гроші), то витрачаєш в рази більше - "какая раніца!"...
"Совковість" в мізках отих "мивсіпрезидентів" дає зеленому довбню шанс на другий строк (і не на "Лук'янівці"), а Україні залишає все менше шансів на виживання...
ІМХО
08.05.2026 20:13 Ответить
Лідор знає потреби свого електорату. Це вам не барига Порошенко, який закатував гроші в оборону, ЗСУ і ракетні програми
08.05.2026 20:16 Ответить
От зараза, а я так ни хрена и не получил...
08.05.2026 20:27 Ответить
Зе зайшов в кафе на Хрещатику - і в кафе стало більше на 100 мільонерів(((((
08.05.2026 20:56 Ответить
Це підкуп виборців--баранів Принципово не одержую ніяки кешбеки,до того ж держава ще і поділила на білих і чорних----не маєш смартфону (Дії)--ніякої шари. але табун баранів---він найкращий. Цей табун.ніяки шахеди і бомби не вилікують.
08.05.2026 21:18 Ответить
Може час ЗСУ самим собі підняти зарплату і підвисити хрипату голограму за яйця??
09.05.2026 00:19 Ответить
 
 