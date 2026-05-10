Рашисти вдарили FPV-дроном та БпЛА по Миколаївщині: поранено трьох людей (оновлено)

Війська РФ атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Миколаївському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

Як зазначається, постраждали дві людини - 68-річний чоловік та 63-річна жінка, їх госпіталізовано. На зараз стан постраждалих задовільний.

Оновлення

Пізніше росіяни завдали удару БпЛА, попередньо типу "Молнія", по Куцурубській громаді.

Повідомляється, що постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано.

Також внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки та автомобіль.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.

Окрім того, рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину.

