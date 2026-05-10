Знешкоджено всі 27 запущених ворогом БпЛА, - Повітряні сили

Тисяча вогневих груп НГУ прикривають критичну інфраструктуру

Протягом ночі війська РФ атакували Україну 27 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів "Пародія". Влучань не зафіксовано.

Також дивіться: Перехоплювачі P1-SUN збили "Гербери", які несли FPV-дрони на борту. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.
  • Окрім того, рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину.

Також читайте: РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами: двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

Блін! Шо за арифметика? Чи росіяни ще й уламками безпілотників атакували?
10.05.2026 08:37 Відповісти
Схоже це перемир'я односторонє дали бункерному чорту ,провести так званий парад ,не обстрілювали ворожу логістику ,воєні заводи нафтопереробку які не мали надійного захисту ППО яке в більшості перенаправлено в москву,натомість ворог не припиняв обстрілювати може з меншою інтенсивністю але обстрілювались наші населені пункти і логістику з так званим обміном рашиський варвар надурив,хто виграв від так званого перемир'я ?
10.05.2026 08:39 Відповісти
На це Вова теж дозвіл давав? Кловун їба***ий.
10.05.2026 09:27 Відповісти
Развели трамп з ****** в черговий раз нашего головного корупціонера і брехуна з Банкової як лоха, нажаль. Але він і сам обманиваться не проти судячи по всьому. .
10.05.2026 12:30 Відповісти
 
 