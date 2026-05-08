Во Франции арестовали уроженца Донецка по делу о пытках в "Изоляции"

Во Франции задержали гражданина Украины, уроженца Донецка, которого подозревают в причастности к пыткам в "Изоляции" на оккупированной территории Донецкой области. Следствие считает, что он мог участвовать в избиениях, выбивании показаний и жестоком обращении с заключенными в 2016-2019 годах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подозрения касаются событий 2016-2019 годов

"В пятницу PNAT объявила о помещении под предварительный арест гражданина Украины родом из Донецка, проживающего в стране с 2021 года, по подозрению в причастности к пыткам и преступлениям против человечности, совершенным представителями так называемой "ДНР" в тюрьме "Изоляция" в Донецке. Подозрения касаются событий 2016-2019 годов", — говорится в сообщении.

Задержание произошло еще 7 апреля, после чего в неназванную дату суд согласовал меру пресечения в виде дальнейшего содержания под стражей.

Читайте также: Пыточная "Изоляция" в оккупированном Донецке до сих пор функционирует, — Нацполиция

Бывшие заключенные указали на него как на сообщника надзирателей

Как отмечается, задержанный – Евгений Б., 1979 года рождения. По данным расследования, бывшие заключенные "Изоляции" указали на него как на сообщника надзирателей. Ему якобы поручили выбивать показания из других заключенных, прибегая к применению силы и бесчеловечным методам. Также его обвиняют в сексуальных преступлениях над заключенными и содействии таким деяниям со стороны других.

Общение со свидетелями, бывшими заключенными, состоялось благодаря правовому сотрудничеству с украинскими органами и правозащитными организациями.

Читайте также: Естьсемья, сын, был женат: журналисты рассказали о главном палаче тюрьмы наемников РФ в Донецке "Изоляция" Куликовского

Расследование раскрывает масштабы пыток в "Изоляции"

В PNAT отметили, что расследование раскрывает масштабы пыток и бесчеловечного обращения с заключенными "Изоляции" и указывает на системность таких методов.