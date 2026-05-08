Держава витратила 17,8 млрд грн на виплату "тисячі Зеленського" торік, - Мінфін. ДОКУМЕНТ

Для виплати "тисячі Зеленського" минулого року держава витратила 17,8 мільярда гривень.

Про це у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомив перший заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

На виплату спрямували 17,8 млрд грн

За його словами, виплата допомоги "Зимова підтримка 2025" у розмірі тисячі гривень регулювалась постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 року.

Реалізація зазначеного експериментального проєкту здійснювалась у межах бюджетної програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", обсяг видатків за якою було збільшено на 4,5 мільярда гривень шляхом перерозподілу видатків державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики на 2025 рік.

Єрмоличев зазначив, що за усним повідомленням Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України,

допомогу отримали 17,8 мільйона громадян, на виплату якої було спрямовано 17,8 мільярда гривень.

На сьогодні в межах бюджетних програм, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики, відповідні видатки для здійснення у 2026 році виплати вищезазначеної допомоги не передбачено.







