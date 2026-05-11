В Украине восстановили более 750 больниц и медицинских объектов, разрушенных войной, - Минздрав
В Украине продолжается масштабная работа по восстановлению медицинской инфраструктуры, поврежденной российскими войсками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.
По официальным данным Минздрава, повреждены или разрушены 2614 объектов, входящих в состав 836 учреждений здравоохранения. Полностью разрушено 331 объект, в основном в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
В то же время полностью восстановлено 754 медицинских объекта, еще 320 - находятся в процессе ремонта или реконструкции, несмотря на постоянные обстрелы.
В настоящее время медицинская помощь в полном объеме оказывается на 1592 объектах, еще 185 работают частично, а 237 учреждений были эвакуированы в другие помещения.
В результате атак также уничтожено 324 машины скорой помощи, повреждено 153 и захвачено 80.
Минздрав совместно с международными партнерами продолжает системно восстанавливать поврежденные больницы, обеспечивая непрерывный доступ украинцев к медицинской помощи даже в прифронтовых регионах.
