На Сумщині через обстріли РФ постраждав чоловік, зруйновано будинки
Внаслідок ударів ворога є постраждалий на території Сумщини за минулу добу. Також є руйнування та пошкодження приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Детальніше про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 10 травня:
У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік.
У лікарні помер 46-річний чоловік, який був поранений 3 травня у Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в зерновоз.
Упродовж доби, з ранку 9 травня до ранку 10 травня 2026 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 18 населених пунктах в 9 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано Сумському районі.
Під ударами ворога були населені пункти 10 громад.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА по території Сумщини.
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Білопільській громаді знищено приватний житловий будинок;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди;
- у Зноб-Новгородській громаді знищено приватний легковий автомобіль;
- у Путивльській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Березівській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено господарчі споруди;
- у Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, зруйновано приватний житловий будинок.
