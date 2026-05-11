Россия потеряла стратегический Кидал в Мали: отступление войск стало ударом для Кремля, - CNN

Вывод российских подразделений из Кидала на севере Мали стал серьёзным репутационным поражением для Москвы и продемонстрировал ослабление её влияния в Африке.

Об этом пишет CNN.

Эксперты расценивают эвакуацию подразделений так называемого "Африканского корпуса" - структуры, пришедшей на смену ЧВК "Вагнер" и действующей под контролем Минобороны РФ, - как серьезное репутационное поражение России. Москва пыталась закрепиться в качестве ключевого гаранта безопасности в регионе Сахель, который в настоящее время считается одним из центров активности международных террористических группировок.

Провал стратегии Москвы в Сахеле

Эскалация ситуации в Мали началась 25 апреля, когда боевики, связанные с "Аль-Каидой", вместе с туарегскими сепаратистами провели скоординированное наступление. По оценкам наблюдателей, это была одна из самых масштабных атак в регионе за последние годы. В результате повстанцам удалось быстро взять под контроль ряд военных объектов.

Российские военные, оказавшиеся в окружении в районе Кидаля, были вынуждены договариваться с боевиками о "зеленом коридоре" для отхода. Этот эпизод, как отмечают аналитики, продемонстрировал ограниченность возможностей РФ в обеспечении безопасности даже собственных союзников за рубежом - подобные проблемы ранее фиксировались и в других регионах ее присутствия.

Дополнительно ситуацию осложнил внутренний кризис в Мали, в частности гибель министра обороны Садио Камари, которого считали одним из главных архитекторов сближения с Москвой. После этого радикальные группировки усилили давление и начали угрожать блокадой столицы Бамако, призывая к протестам против военной хунты.

Заявления Кремля о поддержке являются пустыми

Аналитики отмечают, что заявления Кремля об эффективной военной поддержке африканских партнеров, озвученные ранее на саммите "Россия-Африка", на практике не подтвердились. Несмотря на присутствие российских инструкторов в ряде стран региона, результаты их деятельности остаются нестабильными, а ситуация с безопасностью - хрупкой.

В то же время малийские власти, оказавшись под давлением повстанцев, вынуждены искать альтернативные источники военной помощи, в частности через Китай и Турцию. Однако Россия до сих пор остается одним из немногих партнеров, готовых непосредственно привлекать свои силы к боевым действиям, что фактически сужает пространство для маневра нынешних властей в Бамако, несмотря на растущие риски и потери.

Деятельность РФ в Мали: что известно?

Россия сначала действовала через ЧВК "Группа Вагнера", но после гибели Пригожина и реорганизации структуры Кремль начал заменять ее на подконтрольное Минобороны подразделение - Африканский корпус РФ.

"Вагнер" официально вывел большинство сил из Мали в 2025 году;

Его функции перенял "Африканский корпус";

Формально это уже не ЧВК, а инструмент Минобороны РФ.

Российские инструкторы и боевые группы работают на стороне правительства Мали (хунты), пришедшей к власти в результате переворотов 2020-2021 годов.

Основная заявленная цель - борьба с: