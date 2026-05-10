Темпы продвижения РФ за последние три месяца стали самыми низкими с 2023 года, - NYT

По данным OSINT-аналитиков, темпы продвижения российских оккупационных войск на фронте за последние три месяца стали самыми низкими с 2023 года.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Темпы продвижения оккупантов замедлились

Издание отмечает, что хотя российский диктатор Владимир Путин пытался убедить президента США Дональда Трампа, что "его войска движутся к неизбежной победе", ситуация на поле боя говорит об обратном.

Российская армия практически остановилась, а на некоторых участках даже потеряла территории.

Согласно оценке NYT, если темпы продвижения, которые Россия демонстрирует в этом году, сохранятся, ей понадобится более трех десятилетий, чтобы полностью оккупировать Донбасс.

В то же время, как отмечается в статье, замедление может быть временным из-за сезонного фактора.

"Российские войска обычно активизируются летом благодаря лучшей погоде и более густой растительности, которая обеспечивает лучшее укрытие от беспилотников. В последние дни украинские чиновники предупреждали, что российские войска готовятся к новым наступлениям и активизировали операции вдоль всей линии фронта", - пишет NYT.

Причины замедления

Издание отмечает, что одной из главных причин замедления стали дроны, которые изменили характер войны. Массовые штурмы с бронетехникой почти исчезли, зато оккупанты все чаще используют тактику малых групп, которые пытаются незаметно проникать на позиции пехотой или на мотоциклах.

Еще одна причина замедления - связь. По данным NYT, в 2026 году часть российских дронных подразделений потеряла доступ к спутниковому интернету Starlink, который использовался для координации беспилотников.

Кроме того, ограничения работы Telegram создали трудности для коммуникации между военными подразделениями оккупантов.

Также издание пишет, что РФ начала хуже выполнять планы по набору контрактников в начале 2026 года.

Учитывая это, США и Европа все более скептически оценивают способность РФ продолжать наступление в нынешних масштабах, избегая масштабной мобилизации.

Худшие темпы продвижения с 2023 года

По данным OSINT-аналитической группы Black Bird Group, темпы продвижения российских оккупационных войск за последние три месяца стали худшими с 2023 года.

