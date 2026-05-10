Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 341 110 осіб (+840 за добу), 11 920 танків, 41 787 артсистем, 24 544 ББМ. ІНФОГРАФІКА

У Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, завербованих Росією для війни в Україні

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 341 110 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 341 110 (+840) осіб
  • танків - 11 920 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 24 544 (+3) од.
  • артилерійських систем - 41 787 (+75) од.
  • РСЗВ - 1 782 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 373 (+2) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 352 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 1 362 (+11) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 282 697 (+1 489) од.
  • крилаті ракети - 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 95 479 (+227) од.
  • спеціальна техніка - 4 176 (+3) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

840 отримали квитки на концерт Кабзона
10.05.2026 07:24 Відповісти
На святковий концерт.
10.05.2026 07:34 Відповісти
"пєрєміріє" закабздонюванню не перешкода.
10.05.2026 07:54 Відповісти
по ППО треба підтримувати існуючий темп, це дасть змогу більш безпечно працювати нашій авіації по ближньому тилу.
10.05.2026 09:00 Відповісти
Верифіковані за минулі кілька тижнів втрати російських загарбників вбитими з числа офіцерського складу від https://x.com/i/status/2053129491153645876 укладача (мова оригіналу):

@ 📦 успішно демобілізовані:

- заместитель командира 429-го мотострелкового полка по вооружению подполковник Ильин Андрей;
- подполковник Троцкий Сергей;
- командир мотострелкового батальона полка Северного флота майор Хохлов Сергей;

- заместитель командира 429-го мотострелкового полка по вооружению подполковник Ткаченко Александр;
- подполковник Подберезных Дмитрий;
- старший лейтенант Машаров Макар;
- лейтенант Петровский Евгений;
- младший лейтенант Шахабудинов Дамир;
- лейтенант полицай Никитин Александр;

- майор Азанов Сергей;
- старший лейтенант Прохоров Максим;
- старший лейтенант Ледовских Александр;
- старший лейтенант Солодянкин Иван;
- младший лейтенант Зверев Алексей;
- младший лейтенант Лавров Роман;

- майор пограничного управлении ФСБ Бикбаев Рамиль;
- майор Матасов Сергей;
- старший лейтенант Березовский Павел;
- младший лейтенант Вячеслава Бардин;
- капитан полицай Ситников Анатолий;
- офицер, звание? Никитин Владимир;

- подполковник в отставке Владимир Матвеев;

- начальник связи полка майор Баталов Мовсар;
- капитан Калугин Владислав;
- капитан Гурьянов Роман;
- капитан Васильев Эдуард;
- лейтенант Савиных Андрей;
- лейтенант Арнаутов Руслан;

- майор Адаспаев Ербулат;

- подполковник Козяев Игорь;
- капитан Некрасов Максим;
- старший лейтенант Гладков Алексей;
- командир танковой роты старший лейтенант Жусунбеков Марат;
- старший лейтенант Мамедов Сархан Арзу оглы;
- офицер, звание? Говоровский Владислав;

- старший лейтенант ФСБ Подорога Никита;

- майор Татаренко Александр;
- старший лейтенант Подойницын Юрий;
- лейтенант Чечель Станислав;
- лейтенант Исаев Игорь;
- младший лейтенант Мухуев Аду;
- младший лейтенант Тепляков Егор;

- капитан Танченко Алексей
- старший лейтенант Шкандыбин Евгений;
- лейтенант Кара-Сал Аржаан;
- лейтенант Петряшов Владимир;
- младший лейтенант Мухаметзянов Фаннур;
- капитан полицай Гагиев Аркадий;

- подполковник Новосельцев Сергей;
- майор Тузов Михаил;
- капитан Чуриков Александр;
- лейтенант Солодянкин Иван;
- лейтенант Доронов Александр;
- младший лейтенант Тыщук Юрий;

- подполковник Кочемасов Алексей;
- капитан Гонгоров Даша‑Гомбо
- старший лейтенант Прокофьев Владимир;
- старший лейтенант Сорокин Григорий;
- лейтенант Ермаков Илья;
- майор полицай Сенько Николай;

- старший лейтенант Коряков Иван;

- майор Гвоздев Максим;
- капитан Эдниев Баатр;
- капитан Мацола Николай;
- старший лейтенант Волков Дмитрий;
- лейтенант Живайкин Никита;
- младший лейтенант Родин Роман;

- майор пограничного управления ФСБ Багаев Батр;
- капитан Рулин Алексей;
- капитан Голиков Максим;
- старший лейтенант Лияскин Алексей;
- лейтенант Кардаков Николай;
- подполковник полицай в отставке Красноруцкий Виктор;

- майор (подполковник?) Кузьменко Алексей;

- майор СОБР Шапошников Алексей;
- капитан ФСБ Чугунов Алексей;
- лейтенант Дзампаев Константин;
- лейтенант ********* Анюр:
- младший лейтенант Давлатжон Дониёр угли;
- младший лейтенант Рассказов Сергей;

- старший лейтенант Семенов Андрей;
- лейтенант Барцев Евгений;
- лейтенант Воробьёв Евгений;
- младший лейтенант Никитенко Владимир;
- младший лейтенант Кочеров Алексей;
- младший лейтенант Чунчинов Андрей;

- полковник Малинский Станислав;

- капитан - лейтенант Вихарев Леонид;

- полковник Давыдов Игорь;

- майор Кодин Юрий;
- капитан Демидов Владислав;
- капитан Троянов Алексей;
- лейтенант Исаков Руслан;
- лейтенант Арутюнян Сурик;
- младший лейтенант Климов Евгений;

- подполковник Шурыгин Сергей;
- майор Виноходов Виталий;
- капитан Кочетков Александр;
- лейтенант Кузнецов Владислав;
- лейтенант Гаджиев Заур;
- офицер, звание? Маслиенко Владимир;

- старший лейтенант Садртдинов Рамзиль;

- лейтенант Бажин Ярослав;
- лейтенант Неживых Максим;
- лейтенант Зябиров Руслан;
- лейтенант Асимова Джамшид;
- лейтенант Идигов Алексей;
- лейтенант Ополев Александр;

- полковник внутренней службы Бузин Иван;
- подполковник юстиции Индисов Игорь;
- майор Ладыгин Михаил;
- старший лейтенант полицай Хацкевич Илья;
- старший лейтенант Елдзаров Рамаз;
- младший лейтенант Зимин Владимир;

- капитан Каймасов Сергей;
- офицер, звание? Ганельд Алексей;
- старший лейтенант Бовсуновский Александр;
- старший лейтенант Веретенников Антон;
- лейтенант Соловьев Виктор;
- младший лейтенант Ворончихин Александр;

-командир 95 полка 5 - й бригады Дмитрий Иванкевич "Старина";
- командир батальйона 95 полка Юрий Бураков "Седой".

Смерть ворогам 🔥
10.05.2026 10:37 Відповісти
Ціна "перемир'я" від Путлера...
10.05.2026 11:53 Відповісти
https://t.me/zloyodessit/27233 Олександр Коваленко:
Количество боестолкновений в течение суток 9 мая так и не изменилось, по сравнению со среднестатистическим показателем. В течение суток на 9 мая и вовсе был пиковый показатель боестолкновений с начала месяца (https://t.me/zloyodessit/27233 график).
Так же, в ночь с 9 на 10 мая противник применил 27 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия".
Применение воздушных средств террора, конечно же, несравнимо меньше, нежели среднестатистический показатель, но оно имело место быть.
Как такое "перемирие" войдёт в историю? Под названием "ограниченное"? Видимо да.
10.05.2026 13:41 Відповісти
з 24.02.22 по 10.04.26?
12.05.2026 12:05 Відповісти
 
 