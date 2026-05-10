Темпы продвижения РФ за последние три месяца стали самыми низкими с 2023 года, - NYT

По данным OSINT-аналитиков, темпы продвижения российских оккупационных войск на фронте за последние три месяца стали самыми низкими с 2023 года.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Темпы продвижения оккупантов замедлились 

Издание отмечает, что хотя российский диктатор Владимир Путин пытался убедить президента США Дональда Трампа, что "его войска движутся к неизбежной победе", ситуация на поле боя говорит об обратном.

Российская армия практически остановилась, а на некоторых участках даже потеряла территории.

Согласно оценке NYT, если темпы продвижения, которые Россия демонстрирует в этом году, сохранятся, ей понадобится более трех десятилетий, чтобы полностью оккупировать Донбасс.

В то же время, как отмечается в статье, замедление может быть временным из-за сезонного фактора. 

"Российские войска обычно активизируются летом благодаря лучшей погоде и более густой растительности, которая обеспечивает лучшее укрытие от беспилотников. В последние дни украинские чиновники предупреждали, что российские войска готовятся к новым наступлениям и активизировали операции вдоль всей линии фронта", - пишет NYT.

Причины замедления

Издание отмечает, что одной из главных причин замедления стали дроны, которые изменили характер войны. Массовые штурмы с бронетехникой почти исчезли, зато оккупанты все чаще используют тактику малых групп, которые пытаются незаметно проникать на позиции пехотой или на мотоциклах.

Еще одна причина замедления - связь. По данным NYT, в 2026 году часть российских дронных подразделений потеряла доступ к спутниковому интернету Starlink, который использовался для координации беспилотников.

Кроме того, ограничения работы Telegram создали трудности для коммуникации между военными подразделениями оккупантов.

Также издание пишет, что РФ начала хуже выполнять планы по набору контрактников в начале 2026 года.

Учитывая это, США и Европа все более скептически оценивают способность РФ продолжать наступление в нынешних масштабах, избегая масштабной мобилизации.

Худшие темпы продвижения с 2023 года

По данным OSINT-аналитической группы Black Bird Group, темпы продвижения российских оккупационных войск за последние три месяца стали худшими с 2023 года.

Найкраще просування кацапів просувається до пекла
на українській землі і це радує
показать весь комментарий
10.05.2026 23:09 Ответить
"Згідно з оцінкою NYT, якщо темпи просування, які Росія демонструє цього року, збережуться, їй знадобиться понад три десятиліття, щоб повністю окупувати Донбас"

Не вийде - якщо за офіційними даними є ще 2 млн підлих ухилєсів (а їх, цілком ймовірно, менше), то при виловлюванні 30 тис в місяць вистачить на 5,5 років. І вже після цього дорога відкрита не тільки на Донбас, хіба жінок в ружжо ставитимуть.
показать весь комментарий
10.05.2026 23:11 Ответить
Можно ещё отправить тех кто вылавливал ухилянтов. Когда ловить станет некого, можно будет и самим на фронт. Ещё может на года два хватит. Но это сомнительно. Думаю у них другие планы.
показать весь комментарий
10.05.2026 23:34 Ответить
Це вже поки що не беремо до уваги, а ось 2 млн - це твердо заявлена цифра.
показать весь комментарий
10.05.2026 23:45 Ответить
Ботику, враховуючи мій вік, і наявність правнуків можна називати і словом "старенький".
показать весь комментарий
11.05.2026 01:03 Ответить
До чого тут твої правнуки, клоун старенький? Як в тебе розуму з віком не додалося, сидиш тут ботиками обзиваєшся)
показать весь комментарий
11.05.2026 01:14 Ответить
Стас ,ніт це ваш зеленський ...
показать весь комментарий
11.05.2026 01:12 Ответить
Як все потворно. Нам пропонують радіти, що окуповано менше української землі, ніж раніше.
показать весь комментарий
10.05.2026 23:19 Ответить
OSINT-аналітики тобі нічого не пропонують.
Пропонують (вакансії) Сили безпілотних систем ЗСУ та інші підрозділи.
показать весь комментарий
10.05.2026 23:33 Ответить
Да я видел эти вакансии. Machine Learning Engineer. Зарплата 20 тыс грн. Смешно. Лучше бы написали что ищут добровольцев. Хотя как штатная единица для блата для отсидеться в тылу покатит конечно. Вот когда будут действительно вакансии, может и люди у вас появяться. Простым людям тоже семьи нужно кормить, а не только вове зеленскому и его друзьям .
показать весь комментарий
10.05.2026 23:46 Ответить
Це реклама кацапських фільмів 1 і 2?
показать весь комментарий
10.05.2026 23:32 Ответить
Тепер прийшов час ЗСУ щоб йти в масштабний контрнаступ і звільняти усі українські території!
показать весь комментарий
10.05.2026 23:26 Ответить
Два головних слова українського новоязу це "уражено" і "темпи окупації сповільнились".
показать весь комментарий
10.05.2026 23:43 Ответить
"Вистояти" забули
показать весь комментарий
11.05.2026 00:42 Ответить
Тактика, що передбачає інфільтрацію малими підрозділами, ставить високі вимоги до комунікацій; отже, необхідно активізувати зусилля щодо порушення зв'язку російських військових.
показать весь комментарий
11.05.2026 02:16 Ответить
 
 