В Україні понад 200 засуджених жінок мобілізували до ЗСУ, - Мін’юст
Приблизно 200 засуджених в Україні жінок звільнили від покарання в обмін на мобілізацію до війська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Міністерстві юстиції повідомили у відповідь на запит hromadske.
Скільки мобілізовано ув'язнених жінок
Як зазначається, станом на квітень 2026 року понад 200 жінок умовно-достроково звільнили з ув’язнення для подальшого проходження військової служби.
Мобілізація ув'язнених
- Заступник міністра юстиції України Євген Пікалов розповідав, що в Україні понад 12 тис. колишніх ув’язнених вступили до ЗСУ за спецмеханізмом.
- Станом на липень 2025 року до лав Збройних сил України долучилися близько 9,5 тисячі добровольців з-поміж засуджених осіб, серед них 100 жінок.
