Во Франции арестовали уроженца Донецка по делу о пытках в "Изоляции"

Пыточная "Изоляция" в Донецке продолжает функционировать

Во Франции задержали гражданина Украины, уроженца Донецка, которого подозревают в причастности к пыткам в "Изоляции" на оккупированной территории Донецкой области. Следствие считает, что он мог участвовать в избиениях, выбивании показаний и жестоком обращении с заключенными в 2016-2019 годах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT).

Подозрения касаются событий 2016-2019 годов

"В пятницу PNAT объявила о помещении под предварительный арест гражданина Украины родом из Донецка, проживающего в стране с 2021 года, по подозрению в причастности к пыткам и преступлениям против человечности, совершенным представителями так называемой "ДНР" в тюрьме "Изоляция" в Донецке. Подозрения касаются событий 2016-2019 годов", — говорится в сообщении.

Задержание произошло еще 7 апреля, после чего в неназванную дату суд согласовал меру пресечения в виде дальнейшего содержания под стражей.

Бывшие заключенные указали на него как на сообщника надзирателей

Как отмечается, задержанный – Евгений Б., 1979 года рождения. По данным расследования, бывшие заключенные "Изоляции" указали на него как на сообщника надзирателей. Ему якобы поручили выбивать показания из других заключенных, прибегая к применению силы и бесчеловечным методам. Также его обвиняют в сексуальных преступлениях над заключенными и содействии таким деяниям со стороны других.

Общение со свидетелями, бывшими заключенными, состоялось благодаря правовому сотрудничеству с украинскими органами и правозащитными организациями.

Расследование раскрывает масштабы пыток в "Изоляции"

В PNAT отметили, что расследование раскрывает масштабы пыток и бесчеловечного обращения с заключенными "Изоляции" и указывает на системность таких методов.

А шо таке, поїхав в Європу "годувати нахлєбніков з Євросоюзу"?
08.05.2026 21:59 Ответить
Він поїхав отруту їм підсипать.
09.05.2026 02:43 Ответить
після війни також будуть відловлювати по світу єрмака а,татарова о,зеленского в,міндіча т ,баканова і, та всю шоблу 95 кварталу
08.05.2026 22:03 Ответить
Цього ката Українців з Ізоляції, треба КАРАТИ, за його криваві злочини та убивства Укранців!!
08.05.2026 22:04 Ответить
віддайте ЗЄлі !

він його "покарає"як цемаха або медведчука

.
08.05.2026 23:05 Ответить
Шкода ,що не вбили там у Франції(((
08.05.2026 22:09 Ответить
Головне не екстрадувати цього цінного кадра в Україну, аби не Буданов не влаштовував його позаштатним радником з гуманітарних питань.
08.05.2026 22:21 Ответить
А трампу повідомили(((???
08.05.2026 22:26 Ответить
 
 