Темпи просування РФ за останні три місяці стали найнижчими з 2023 року, - NYT

За даними OSINT-аналітиків, темпи просування російських окупаційних військ на фронті за останні три місяці стали найнижчими з 2023 року.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Темпи окупантів сповільнилися

Видання зауважує, що хоч російський диктатор Володимир Путін намагався переконати президента США Дональда Трампа, що "його війська рухаються до неминучої перемоги", ситуація на полі бою говорить про інше.

Російська армія практично зупинилася, а на деяких ділянках навіть втратила території.

Згідно з оцінкою NYT, якщо темпи просування, які Росія демонструє цього року, збережуться, їй знадобиться понад три десятиліття, щоб повністю окупувати Донбас.

Водночас, як зазначається у статті, сповільнення може бути тимчасовим через сезонний фактор.

"Російські війська зазвичай активізуються влітку завдяки кращій погоді та густішій рослинності, яка забезпечує краще прикриття від безпілотників. Останніми днями українські чиновники попереджали, що російські війська готуються до нових наступів та активізували операції вздовж усієї лінії фронту", - пише NYT.

Причини уповільнення

Видання зазначає, що однією з головних причин уповільнення стали дрони, які змінили характер війни. Масові штурми з бронетехнікою майже зникли, натомість окупанти дедалі частіше використовують тактику малих груп, які намагаються непомітно проникати на позиції піхотою або мотоциклами.

Ще одна причина сповільнення - зв'язок. За даними NYT, у 2026 році частина російських дронових підрозділів втратила доступ до супутникового інтернету Starlink, який використовувався для координації безпілотників.

Крім того, обмеження роботи Telegram створили труднощі для комунікації між військовими підрозділами окупантів.

Також видання пише, що РФ почала гірше виконувати плани з набору контрактників на початку 2026 року.

З огляду на це США та Європа дедалі скептичніше оцінюють спроможність РФ продовжувати наступ у теперішніх масштабах, уникаючи масштабної мобілізації.

Найгірші темпи просування з 2023 року

