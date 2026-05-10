Знешкоджено всі 27 запущених ворогом БпЛА, - Повітряні сили

Протягом ночі війська РФ атакували Україну 27 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів "Пародія". Влучань не зафіксовано.

Також дивіться: Перехоплювачі P1-SUN збили "Гербери", які несли FPV-дрони на борту. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.

Окрім того, рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину.

Також читайте: РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією та дронами: двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж