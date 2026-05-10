В Сумской области в результате обстрелов со стороны РФ пострадал мужчина, разрушены дома

В результате ударов противника за последние сутки на территории Сумской области есть пострадавший. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Подробнее о ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 10 мая:

В Зноб-Новгородской общине в результате попадания вражеского дрона в автомобиль пострадал 47-летний мужчина.



В больнице скончался 46-летний мужчина, который был ранен 3 мая в Глуховской общине в результате попадания вражеского дрона в зерновоз.

В течение суток, с утра 9 мая до утра 10 мая 2026 года, российские войска осуществили более 50 обстрелов по 18 населенным пунктам в 9 территориальных общинах области.



Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском районе.



Под ударами врага оказались населенные пункты 10 громад.



Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА на территории Сумщины.

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: