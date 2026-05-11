В Україні відновили понад 750 лікарень і медичних об’єктів, зруйнованих війною, - МОЗ
В Україні триває масштабна робота з відновлення медичної інфраструктури, яку пошкодили російські війська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.
За офіційними даними МОЗ, пошкоджено або знищено 2 614 об’єктів, що входять до складу 836 закладів охорони здоров’я. Повністю зруйновано 331 об’єкт, здебільшого у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Водночас повністю відновлено 754 медичних об’єкти, ще 320 – перебувають у процесі ремонту чи реконструкції, попри постійні обстріли.
Наразі медична допомога у повному обсязі надається на 1 592 об’єктах, ще 185 працюють частково, а 237 закладів були евакуйовані до інших приміщень.
Внаслідок атак також знищено 324 карети швидкої допомоги, пошкоджено 153 і захоплено 80.
МОЗ спільно з міжнародними партнерами продовжує системно відновлювати пошкоджені лікарні, забезпечуючи безперервний доступ українців до медичної допомоги навіть у прифронтових регіонах.
