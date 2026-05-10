Цензор.НЕТ у Telegram
Новини
Темпи просування РФ за останні три місяці стали найнижчими з 2023 року, - NYT

За даними OSINT-аналітиків, темпи просування російських окупаційних військ на фронті за останні три місяці стали найнижчими з 2023 року.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Темпи окупантів сповільнилися 

Видання зауважує, що хоч російський диктатор Володимир Путін намагався переконати президента США Дональда Трампа, що "його війська рухаються до неминучої перемоги", ситуація на полі бою говорить про інше.

Російська армія практично зупинилася, а на деяких ділянках навіть втратила території.

Згідно з оцінкою NYT, якщо темпи просування, які Росія демонструє цього року, збережуться, їй знадобиться понад три десятиліття, щоб повністю окупувати Донбас.

Водночас, як зазначається у статті, сповільнення може бути тимчасовим через сезонний фактор. 

"Російські війська зазвичай активізуються влітку завдяки кращій погоді та густішій рослинності, яка забезпечує краще прикриття від безпілотників. Останніми днями українські чиновники попереджали, що російські війська готуються до нових наступів та активізували операції вздовж усієї лінії фронту", - пише NYT.

Причини уповільнення

Видання зазначає, що однією з головних причин уповільнення стали дрони, які змінили характер війни. Масові штурми з бронетехнікою майже зникли, натомість окупанти дедалі частіше використовують тактику малих груп, які намагаються непомітно проникати на позиції піхотою або мотоциклами.

Ще одна причина сповільнення - зв'язок. За даними NYT, у 2026 році частина російських дронових підрозділів втратила доступ до супутникового інтернету Starlink, який використовувався для координації безпілотників.

Крім того, обмеження роботи Telegram створили труднощі для комунікації між військовими підрозділами окупантів.

Також видання пише, що РФ почала гірше виконувати плани з набору контрактників на початку 2026 року.

З огляду на це США та Європа дедалі скептичніше оцінюють спроможність РФ продовжувати наступ у теперішніх масштабах, уникаючи масштабної мобілізації.

Найгірші темпи просування з 2023 року

За даними OSINT-аналітичної групи Black Bird Group, темпи просування російських окупаційних військ за останні три місяці стали найгіршими з 2023 року.

Топ коментарі
+4
Найкраще просування кацапів просувається до пекла
на українській землі і це радує
10.05.2026 23:09 Відповісти
+3
"Згідно з оцінкою NYT, якщо темпи просування, які Росія демонструє цього року, збережуться, їй знадобиться понад три десятиліття, щоб повністю окупувати Донбас"

Не вийде - якщо за офіційними даними є ще 2 млн підлих ухилєсів (а їх, цілком ймовірно, менше), то при виловлюванні 30 тис в місяць вистачить на 5,5 років. І вже після цього дорога відкрита не тільки на Донбас, хіба жінок в ружжо ставитимуть.
10.05.2026 23:11 Відповісти
+2
Як все потворно. Нам пропонують радіти, що окуповано менше української землі, ніж раніше.
10.05.2026 23:19 Відповісти
Можно ещё отправить тех кто вылавливал ухилянтов. Когда ловить станет некого, можно будет и самим на фронт. Ещё может на года два хватит. Но это сомнительно. Думаю у них другие планы.
10.05.2026 23:34 Відповісти
Це вже поки що не беремо до уваги, а ось 2 млн - це твердо заявлена цифра.
10.05.2026 23:45 Відповісти
Людолови на фронт не підуть, а якщо підуть то здадуться кацапам одразу. Вони чого в опричники пішли бо боягузи і нікчеми.
11.05.2026 09:26 Відповісти
Ботику, враховуючи мій вік, і наявність правнуків можна називати і словом "старенький".
11.05.2026 01:03 Відповісти
До чого тут твої правнуки, клоун старенький? Як в тебе розуму з віком не додалося, сидиш тут ботиками обзиваєшся)
11.05.2026 01:14 Відповісти
Стас ,ніт це ваш зеленський ...
11.05.2026 01:12 Відповісти
Як все потворно. Нам пропонують радіти, що окуповано менше української землі, ніж раніше.
10.05.2026 23:19 Відповісти
OSINT-аналітики тобі нічого не пропонують.
Пропонують (вакансії) Сили безпілотних систем ЗСУ та інші підрозділи.
10.05.2026 23:33 Відповісти
Да я видел эти вакансии. Machine Learning Engineer. Зарплата 20 тыс грн. Смешно. Лучше бы написали что ищут добровольцев. Хотя как штатная единица для блата для отсидеться в тылу покатит конечно. Вот когда будут действительно вакансии, может и люди у вас появяться. Простым людям тоже семьи нужно кормить, а не только вове зеленскому и его друзьям .
10.05.2026 23:46 Відповісти
10.05.2026 23:26 Відповісти
Це реклама кацапських фільмів 1 і 2?
10.05.2026 23:32 Відповісти
Тепер прийшов час ЗСУ щоб йти в масштабний контрнаступ і звільняти усі українські території!
10.05.2026 23:26 Відповісти
Два головних слова українського новоязу це "уражено" і "темпи окупації сповільнились".
10.05.2026 23:43 Відповісти
"Вистояти" забули
11.05.2026 00:42 Відповісти
Новомови
11.05.2026 08:59 Відповісти
Тактика, що передбачає інфільтрацію малими підрозділами, ставить високі вимоги до комунікацій; отже, необхідно активізувати зусилля щодо порушення зв'язку російських військових.
11.05.2026 02:16 Відповісти
"Зельонка", безумовно, трохи зменшить видимість кацапні для операторів дронів, але є й гарна новина - Україна нещодавно вийшла з договору про заборону протипіхотних мін. А це означає що гинути кацапи будуть всюди, а не лише на дорогах. Звідси, кущі окупантів не врятують і загальна кількість їх втрат лише збільшиться - проти них тепер "земля" і "небо".
