Рашисти вдарили FPV-дроном та БпЛА по Миколаївщині: поранено трьох людей (оновлено)
Війська РФ атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Миколаївському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Як зазначається, постраждали дві людини - 68-річний чоловік та 63-річна жінка, їх госпіталізовано. На зараз стан постраждалих задовільний.
Оновлення
Пізніше росіяни завдали удару БпЛА, попередньо типу "Молнія", по Куцурубській громаді.
Повідомляється, що постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано.
Також внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки та автомобіль.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.
- Окрім того, рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину.
