В Украине более 200 осужденных женщин мобилизовали в ВСУ, - Минюст

Около 200 осужденных в Украине женщин освободили от наказания в обмен на призыв в армию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Министерстве юстиции сообщили в ответ на запрос hromadske.

Сколько мобилизовано заключенных женщин

Как отмечается, по состоянию на апрель 2026 года более 200 женщин условно-досрочно освободили из заключения для дальнейшего прохождения военной службы.

Мобилизация заключенных

Заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов рассказал, что в Украине более 12 тыс. бывших заключенных вступили в ВСУ по специальному механизму.

По состоянию на июль 2025 года в ряды Вооруженных сил Украины вступили около 9,5 тысяч добровольцев из числа осужденных, среди них 100 женщин.

