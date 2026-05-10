Рашисти вдарили FPV-дроном та БпЛА по Миколаївщині: поранено трьох людей (оновлено)

Війська РФ атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Миколаївському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

Як зазначається, постраждали дві людини - 68-річний чоловік та 63-річна жінка, їх госпіталізовано. На зараз стан постраждалих задовільний.

Оновлення

Пізніше росіяни завдали удару БпЛА, попередньо типу "Молнія", по Куцурубській громаді.

Повідомляється, що постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано.

Також внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки та автомобіль.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ, порушуючи "режим тиші", також атакували Запорізьку область. Під ударами РФ понад 30 населених пунктів, загинула людина, троє поранених.
  • Окрім того, рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранено дитину.

