На Сумщині через обстріли РФ постраждав чоловік, зруйновано будинки

Внаслідок ударів ворога є постраждалий на території Сумщини за минулу добу. Також є руйнування та пошкодження приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Детальніше про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 10 травня:

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік.



У лікарні помер 46-річний чоловік, який був поранений 3 травня у Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в зерновоз.

Упродовж доби, з ранку 9 травня до ранку 10 травня 2026 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 18 населених пунктах в 9 територіальних громадах області.



Найбільше обстрілів зафіксовано Сумському районі.



Під ударами ворога були населені пункти 10 громад.



Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА по території Сумщини.

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: