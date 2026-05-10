Сбиты все 27 запущенных врагом БПЛА, - Воздушные силы

Тысяча огневых групп НГУ прикрывают критическую инфраструктуру

В течение ночи войска РФ атаковали Украину 27 ударными БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов "Пародия". Попаданий не зафиксировано.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ, нарушая "режим тишины", также атаковали Запорожскую область. Под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых.
  • Кроме того, рашисты обстреляли два района Днепропетровской области: ранен ребенок.

Блін! Шо за арифметика? Чи росіяни ще й уламками безпілотників атакували?
10.05.2026 08:37 Ответить
Схоже це перемир'я односторонє дали бункерному чорту ,провести так званий парад ,не обстрілювали ворожу логістику ,воєні заводи нафтопереробку які не мали надійного захисту ППО яке в більшості перенаправлено в москву,натомість ворог не припиняв обстрілювати може з меншою інтенсивністю але обстрілювались наші населені пункти і логістику з так званим обміном рашиський варвар надурив,хто виграв від так званого перемир'я ?
10.05.2026 08:39 Ответить
На це Вова теж дозвіл давав? Кловун їба***ий.
10.05.2026 09:27 Ответить
Развели трамп з ****** в черговий раз нашего головного корупціонера і брехуна з Банкової як лоха, нажаль. Але він і сам обманиваться не проти судячи по всьому. .
10.05.2026 12:30 Ответить
 
 