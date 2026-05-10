Рашисты нанесли удар дроном по автомобилю в Николаевской области: ранены два человека

Войска РФ атаковали гражданский автомобиль в Николаевском районе с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

Как отмечается, пострадали два человека - 68-летний мужчина и 63-летняя женщина, они госпитализированы. На данный момент состояние пострадавших удовлетворительное.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ, нарушая "режим тишины", также атаковали Запорожскую область. Под ударами РФ более 30 населенных пунктов, погиб человек, трое раненых.

Кроме того, рашисты обстреляли два района Днепропетровской области: ранен ребенок.

