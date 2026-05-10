Українські мами сьогодні - це про неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський привітав українських матерів із Днем матері.
Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Любов, яка точно не знає меж
"Сьогодні День матері. І особливо сьогодні хочеться сказати найважливіше слово – дякую. Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини й родини", - йдеться в повідомленні.
Президент наголосив, що умови війни змінили життя мільйонів українських родин.
"І українські мами сьогодні – це про неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти. Дякую кожній мамі за життя, за віру у своїх дітей, за молитви, захист і підтримку", - додав він.
