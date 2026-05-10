Новое правительство Чехии меньше говорит о поддержке Украины, но она продолжается, - посол Весели

Поддержка Украины со стороны Чехии продолжается, несмотря на то, что новое чешское правительство реже об этом говорит.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на форуме "Диалоги о Европе", который проходит на Закарпатье, заявил посол Чехии в Украине Лубош Весели.

Поддержка Украины продолжается

"Я думаю, что уже не только из официальных заявлений понятно, что наше нынешнее правительство, как и предыдущее, поддерживает Украину. Это не изменилось", - сказал он.

По словам посла, нынешнее правительство меньше говорит о своей поддержке Украины.

Конкретные результаты

"Изменилось то, что нынешнее правительство меньше информирует о том, что делает (для Украины, - ред.), но делает... Мы не любим много говорить, но умеем работать так, чтобы были конкретные результаты", - отметил Весели.

Он заверил, что поддержка Украины со стороны Чехии продолжается и будет продолжаться.

