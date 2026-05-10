УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13429 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
457 1

На Сумщині через обстріли РФ постраждав чоловік, зруйновано будинки

Росіяни обстріляли Сумську громаду

Внаслідок ударів ворога є постраждалий на території Сумщини за минулу добу. Також є руйнування та пошкодження приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Детальніше про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 10 травня:

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік.

У лікарні помер 46-річний чоловік, який був поранений 3 травня у Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в зерновоз.

Упродовж доби, з ранку 9 травня до ранку 10 травня 2026 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 18 населених пунктах в 9 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано Сумському районі.

Під ударами ворога були населені пункти 10 громад.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА по території Сумщини.

Також читайте: Доба на Сумщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТОрепортаж

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Білопільській громаді знищено приватний житловий будинок;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди;
  • у Зноб-Новгородській громаді знищено приватний легковий автомобіль;
  • у Путивльській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Березівській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено господарчі споруди;
  • у Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді внаслідок обстрілів, що були здійснені раніше, зруйновано приватний житловий будинок.

Автор: 

обстріл (33884) Сумська область (4705)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Паяц рулить .....
показати весь коментар
10.05.2026 09:50 Відповісти
 
 