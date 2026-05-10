Новий уряд Чехії менше говорить про підтримку України, але вона триває, - посол Весели
Підтримка України Чехією триває, попри те, що новий чеський уряд менше про неї говорить.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на форумі "Діалоги про Європу", який проходить на Закарпатті, заявив посол Чехії в Україні Лубош Весели.
Підтримка України триває
"Я думаю, що вже не тільки з офіційних заяв зрозуміло, що наш теперішній уряд, як і попередній, підтримує Україну. Це не змінилося", - сказав він.
За словами посла, теперішній уряд менше говорить про свою підтримку України.
Конкретні результати
"Змінилося те, що нинішній уряд менше інформує про те, що робить (для України. - ред.), але робить... Ми не любимо дуже багато говорити, але вміємо працювати так, щоб були конкретні результати", - зауважив Весели.
Він запевнив, що підтримка України Чехією триває і триватиме.
