Українські мами сьогодні - це про неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав українських матерів із Днем матері.

Любов, яка точно не знає меж

"Сьогодні День матері. І особливо сьогодні хочеться сказати найважливіше слово – дякую. Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини й родини", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що умови війни змінили життя мільйонів українських родин.

"І українські мами сьогодні – це про неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти. Дякую кожній мамі за життя, за віру у своїх дітей, за молитви, захист і підтримку", - додав він.

