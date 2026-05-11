Росія втратила стратегічний Кідал у Малі: відступ військ став ударом для Кремля, - CNN
Вихід російських підрозділів із Кідала на півночі Малі став серйозною репутаційною поразкою Москви та продемонстрував ослаблення її впливу в Африці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Експерти розцінюють евакуацію підрозділів так званого "Африканського корпусу" - структури, яка прийшла на зміну ПВК "Вагнер" і діє під контролем Міноборони РФ, - як серйозну репутаційну поразку Росії. Москва намагалася закріпитися як ключовий гарант безпеки в регіоні Сахель, який нині вважається одним із центрів активності міжнародних терористичних угруповань.
Провал стратегії Москви в Сахелі
Ескалація ситуації в Малі почалася 25 квітня, коли бойовики, пов’язані з "Аль-Каїдою", разом із туарегськими сепаратистами провели скоординований наступ. За оцінками спостерігачів, це була одна з наймасштабніших атак у регіоні за останні роки. У результаті повстанцям вдалося швидко взяти під контроль низку військових об’єктів.
Російські військові, які опинилися в оточенні в районі Кідаля, були змушені домовлятися з бойовиками про "зелений коридор" для відходу. Цей епізод, як зазначають аналітики, продемонстрував обмеженість можливостей РФ у забезпеченні безпеки навіть власних союзників за кордоном - подібні проблеми раніше фіксувалися і в інших регіонах її присутності.
Додатково ситуацію ускладнила внутрішня криза в Малі, зокрема загибель міністра оборони Садіо Камари, якого вважали одним із головних архітекторів зближення з Москвою. Після цього радикальні угруповання посилили тиск і почали погрожувати блокадою столиці Бамако, закликаючи до протестів проти військової хунти.
Заяви Кремля про підтримку є пустими
Аналітики зазначають, що заяви Кремля про ефективну військову підтримку африканських партнерів, озвучені раніше на саміті "Росія-Африка", на практиці не підтвердилися. Попри присутність російських інструкторів у низці країн регіону, результати їхньої діяльності залишаються нестабільними, а безпекова ситуація - крихкою.
Водночас малійська влада, опинившись під тиском повстанців, змушена шукати альтернативні джерела військової допомоги, зокрема через Китай і Туреччину. Однак Росія досі залишається одним із небагатьох партнерів, готових безпосередньо залучати свої сили до бойових дій, що фактично звужує простір для маневру нинішньої влади в Бамако, попри зростаючі ризики та втрати.
Діяльність РФ у Малі: що відомо?
Росія спочатку діяла через ПВК Група Вагнера, але після загибелі Пригожина та реорганізації структури Кремль почав замінювати її на підконтрольний Міноборони підрозділ - Африканський корпус РФ.
- "Вагнер" офіційно вивів більшість сил із Малі у 2025 році;
- Його функції перебрав "Африканський корпус";
- Формально це вже не ПВК, а інструмент Міноборони РФ.
Російські інструктори та бойові групи працюють на боці уряду Малі (хунти), яка прийшла до влади через перевороти 2020–2021 років.
Основна заявлена мета — боротьба з:
- ісламістськими угрупованнями (пов’язаними з "Аль-Каїдою" та ІДІЛ у Сахелі);
- повстанцями-туарегами на півночі країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогоднішній "Африканський корпус" скоро "спакує чумадани" , і поїде на російсько-ураїнський фронт, умирать в степах України...
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
Це добре, але краще було щоб вони залишилися у землі Малі
Всі анексії чужих земель у колективного Кремля доти поки є фінансування.
... ніяка пропаганда, ніякі скрепи - нах нікому не потрібні.
Дєнгі давай.