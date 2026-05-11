В Украине запускают программу трудоустройства для людей в возрасте 50+ для преодоления кадрового дефицита
В Украине стартует новая государственная программа "Опыт имеет значение", направленная на трудоустройство и адаптацию людей в возрасте от 50 лет. Инициатива призвана преодолеть кадровый дефицит в критически важных секторах экономики, прежде всего в строительстве и оборонной промышленности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, анонсируя старт проекта.
Программа реализуется совместно с Государственным центром занятости и представителями бизнеса. Она предусматривает три этапа:
- подготовку к требованиям рынка (курсы, обновление резюме, цифровые навыки);
- коммуникацию с потенциальным работодателем;
- краткосрочную стажировку с возможностью официального трудоустройства.
По словам Свириденко, правительство делает ставку на профессионалов с опытом, ведь они являются надежной опорой для восстановления экономики:
"60% компаний до сих пор имеют возрастные стереотипы, но мы хотим это изменить. Опыт ценен, и его нужно использовать".
Подать заявку на участие в программе можно через официальный сайт Государственной службы занятости.
Чи українці - ресурс і на них ці європейські цінності не росповсюддуються?!
Це ж для прдальших пояснень що без мігранськи шлака з Європи нам просто звіздець. Тому не пурхати проти цього.
Але якщо від них не бігати, не хамити, і вести себе по-людськи, то зазвичай ніхто не бусіфікує.
Принаймі в мене такий досвід!
Коли мені було 57, отримав бойову повістку. Прийшов по ній. Спочатку передзвонили в бригаду. Коли там дізнались вік, сказали "Ні-і-і, нам такий не потрібен!".
А зараз вже бусифікатори просто відкривають паспорт, дивляться на рік народження, і віддають паспорт, не забувши побажати файного дня.
Кілька років спостерігаю ЄПИЧНИЙ РЕМОНТ мостів на русанівку і Броварського проспекту.
За ту кількість пробок і проблем для лівобережного Києва чиновників КМДА давно пора посадити
якщо б я жила постійно у Києві і не мала б відношення до будівництва, то на той чиновничий ЛОХОТРОН мабуть би не звертала увазі. МОЛ НАЧАЛЬСТВУ ВІДНЕЕ ЯК РЕМОНТУВАТИ
АЛЕ я постійно їзжу по ЄС і бачу як ремонтують дороги І ЯК Організують , щоб людям було зручно їздити. Але у Києві на киян КМДА насрати. Часто їду і бачу що на місцях перекритих для ремонту навіть і робочих нема. НИХТО Никуди НЕ СПІШАЄ І ТИХО МОЮТЬ ГРОШИ З КФЦІЄНТАМИ.
АЛО, може хтось з професіоналів вже скаже свое слово про цей беспредел ?
А ПОКИ ЧАСОВІ ПРОБКИ ПОРТЯТЬ ЖИТТЯ КИЯН
зараз КМДА знущаеттся з чергового моста - мабуть планує рік з ним возюкатися
Так от яка в дорожніків система - прийшли гроші від замовника туда кидають всю техніку і людей які є . Якщо затримка в оплаті то доходило до того що лишали там двох робітників .