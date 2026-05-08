В Украине более 200 осужденных женщин мобилизовали в ВСУ, - Минюст
Около 200 осужденных в Украине женщин освободили от наказания в обмен на призыв в армию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Министерстве юстиции сообщили в ответ на запрос hromadske.
Сколько мобилизовано заключенных женщин
Как отмечается, по состоянию на апрель 2026 года более 200 женщин условно-досрочно освободили из заключения для дальнейшего прохождения военной службы.
Мобилизация заключенных
- Заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов рассказал, что в Украине более 12 тыс. бывших заключенных вступили в ВСУ по специальному механизму.
- По состоянию на июль 2025 года в ряды Вооруженных сил Украины вступили около 9,5 тысяч добровольцев из числа осужденных, среди них 100 женщин.
Адже всі вже все зрозуміли, що на уроках місяцями не видно, а ні "учнів",
а не вчителів!
Схема проста, заніс директору або ректору кеш, й на рік гуляй!
Так кому потрібна така псевдоосвіта в Україні?!