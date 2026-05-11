Россия потеряла стратегический Кидал в Мали: отступление войск стало ударом для Кремля, - CNN

Вывод российских подразделений из Кидала на севере Мали стал серьёзным репутационным поражением для Москвы и продемонстрировал ослабление её влияния в Африке.

Эксперты расценивают эвакуацию подразделений так называемого "Африканского корпуса" - структуры, пришедшей на смену ЧВК "Вагнер" и действующей под контролем Минобороны РФ, - как серьезное репутационное поражение России. Москва пыталась закрепиться в качестве ключевого гаранта безопасности в регионе Сахель, который в настоящее время считается одним из центров активности международных террористических группировок.

Провал стратегии Москвы в Сахеле

Эскалация ситуации в Мали началась 25 апреля, когда боевики, связанные с "Аль-Каидой", вместе с туарегскими сепаратистами провели скоординированное наступление. По оценкам наблюдателей, это была одна из самых масштабных атак в регионе за последние годы. В результате повстанцам удалось быстро взять под контроль ряд военных объектов.

Российские военные, оказавшиеся в окружении в районе Кидаля, были вынуждены договариваться с боевиками о "зеленом коридоре" для отхода. Этот эпизод, как отмечают аналитики, продемонстрировал ограниченность возможностей РФ в обеспечении безопасности даже собственных союзников за рубежом - подобные проблемы ранее фиксировались и в других регионах ее присутствия.

Дополнительно ситуацию осложнил внутренний кризис в Мали, в частности гибель министра обороны Садио Камари, которого считали одним из главных архитекторов сближения с Москвой. После этого радикальные группировки усилили давление и начали угрожать блокадой столицы Бамако, призывая к протестам против военной хунты.

Заявления Кремля о поддержке являются пустыми

Аналитики отмечают, что заявления Кремля об эффективной военной поддержке африканских партнеров, озвученные ранее на саммите "Россия-Африка", на практике не подтвердились. Несмотря на присутствие российских инструкторов в ряде стран региона, результаты их деятельности остаются нестабильными, а ситуация с безопасностью - хрупкой.

В то же время малийские власти, оказавшись под давлением повстанцев, вынуждены искать альтернативные источники военной помощи, в частности через Китай и Турцию. Однако Россия до сих пор остается одним из немногих партнеров, готовых непосредственно привлекать свои силы к боевым действиям, что фактически сужает пространство для маневра нынешних властей в Бамако, несмотря на растущие риски и потери.

Деятельность РФ в Мали: что известно?

Россия сначала действовала через ЧВК "Группа Вагнера", но после гибели Пригожина и реорганизации структуры Кремль начал заменять ее на подконтрольное Минобороны подразделение - Африканский корпус РФ.

  • "Вагнер" официально вывел большинство сил из Мали в 2025 году;
  • Его функции перенял "Африканский корпус";
  • Формально это уже не ЧВК, а инструмент Минобороны РФ.

Российские инструкторы и боевые группы работают на стороне правительства Мали (хунты), пришедшей к власти в результате переворотов 2020-2021 годов.

Основная заявленная цель - борьба с:

  • исламистскими группировками (связанными с "Аль-Каидой" и ИГИЛ в Сахеле);
  • повстанцами-туарегами на севере страны.

Туареги виявилися набагато поряднішими за к@@@пів. Іловайська їм не учинили. Нажаль..
11.05.2026 07:34
11.05.2026 07:34 Ответить
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
11.05.2026 08:16 Ответить
"Кідала", яка сакральна назва для "всруського міра"...
11.05.2026 07:13
11.05.2026 07:13 Ответить
Уже був один "Африканський корпус"... У Північній Сахарі... А потім була битва під Ель-Аламейном... І залишки "Африканського корпусу", "побитими собаками" поїхали додому - умирать на німецько-радянському фронті...
Сьогоднішній "Африканський корпус" скоро "спакує чумадани" , і поїде на російсько-ураїнський фронт, умирать в степах України...
11.05.2026 07:16 Ответить
століттями така доля московита , не жити , а вмирати
11.05.2026 07:22
11.05.2026 07:22 Ответить
11.05.2026 08:16 Ответить
Лапатниє кідали кінулі Кідал-ета епічна...
11.05.2026 07:26
11.05.2026 07:26 Ответить
Мда. Заміна рашистів на аль каїду. Нічого не скажеш.
11.05.2026 08:01
11.05.2026 08:01 Ответить
Це добре, але краще було щоб вони залишилися у землі Малі
11.05.2026 08:37
11.05.2026 08:37 Ответить
... стали харошимі руззкімі.
11.05.2026 09:04 Ответить
Настане час коли цих скотів будуть гнати звідусіль,навіть ті які були в жопу союзники типу білорусів та північнокорейців.За те що "русский" будуть в морду бити і плювати вслід.Нема ні однієї нації яка б називалась прикметником (чий? русский) Забув,вони особливі - ЛИШНЬОХРОМОСОМНІ !!!
11.05.2026 08:51
11.05.2026 08:51 Ответить
Типовий приклад - що стається із сруськімміром, коли у коллективного Крємля закінчуються гроші.
Всі анексії чужих земель у колективного Кремля доти поки є фінансування.
... ніяка пропаганда, ніякі скрепи - нах нікому не потрібні.
Дєнгі давай.
11.05.2026 11:20 Ответить
"Друга армія світу" виявилася другою не тільки в Україні, а навіть у Африці! 🤣
11.05.2026 09:02
11.05.2026 09:02 Ответить
"Деды не воевали с туарегами - и мы не будем!"
11.05.2026 11:00
