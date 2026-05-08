УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8642 відвідувача онлайн
Новини Катівня Ізоляція в Донецьку
2 317 8

У Франції заарештували уродженця Донецька у справі про тортури в "Ізоляції"

Катівня Ізоляція в Донецьку продовжує функціонувати

У Франції взяли під варту громадянина України, уродженця Донецька, якого підозрюють у причетності до тортур у катівні "Ізоляція" на окупованій території Донеччини. Слідство вважає, що він міг брати участь у побиттях, вибиванні свідчень та жорстокому поводженні з ув’язненими у 2016-2019 роках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це оголосила Національна антитерористична прокуратура Франції (PNAT).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підозри стосуються подій 2016-2019 років

"У п’ятницю PNAT оголосила про поміщення під досудовий арешт громадянина України родом з Донецька, що проживає в країні з 2021 року, за підозрами у причетності до тортур і злочинів проти людяності, скоєних представниками так званої "ДНР" у в’язниці "Ізоляція" в Донецьку. Підозри стосуються подій 2016-2019 років", - ідеться в повідомленні.

Затримання відбулось ще 7 квітня, після чого у неназвану дату суд погодив запобіжний захід у вигляді подальшого тримання під вартою.

Читайте також: Катівня "Ізоляція" в окупованому Донецьку досі функціонує, - Нацполіція

Колишні в’язні вказали на нього як спільника наглядачів

Як зазначається, затриманий – Євген Б. 1979 року народження. За даними розслідування, колишні в’язні "Ізоляції" вказали на нього як спільника наглядачів. Йому нібито доручили вибивати свідчення з інших ув’язнених, вдаючись до застосування сили і нелюдського погодження. Також його звинувачують у сексуальних злочинах над в’язнями та сприянні таким вчинкам з боку інших.

Спілкування зі свідками, колишніми ув’язненими, відбулося завдяки правовій співпраці з українськими органами та правозахисними організаціями.

Також читайте: Є родина, син, був одружений: журналісти розповіли про головного ката в'язниці найманців РФ у Донецьку "Ізоляція" Куликовського

Розслідування викриває масштаби тортур в "Ізоляції"

У PNAT зазначили, що розслідування викриває масштаби тортур і нелюдського поводження з в’язнями "Ізоляції" і вказує на системність таких методів.

Автор: 

арешт (2499) Донецьк (957) катування (686) Франція (3313)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо таке, поїхав в Європу "годувати нахлєбніков з Євросоюзу"?
показати весь коментар
08.05.2026 21:59 Відповісти
Він поїхав отруту їм підсипать.
показати весь коментар
09.05.2026 02:43 Відповісти
після війни також будуть відловлювати по світу єрмака а,татарова о,зеленского в,міндіча т ,баканова і, та всю шоблу 95 кварталу
показати весь коментар
08.05.2026 22:03 Відповісти
Цього ката Українців з Ізоляції, треба КАРАТИ, за його криваві злочини та убивства Укранців!!
показати весь коментар
08.05.2026 22:04 Відповісти
віддайте ЗЄлі !

він його "покарає"як цемаха або медведчука

.
показати весь коментар
08.05.2026 23:05 Відповісти
Шкода ,що не вбили там у Франції(((
показати весь коментар
08.05.2026 22:09 Відповісти
Головне не екстрадувати цього цінного кадра в Україну, аби не Буданов не влаштовував його позаштатним радником з гуманітарних питань.
показати весь коментар
08.05.2026 22:21 Відповісти
А трампу повідомили(((???
показати весь коментар
08.05.2026 22:26 Відповісти
 
 