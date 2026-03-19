Чехия передала Украине почти всю возможную военную помощь, - глава Генштаба Ржегка

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка заявил, что страна предоставила Украине практически все имеющиеся запасы вооружения, включая танки, средства ПВО и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Первые поставки из Чешской Республики были еще незадолго до 24 февраля. Мы начали поставлять все оборудование, которое могли… и с первых минут мы поддерживали Украину", - сказал генерал.

При этом он отметил, что решение поддержать Украину было правильным.

Ржегка рассказал, что чешские военные провели инвентаризацию мобилизационных запасов и материалов и определили снаряжение, которое могли передать Украине, не ослабляя оборону своего государства.

"Нам удалось определить много оборудования, которое позже было отправлено в Украину... Там были танки, БМП, системы ПВО, много боеприпасов, медикаментов - все, что можно представить... С точки зрения поддержки снаряжением, мы фактически отдали почти все, что могли, в те первые годы", - сказал Ржегка.

Чем помогает Чехия?

Он заявил, что вклад военных в поддержку Украины важен, но не является основным - большая часть помощи проходит через оборонную промышленность.

По его словам, ключевую роль в поддержке Украины играют:

оборонная промышленность

частный сектор

общественные инициативы и общество

обычные граждане, которые продолжают делать пожертвования

Ржегка также отметил, что и сам участвует в инициативах по сбору средств на дроны для украинских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В военном аспекте интеграция Украины в НАТО будет наименее сложной частью, - начальник Генштаба ВС Чехии

Генерал выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Чехии продолжится и при новом правительстве.

Он напомнил, что уже принято решение продлить инициативу по поставкам боеприпасов для Украины.

Что предшествовало?

В Чехии одобрили новый государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает сокращение расходов на зарубежные программы помощи.

Граждане Чехии за четыре года полномасштабной войны России против Украины собрали для украинцев гуманитарной помощи почти на 350 млн долларов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что обсуждение возможной продажи Украине боевых самолетов L-159 является беспочвенным, поскольку эти машины необходимы самой чешской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия выделила Украине грант в размере 200 млн долларов для выплаты пенсий