Сбиты все 27 запущенных врагом БПЛА, - Воздушные силы

В течение ночи войска РФ атаковали Украину 27 ударными БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов "Пародия". Попаданий не зафиксировано.

Смотрите также: Перехватчики P1-SUN сбили "Герберы", которые несли FPV-дроны на борту. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ, нарушая "режим тишины", также атаковали Запорожскую область. Под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых.

Кроме того, рашисты обстреляли два района Днепропетровской области: ранен ребенок.

Читайте также: РФ атаковала Днепропетровскую область артиллерией и дронами: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж