Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 341 110 осіб (+840 за добу), 11 920 танків, 41 787 артсистем, 24 544 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 341 110 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 341 110 (+840) осіб
- танків - 11 920 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 24 544 (+3) од.
- артилерійських систем - 41 787 (+75) од.
- РСЗВ - 1 782 (+2) од.
- засоби ППО - 1 373 (+2) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 352 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 1 362 (+11) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 282 697 (+1 489) од.
- крилаті ракети - 4 585 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 95 479 (+227) од.
- спеціальна техніка - 4 176 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
@ 📦 успішно демобілізовані:
- заместитель командира 429-го мотострелкового полка по вооружению подполковник Ильин Андрей;
- подполковник Троцкий Сергей;
- командир мотострелкового батальона полка Северного флота майор Хохлов Сергей;
- заместитель командира 429-го мотострелкового полка по вооружению подполковник Ткаченко Александр;
- подполковник Подберезных Дмитрий;
- старший лейтенант Машаров Макар;
- лейтенант Петровский Евгений;
- младший лейтенант Шахабудинов Дамир;
- лейтенант полицай Никитин Александр;
- майор Азанов Сергей;
- старший лейтенант Прохоров Максим;
- старший лейтенант Ледовских Александр;
- старший лейтенант Солодянкин Иван;
- младший лейтенант Зверев Алексей;
- младший лейтенант Лавров Роман;
- майор пограничного управлении ФСБ Бикбаев Рамиль;
- майор Матасов Сергей;
- старший лейтенант Березовский Павел;
- младший лейтенант Вячеслава Бардин;
- капитан полицай Ситников Анатолий;
- офицер, звание? Никитин Владимир;
- подполковник в отставке Владимир Матвеев;
- начальник связи полка майор Баталов Мовсар;
- капитан Калугин Владислав;
- капитан Гурьянов Роман;
- капитан Васильев Эдуард;
- лейтенант Савиных Андрей;
- лейтенант Арнаутов Руслан;
- майор Адаспаев Ербулат;
- подполковник Козяев Игорь;
- капитан Некрасов Максим;
- старший лейтенант Гладков Алексей;
- командир танковой роты старший лейтенант Жусунбеков Марат;
- старший лейтенант Мамедов Сархан Арзу оглы;
- офицер, звание? Говоровский Владислав;
- старший лейтенант ФСБ Подорога Никита;
- майор Татаренко Александр;
- старший лейтенант Подойницын Юрий;
- лейтенант Чечель Станислав;
- лейтенант Исаев Игорь;
- младший лейтенант Мухуев Аду;
- младший лейтенант Тепляков Егор;
- капитан Танченко Алексей
- старший лейтенант Шкандыбин Евгений;
- лейтенант Кара-Сал Аржаан;
- лейтенант Петряшов Владимир;
- младший лейтенант Мухаметзянов Фаннур;
- капитан полицай Гагиев Аркадий;
- подполковник Новосельцев Сергей;
- майор Тузов Михаил;
- капитан Чуриков Александр;
- лейтенант Солодянкин Иван;
- лейтенант Доронов Александр;
- младший лейтенант Тыщук Юрий;
- подполковник Кочемасов Алексей;
- капитан Гонгоров Даша‑Гомбо
- старший лейтенант Прокофьев Владимир;
- старший лейтенант Сорокин Григорий;
- лейтенант Ермаков Илья;
- майор полицай Сенько Николай;
- старший лейтенант Коряков Иван;
- майор Гвоздев Максим;
- капитан Эдниев Баатр;
- капитан Мацола Николай;
- старший лейтенант Волков Дмитрий;
- лейтенант Живайкин Никита;
- младший лейтенант Родин Роман;
- майор пограничного управления ФСБ Багаев Батр;
- капитан Рулин Алексей;
- капитан Голиков Максим;
- старший лейтенант Лияскин Алексей;
- лейтенант Кардаков Николай;
- подполковник полицай в отставке Красноруцкий Виктор;
- майор (подполковник?) Кузьменко Алексей;
- майор СОБР Шапошников Алексей;
- капитан ФСБ Чугунов Алексей;
- лейтенант Дзампаев Константин;
- лейтенант ********* Анюр:
- младший лейтенант Давлатжон Дониёр угли;
- младший лейтенант Рассказов Сергей;
- старший лейтенант Семенов Андрей;
- лейтенант Барцев Евгений;
- лейтенант Воробьёв Евгений;
- младший лейтенант Никитенко Владимир;
- младший лейтенант Кочеров Алексей;
- младший лейтенант Чунчинов Андрей;
- полковник Малинский Станислав;
- капитан - лейтенант Вихарев Леонид;
- полковник Давыдов Игорь;
- майор Кодин Юрий;
- капитан Демидов Владислав;
- капитан Троянов Алексей;
- лейтенант Исаков Руслан;
- лейтенант Арутюнян Сурик;
- младший лейтенант Климов Евгений;
- подполковник Шурыгин Сергей;
- майор Виноходов Виталий;
- капитан Кочетков Александр;
- лейтенант Кузнецов Владислав;
- лейтенант Гаджиев Заур;
- офицер, звание? Маслиенко Владимир;
- старший лейтенант Садртдинов Рамзиль;
- лейтенант Бажин Ярослав;
- лейтенант Неживых Максим;
- лейтенант Зябиров Руслан;
- лейтенант Асимова Джамшид;
- лейтенант Идигов Алексей;
- лейтенант Ополев Александр;
- полковник внутренней службы Бузин Иван;
- подполковник юстиции Индисов Игорь;
- майор Ладыгин Михаил;
- старший лейтенант полицай Хацкевич Илья;
- старший лейтенант Елдзаров Рамаз;
- младший лейтенант Зимин Владимир;
- капитан Каймасов Сергей;
- офицер, звание? Ганельд Алексей;
- старший лейтенант Бовсуновский Александр;
- старший лейтенант Веретенников Антон;
- лейтенант Соловьев Виктор;
- младший лейтенант Ворончихин Александр;
-командир 95 полка 5 - й бригады Дмитрий Иванкевич "Старина";
- командир батальйона 95 полка Юрий Бураков "Седой".
Смерть ворогам 🔥
Количество боестолкновений в течение суток 9 мая так и не изменилось, по сравнению со среднестатистическим показателем. В течение суток на 9 мая и вовсе был пиковый показатель боестолкновений с начала месяца (https://t.me/zloyodessit/27233 график).
Так же, в ночь с 9 на 10 мая противник применил 27 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия".
Применение воздушных средств террора, конечно же, несравнимо меньше, нежели среднестатистический показатель, но оно имело место быть.
Как такое "перемирие" войдёт в историю? Под названием "ограниченное"? Видимо да.