Сбиты все 27 запущенных врагом БПЛА, - Воздушные силы
В течение ночи войска РФ атаковали Украину 27 ударными БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов "Пародия". Попаданий не зафиксировано.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ, нарушая "режим тишины", также атаковали Запорожскую область. Под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых.
- Кроме того, рашисты обстреляли два района Днепропетровской области: ранен ребенок.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Valery Koulga
показать весь комментарий10.05.2026 08:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий10.05.2026 08:39 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Петро Оленев
показать весь комментарий10.05.2026 09:27 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
Владимир Одесса #571719
показать весь комментарий10.05.2026 12:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль