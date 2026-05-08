Держава витратила 17,8 млрд грн на виплату "тисячі Зеленського" торік, - Мінфін. ДОКУМЕНТ

Для виплати "тисячі Зеленського" минулого року держава витратила 17,8 мільярда гривень.

Про це у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомив перший заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

На виплату спрямували 17,8 млрд грн 

За його словами, виплата допомоги "Зимова підтримка 2025" у розмірі тисячі гривень регулювалась постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 року.

Реалізація зазначеного експериментального проєкту здійснювалась у межах бюджетної програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", обсяг видатків за якою було збільшено на 4,5 мільярда гривень шляхом перерозподілу видатків державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики на 2025 рік.

Єрмоличев зазначив, що за усним повідомленням Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України,
допомогу отримали 17,8 мільйона громадян, на виплату якої було спрямовано 17,8 мільярда гривень.

На сьогодні в межах бюджетних програм, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики, відповідні видатки для здійснення у 2026 році виплати вищезазначеної допомоги не передбачено.

Читайте також: Без виплати "тисячі" українцям Зеленському не вдалося б зупинити падіння довіри, - ЗМІ

Топ коментарі
+12
Армія втратила
08.05.2026 20:00 Відповісти
+9
Лідор знає потреби свого електорату. Це вам не барига Порошенко, який закатував гроші в оборону, ЗСУ і ракетні програми
08.05.2026 20:16 Відповісти
+7
тобто Зе як Юля позатикав пи....даки
08.05.2026 19:51 Відповісти
08.05.2026 19:51 Відповісти
держава це і є українці - ніхто нічого не втратив
08.05.2026 19:56 Відповісти
08.05.2026 20:00 Відповісти
Трішки не так.
Різниця між державою і народом полягає в тому, що народ - це спільнота людей (населення), а держава - це політична інституція (апарат управління) над цим населенням.
Народ є носієм культури та ідентичності, тоді як держава забезпечує суверенітет, територію та правопорядок.
Основні відмінності:
Суть: Народ (населення) - це люди, які проживають на певній території та мають спільні культурні або етнічні риси.
Держава - це організація політичної влади, що включає уряд, армію, поліцію та правову систему.
Співвідношення: Держава «діє зверху», диктуючи правила, тоді як народ є основою, на яку опирається влада.
08.05.2026 20:03 Відповісти
У хаті, що горить, полили квітки на підвіконні. За межами хати воду не марнували.
08.05.2026 20:05 Відповісти
Ваша теза аналогічна з голубцем - одні їдять м'ясо, а інші капусту. На загал виходить, що всі їдять голубці.
Другими словами: одні хапнули 311 млрд. долларів США і дременули в Ізраіль, а народ (населення) отримують бомби і ракети на голови та останній хер без солі доїдать, а в середньому разом з державою наче6то і не погано - ніхто нічого не втратив.
08.05.2026 20:08 Відповісти
311 млрд. Ви собі хоч уявляєте цю суму і де її можна "хапнути" ?
08.05.2026 20:19 Відповісти
Для тебе пише ЦЕНЗОР. НЕТ: 311 мільярдів для Міндіча і Fire Point

https://images.cnscdn.com/1/6/0/0/1600ff560081d87ec8da5ffcb83d8a0f/original.jpg

На думці все оті 311 мільярдів. Для Міндіча і його Fire Point.

Вчора прочитала розслідування Антикорцентру Межа про те, що розрекламована всіма пропагандистами Банкової ракета Фламінго виробництва Fair Point лише двічі вразила ціль згідно відкритих джерел. Ще раз - дві ракети долетіли до цілі.

Це компанія, на яку от можна спустити за раз 311 мільярдів наших партнерів, які мали б йти на реально перевірену та ефективну зброю для захисту українських міст та враження легітимних цілей на території рф.

Про цю тему незручно говорити. Чому? Бо, після таких наочних доказів відмивання мільярдів, підтримки від партнерів може стати менше.

Але це про нашу ефективність в цій війні, ціна якої - існування України.

Чи можна назвати "ефективним" наявність дебіторської заборгованості в 46 мільярдів за не поставлено у військо зброю? (Станом на кінець 2025 року, яка виникла переважно в часи керування Умєровим Міністерством оборони). Відповідь очевидна.

Наш єдиний шанс - бути максимально ефективними, особливо в контексті витрачання ресурсів, які мають йти на забезпечення української армією зброєю.

І ця система вже не може існувати без бодай парламентського контролю. Бо інакше вона перетворює військові бюджети в багатомільярдну чорну діру, а Україну - в вічний полігон... Бо надто великі заробітки в ідеально закритому середовищі. Джерело: https://censor.net/ua/b4000612
08.05.2026 20:22 Відповісти
Гривень, а не доларів.
09.05.2026 00:19 Відповісти
а ви донатьте..... а хрипатий буде піднімати свій рейтинг.
08.05.2026 20:00 Відповісти
Тисячі Зеленського це тисячі з допомоги Україні від Європи яку Оманський вкрав щоб використовувати для свого піару. Європейські та Німецькі платники податків скажуть що думають про Пана Оманського та Тисячі Зеленського.
08.05.2026 20:00 Відповісти
"Держава витратила 17,8 млрд грн на виплату "тисячі Зеленського" торік, - Мінфін
Є чим гордитись мінфіну: хто отримує 2600 і 60000 в місяць-отримали однакові розміри доплат.
Волинець,нардеп від Батьківщини,в прямому ефірі сказав,що йому не потрібна була ця тисяча,це ніщо,як для нього,краще би віддали найбіднішим верствам,але його не питали і перечислили цю суму.
І маленька поправка по виплаті "тисячі Зеленського" : абсолютно невірне означення-він ні копійки не дав на ці "тисячі",гроші державні,а чи з допомоги Заходу.
08.05.2026 20:01 Відповісти
Моя мама не отримала,як і 50 односельчан(Поштарка забула подати((А чи сама забула?(((
08.05.2026 20:02 Відповісти
І нащо тат тисяча, наприклад, отаким "пенсіонерам":
https://krapka.media/2026/04/24/prokuror-z-pensiyeyu-u-156-tysyach-vymagaye-doplatyty-jomu-majzhe-5-mln-grn-zarplaty/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=krapka.media&utm_term=1303900&utm_content=12116255
і не тільки. Що вони роблять, це точно якісь диверсанти у владі
08.05.2026 20:08 Відповісти
Невже цю схему ніхто не розуміє? Вона ж проста: по тисячі виплачують 5 млн українців, а в документах пишуть що отримали 15 млн. Прогін який повинен перевіряти це, на гачку ще з полтавських укріплень. Думаю його саме тому на цю посаду і призначили, бо можуть посадити надовго. Мені більш цікаво ,чим займається набу і сап і чому вони не хочуть бачити як мільярди гривень просто ллються в кишені шобла?
08.05.2026 20:08 Відповісти
Оце державник і гроші просрав і ПРО вітчизняного виробництва відсутня. Не кожен так зможе нерахуючи жульку
08.05.2026 20:12 Відповісти
"Юлина тисяча" нічому не навчила "мудрий нарід"...
"ШАРА" - наше все! А там хоч трава не рости! Зате зараз можу купити пляшку горілки і напитися! Те, що поки застосовуєш ту "тисячу" (або "*******" чи "кешбекові" гроші), то витрачаєш в рази більше - "какая раніца!"...
"Совковість" в мізках отих "мивсіпрезидентів" дає зеленому довбню шанс на другий строк (і не на "Лук'янівці"), а Україні залишає все менше шансів на виживання...
ІМХО
08.05.2026 20:13 Відповісти
08.05.2026 20:16 Відповісти
От зараза, а я так ни хрена и не получил...
08.05.2026 20:27 Відповісти
Зе зайшов в кафе на Хрещатику - і в кафе стало більше на 100 мільонерів(((((
08.05.2026 20:56 Відповісти
Це підкуп виборців--баранів Принципово не одержую ніяки кешбеки,до того ж держава ще і поділила на білих і чорних----не маєш смартфону (Дії)--ніякої шари. але табун баранів---він найкращий. Цей табун.ніяки шахеди і бомби не вилікують.
08.05.2026 21:18 Відповісти
Може час ЗСУ самим собі підняти зарплату і підвисити хрипату голограму за яйця??
09.05.2026 00:19 Відповісти
 
 