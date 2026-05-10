Новое правительство Чехии меньше говорит о поддержке Украины, но она продолжается, - посол Весели

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на форуме "Диалоги о Европе", который проходит на Закарпатье, заявил посол Чехии в Украине Лубош Весели.

"Я думаю, что уже не только из официальных заявлений понятно, что наше нынешнее правительство, как и предыдущее, поддерживает Украину. Это не изменилось", - сказал он.

По словам посла, нынешнее правительство меньше говорит о своей поддержке Украины.

Конкретные результаты

"Изменилось то, что нынешнее правительство меньше информирует о том, что делает (для Украины, - ред.), но делает... Мы не любим много говорить, но умеем работать так, чтобы были конкретные результаты", - отметил Весели.

Он заверил, что поддержка Украины со стороны Чехии продолжается и будет продолжаться.

Колискова. Вони ментально з нами. Хоч відати належне, чехи як ніхто дійсно за Україну.
10.05.2026 13:43 Ответить
Головне не патякати, а робити.
10.05.2026 14:48 Ответить
- Суслика бачиш? -
?
- А він є. -
10.05.2026 16:13 Ответить
 
 