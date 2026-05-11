В Украине запускают программу трудоустройства для людей в возрасте 50+ для преодоления кадрового дефицита

В Украине стартует новая государственная программа "Опыт имеет значение", направленная на трудоустройство и адаптацию людей в возрасте от 50 лет. Инициатива призвана преодолеть кадровый дефицит в критически важных секторах экономики, прежде всего в строительстве и оборонной промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, анонсируя старт проекта.

Программа реализуется совместно с Государственным центром занятости и представителями бизнеса. Она предусматривает три этапа:

подготовку к требованиям рынка (курсы, обновление резюме, цифровые навыки);

коммуникацию с потенциальным работодателем;

краткосрочную стажировку с возможностью официального трудоустройства.

По словам Свириденко, правительство делает ставку на профессионалов с опытом, ведь они являются надежной опорой для восстановления экономики:

"60% компаний до сих пор имеют возрастные стереотипы, но мы хотим это изменить. Опыт ценен, и его нужно использовать".

Подать заявку на участие в программе можно через официальный сайт Государственной службы занятости.

