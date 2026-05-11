Росія втратила стратегічний Кідал у Малі: відступ військ став ударом для Кремля, - CNN

Вихід російських підрозділів із Кідала на півночі Малі став серйозною репутаційною поразкою Москви та продемонстрував ослаблення її впливу в Африці.

Експерти розцінюють евакуацію підрозділів так званого "Африканського корпусу" - структури, яка прийшла на зміну ПВК "Вагнер" і діє під контролем Міноборони РФ, - як серйозну репутаційну поразку Росії. Москва намагалася закріпитися як ключовий гарант безпеки в регіоні Сахель, який нині вважається одним із центрів активності міжнародних терористичних угруповань.

Провал стратегії Москви в Сахелі

Ескалація ситуації в Малі почалася 25 квітня, коли бойовики, пов’язані з "Аль-Каїдою", разом із туарегськими сепаратистами провели скоординований наступ. За оцінками спостерігачів, це була одна з наймасштабніших атак у регіоні за останні роки. У результаті повстанцям вдалося швидко взяти під контроль низку військових об’єктів.

Російські військові, які опинилися в оточенні в районі Кідаля, були змушені домовлятися з бойовиками про "зелений коридор" для відходу. Цей епізод, як зазначають аналітики, продемонстрував обмеженість можливостей РФ у забезпеченні безпеки навіть власних союзників за кордоном - подібні проблеми раніше фіксувалися і в інших регіонах її присутності.

Додатково ситуацію ускладнила внутрішня криза в Малі, зокрема загибель міністра оборони Садіо Камари, якого вважали одним із головних архітекторів зближення з Москвою. Після цього радикальні угруповання посилили тиск і почали погрожувати блокадою столиці Бамако, закликаючи до протестів проти військової хунти.

Заяви Кремля про підтримку є пустими

Аналітики зазначають, що заяви Кремля про ефективну військову підтримку африканських партнерів, озвучені раніше на саміті "Росія-Африка", на практиці не підтвердилися. Попри присутність російських інструкторів у низці країн регіону, результати їхньої діяльності залишаються нестабільними, а безпекова ситуація - крихкою.

Водночас малійська влада, опинившись під тиском повстанців, змушена шукати альтернативні джерела військової допомоги, зокрема через Китай і Туреччину. Однак Росія досі залишається одним із небагатьох партнерів, готових безпосередньо залучати свої сили до бойових дій, що фактично звужує простір для маневру нинішньої влади в Бамако, попри зростаючі ризики та втрати.

Діяльність РФ у Малі: що відомо?

Росія спочатку діяла через ПВК Група Вагнера, але після загибелі Пригожина та реорганізації структури Кремль почав замінювати її на підконтрольний Міноборони підрозділ - Африканський корпус РФ.

"Вагнер" офіційно вивів більшість сил із Малі у 2025 році;

Його функції перебрав "Африканський корпус";

Формально це вже не ПВК, а інструмент Міноборони РФ.

Російські інструктори та бойові групи працюють на боці уряду Малі (хунти), яка прийшла до влади через перевороти 2020–2021 років.

Основна заявлена мета — боротьба з: