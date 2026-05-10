Знешкоджено всі 27 запущених ворогом БпЛА, - Повітряні сили
Протягом ночі війська РФ атакували Україну 27 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів "Пародія". Влучань не зафіксовано.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.
- Окрім того, рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Valery Koulga
показати весь коментар10.05.2026 08:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар10.05.2026 08:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Петро Оленев
показати весь коментар10.05.2026 09:27 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
✘
Владимир Одесса #571719
показати весь коментар10.05.2026 12:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль