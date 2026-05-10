Украинские мамы сегодня – это невероятная выдержка, смелость, отвага и любовь, которая помогает выстоять, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских мам с Днём матери.

Об этом он написал в Telegram-канале.



"Сегодня День матери. И особенно сегодня хочется сказать самое важное слово – спасибо. Спасибо за абсолютную любовь, которая точно не знает границ, и за все, что мама делает для ребенка и семьи", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что условия войны изменили жизнь миллионов украинских семей.

"И украинские мамы сегодня – это невероятная выдержка, смелость, отвага и любовь, которая помогает выстоять. Спасибо каждой маме за жизнь, за веру в своих детей, за молитвы, защиту и поддержку", – добавил он.

