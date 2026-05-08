Держава витратила 17,8 млрд грн на виплату "тисячі Зеленського" торік, - Мінфін. ДОКУМЕНТ
Для виплати "тисячі Зеленського" минулого року держава витратила 17,8 мільярда гривень.
Про це у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомив перший заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев.
На виплату спрямували 17,8 млрд грн
За його словами, виплата допомоги "Зимова підтримка 2025" у розмірі тисячі гривень регулювалась постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 року.
Реалізація зазначеного експериментального проєкту здійснювалась у межах бюджетної програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", обсяг видатків за якою було збільшено на 4,5 мільярда гривень шляхом перерозподілу видатків державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики на 2025 рік.
Єрмоличев зазначив, що за усним повідомленням Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України,
допомогу отримали 17,8 мільйона громадян, на виплату якої було спрямовано 17,8 мільярда гривень.
На сьогодні в межах бюджетних програм, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики, відповідні видатки для здійснення у 2026 році виплати вищезазначеної допомоги не передбачено.
Різниця між державою і народом полягає в тому, що народ - це спільнота людей (населення), а держава - це політична інституція (апарат управління) над цим населенням.
Народ є носієм культури та ідентичності, тоді як держава забезпечує суверенітет, територію та правопорядок.
Основні відмінності:
Суть: Народ (населення) - це люди, які проживають на певній території та мають спільні культурні або етнічні риси.
Держава - це організація політичної влади, що включає уряд, армію, поліцію та правову систему.
Співвідношення: Держава «діє зверху», диктуючи правила, тоді як народ є основою, на яку опирається влада.
Другими словами: одні хапнули 311 млрд. долларів США і дременули в Ізраіль, а народ (населення) отримують бомби і ракети на голови та останній хер без солі доїдать, а в середньому разом з державою наче6то і не погано - ніхто нічого не втратив.
На думці все оті 311 мільярдів. Для Міндіча і його Fire Point.
Вчора прочитала розслідування Антикорцентру Межа про те, що розрекламована всіма пропагандистами Банкової ракета Фламінго виробництва Fair Point лише двічі вразила ціль згідно відкритих джерел. Ще раз - дві ракети долетіли до цілі.
Це компанія, на яку от можна спустити за раз 311 мільярдів наших партнерів, які мали б йти на реально перевірену та ефективну зброю для захисту українських міст та враження легітимних цілей на території рф.
Про цю тему незручно говорити. Чому? Бо, після таких наочних доказів відмивання мільярдів, підтримки від партнерів може стати менше.
Але це про нашу ефективність в цій війні, ціна якої - існування України.
Чи можна назвати "ефективним" наявність дебіторської заборгованості в 46 мільярдів за не поставлено у військо зброю? (Станом на кінець 2025 року, яка виникла переважно в часи керування Умєровим Міністерством оборони). Відповідь очевидна.
Наш єдиний шанс - бути максимально ефективними, особливо в контексті витрачання ресурсів, які мають йти на забезпечення української армією зброєю.
І ця система вже не може існувати без бодай парламентського контролю. Бо інакше вона перетворює військові бюджети в багатомільярдну чорну діру, а Україну - в вічний полігон... Бо надто великі заробітки в ідеально закритому середовищі. Джерело: https://censor.net/ua/b4000612
Є чим гордитись мінфіну: хто отримує 2600 і 60000 в місяць-отримали однакові розміри доплат.
Волинець,нардеп від Батьківщини,в прямому ефірі сказав,що йому не потрібна була ця тисяча,це ніщо,як для нього,краще би віддали найбіднішим верствам,але його не питали і перечислили цю суму.
І маленька поправка по виплаті "тисячі Зеленського" : абсолютно невірне означення-він ні копійки не дав на ці "тисячі",гроші державні,а чи з допомоги Заходу.
і не тільки. Що вони роблять, це точно якісь диверсанти у владі
"ШАРА" - наше все! А там хоч трава не рости! Зате зараз можу купити пляшку горілки і напитися! Те, що поки застосовуєш ту "тисячу" (або "*******" чи "кешбекові" гроші), то витрачаєш в рази більше - "какая раніца!"...
"Совковість" в мізках отих "мивсіпрезидентів" дає зеленому довбню шанс на другий строк (і не на "Лук'янівці"), а Україні залишає все менше шансів на виживання...
ІМХО