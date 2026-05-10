Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 341 110 человек (+840 за сутки), 11 920 танков, 41 787 артсистем, 24 544 ББМ. ИНФОГРАФИКА

В Зимбабве заявили о гибели 15 граждан, завербованных Россией для войны в Украине

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 341 110 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав - около 1 341 110 (+840) человек
  • танков - 11 920 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин - 24 544 (+3) шт.
  • артиллерийских систем - 41 787 (+75) шт.
  • РСЗО - 1 782 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 373 (+2) ед.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов - 352 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы - 1 362 (+11) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 282 697 (+1 489) шт.
  • крылатые ракеты - 4 585 (+0) шт.
  • корабли / катера - 33 (+0) шт.
  • подводные лодки - 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 95 479 (+227) шт.
  • специальная техника - 4 176 (+3) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

840 отримали квитки на концерт Кабзона
10.05.2026 07:24
На святковий концерт.
10.05.2026 07:34
"пєрєміріє" закабздонюванню не перешкода.
10.05.2026 07:54
по ППО треба підтримувати існуючий темп, це дасть змогу більш безпечно працювати нашій авіації по ближньому тилу.
10.05.2026 09:00
Верифіковані за минулі кілька тижнів втрати російських загарбників вбитими з числа офіцерського складу від https://x.com/i/status/2053129491153645876 укладача (мова оригіналу):

@ 📦 успішно демобілізовані:

- заместитель командира 429-го мотострелкового полка по вооружению подполковник Ильин Андрей;
- подполковник Троцкий Сергей;
- командир мотострелкового батальона полка Северного флота майор Хохлов Сергей;

- заместитель командира 429-го мотострелкового полка по вооружению подполковник Ткаченко Александр;
- подполковник Подберезных Дмитрий;
- старший лейтенант Машаров Макар;
- лейтенант Петровский Евгений;
- младший лейтенант Шахабудинов Дамир;
- лейтенант полицай Никитин Александр;

- майор Азанов Сергей;
- старший лейтенант Прохоров Максим;
- старший лейтенант Ледовских Александр;
- старший лейтенант Солодянкин Иван;
- младший лейтенант Зверев Алексей;
- младший лейтенант Лавров Роман;

- майор пограничного управлении ФСБ Бикбаев Рамиль;
- майор Матасов Сергей;
- старший лейтенант Березовский Павел;
- младший лейтенант Вячеслава Бардин;
- капитан полицай Ситников Анатолий;
- офицер, звание? Никитин Владимир;

- подполковник в отставке Владимир Матвеев;

- начальник связи полка майор Баталов Мовсар;
- капитан Калугин Владислав;
- капитан Гурьянов Роман;
- капитан Васильев Эдуард;
- лейтенант Савиных Андрей;
- лейтенант Арнаутов Руслан;

- майор Адаспаев Ербулат;

- подполковник Козяев Игорь;
- капитан Некрасов Максим;
- старший лейтенант Гладков Алексей;
- командир танковой роты старший лейтенант Жусунбеков Марат;
- старший лейтенант Мамедов Сархан Арзу оглы;
- офицер, звание? Говоровский Владислав;

- старший лейтенант ФСБ Подорога Никита;

- майор Татаренко Александр;
- старший лейтенант Подойницын Юрий;
- лейтенант Чечель Станислав;
- лейтенант Исаев Игорь;
- младший лейтенант Мухуев Аду;
- младший лейтенант Тепляков Егор;

- капитан Танченко Алексей
- старший лейтенант Шкандыбин Евгений;
- лейтенант Кара-Сал Аржаан;
- лейтенант Петряшов Владимир;
- младший лейтенант Мухаметзянов Фаннур;
- капитан полицай Гагиев Аркадий;

- подполковник Новосельцев Сергей;
- майор Тузов Михаил;
- капитан Чуриков Александр;
- лейтенант Солодянкин Иван;
- лейтенант Доронов Александр;
- младший лейтенант Тыщук Юрий;

- подполковник Кочемасов Алексей;
- капитан Гонгоров Даша‑Гомбо
- старший лейтенант Прокофьев Владимир;
- старший лейтенант Сорокин Григорий;
- лейтенант Ермаков Илья;
- майор полицай Сенько Николай;

- старший лейтенант Коряков Иван;

- майор Гвоздев Максим;
- капитан Эдниев Баатр;
- капитан Мацола Николай;
- старший лейтенант Волков Дмитрий;
- лейтенант Живайкин Никита;
- младший лейтенант Родин Роман;

- майор пограничного управления ФСБ Багаев Батр;
- капитан Рулин Алексей;
- капитан Голиков Максим;
- старший лейтенант Лияскин Алексей;
- лейтенант Кардаков Николай;
- подполковник полицай в отставке Красноруцкий Виктор;

- майор (подполковник?) Кузьменко Алексей;

- майор СОБР Шапошников Алексей;
- капитан ФСБ Чугунов Алексей;
- лейтенант Дзампаев Константин;
- лейтенант ********* Анюр:
- младший лейтенант Давлатжон Дониёр угли;
- младший лейтенант Рассказов Сергей;

- старший лейтенант Семенов Андрей;
- лейтенант Барцев Евгений;
- лейтенант Воробьёв Евгений;
- младший лейтенант Никитенко Владимир;
- младший лейтенант Кочеров Алексей;
- младший лейтенант Чунчинов Андрей;

- полковник Малинский Станислав;

- капитан - лейтенант Вихарев Леонид;

- полковник Давыдов Игорь;

- майор Кодин Юрий;
- капитан Демидов Владислав;
- капитан Троянов Алексей;
- лейтенант Исаков Руслан;
- лейтенант Арутюнян Сурик;
- младший лейтенант Климов Евгений;

- подполковник Шурыгин Сергей;
- майор Виноходов Виталий;
- капитан Кочетков Александр;
- лейтенант Кузнецов Владислав;
- лейтенант Гаджиев Заур;
- офицер, звание? Маслиенко Владимир;

- старший лейтенант Садртдинов Рамзиль;

- лейтенант Бажин Ярослав;
- лейтенант Неживых Максим;
- лейтенант Зябиров Руслан;
- лейтенант Асимова Джамшид;
- лейтенант Идигов Алексей;
- лейтенант Ополев Александр;

- полковник внутренней службы Бузин Иван;
- подполковник юстиции Индисов Игорь;
- майор Ладыгин Михаил;
- старший лейтенант полицай Хацкевич Илья;
- старший лейтенант Елдзаров Рамаз;
- младший лейтенант Зимин Владимир;

- капитан Каймасов Сергей;
- офицер, звание? Ганельд Алексей;
- старший лейтенант Бовсуновский Александр;
- старший лейтенант Веретенников Антон;
- лейтенант Соловьев Виктор;
- младший лейтенант Ворончихин Александр;

-командир 95 полка 5 - й бригады Дмитрий Иванкевич "Старина";
- командир батальйона 95 полка Юрий Бураков "Седой".

Смерть ворогам 🔥
10.05.2026 10:37
Ціна "перемир'я" від Путлера...
10.05.2026 11:53
https://t.me/zloyodessit/27233 Олександр Коваленко:
Количество боестолкновений в течение суток 9 мая так и не изменилось, по сравнению со среднестатистическим показателем. В течение суток на 9 мая и вовсе был пиковый показатель боестолкновений с начала месяца (https://t.me/zloyodessit/27233 график).
Так же, в ночь с 9 на 10 мая противник применил 27 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия".
Применение воздушных средств террора, конечно же, несравнимо меньше, нежели среднестатистический показатель, но оно имело место быть.
Как такое "перемирие" войдёт в историю? Под названием "ограниченное"? Видимо да.
10.05.2026 13:41
 
 