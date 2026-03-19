Чехія передала Україні майже всю можливу військову допомогу, - глава генштабу Ржегка

Начальник Генштабу Чехії заявив Карел Ржегка, що країна надала Україні майже всі можливі запаси озброєння, включно з танками, ППО та боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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"Перші постачання з Чеської Республіки були ще незадовго до 24 лютого. Ми почали постачати все обладнання, яке могли… і з перших хвилин ми підтримували Україну", - сказав генерал.

Та зазначив, що рішення підтримати Україну було правильним.

Ржегка розповів, що чеські військові провели інвентаризацію мобілізаційних запасів та матеріалів і визначили спорядження, яке могли передати Україні, не послаблюючи оборону своєї держави.

"Нам вдалося визначити багато обладнання, яке пізніше було відправлено до України... Там були танки, БМП, системи ППО, багато боєприпасів, медикаментів - все, що можна уявити… З точки зору підтримки спорядженням, ми фактично віддали майже все, що могли, у ті перші роки", - сказав Ржегка.

Чим допомагає Чехія?

Він заявив, що внесок військових у підтримку Україна є важливим, але не основним - більша частина допомоги проходить через оборонну промисловість.

За його словами, ключову роль у підтримці України відіграють:

оборонна промисловість

приватний сектор

громадські ініціативи та суспільство

звичайні громадяни, які продовжують донатити

Ржегка також зазначив, що і сам бере участь в ініціативах зі збору коштів на дрони для українських військових.

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Генерал висловив сподівання, що підтримка України з боку Чехія триватиме і за нового уряду.

Він нагадав, що вже ухвалено рішення продовжити ініціативу постачання боєприпасів для України.

Що передувало?

У Чехії схвалили новий державний бюджет на 2026 рік, який передбачає скорочення витрат на закордонні програми допомоги.

Громадяни Чехії за чотири роки повномасштабної війни Росії проти України зібрали для українців гуманітарної допомоги майже на 350 млн доларів.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що обговорення можливого продажу Україні бойових літаків L-159 є безпідставним, оскільки ці машини необхідні самій чеській армії.

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