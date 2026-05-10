Рашисты нанесли удар дроном по автомобилю в Николаевской области: ранены два человека
Войска РФ атаковали гражданский автомобиль в Николаевском районе с помощью FPV-дрона.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Как отмечается, пострадали два человека - 68-летний мужчина и 63-летняя женщина, они госпитализированы. На данный момент состояние пострадавших удовлетворительное.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ, нарушая "режим тишины", также атаковали Запорожскую область. Под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых.
- Кроме того, рашисты обстреляли два района Днепропетровской области: ранен ребенок.
