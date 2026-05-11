В Украине запускают программу трудоустройства для людей в возрасте 50+ для преодоления кадрового дефицита

Правительство представило национальный проект "Опыт имеет значение"

В Украине стартует новая государственная программа "Опыт имеет значение", направленная на трудоустройство и адаптацию людей в возрасте от 50 лет. Инициатива призвана преодолеть кадровый дефицит в критически важных секторах экономики, прежде всего в строительстве и оборонной промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, анонсируя старт проекта.

Программа реализуется совместно с Государственным центром занятости и представителями бизнеса. Она предусматривает три этапа:

  •  подготовку к требованиям рынка (курсы, обновление резюме, цифровые навыки);
  •  коммуникацию с потенциальным работодателем; 
  • краткосрочную стажировку с возможностью официального трудоустройства.

По словам Свириденко, правительство делает ставку на профессионалов с опытом, ведь они являются надежной опорой для восстановления экономики:

"60% компаний до сих пор имеют возрастные стереотипы, но мы хотим это изменить. Опыт ценен, и его нужно использовать".

Подать заявку на участие в программе можно через официальный сайт Государственной службы занятости.

Топ комментарии
+22
Державі потрібні 50+ висококваліфіковані низькооплачуємі професіонали з багаторічним досвідом.
11.05.2026 12:03 Ответить
+14
Будуть платити як мігрантам по 800$ + їжа і безоплатність проживання з дотримання всіх Конвенцій, що до їх прав і свобод і свободи пересування???
Чи українці - ресурс і на них ці європейські цінності не росповсюддуються?!
11.05.2026 12:06 Ответить
+14
ТЦК людоловить до 60 років. Ну і хто ж з 50+ лишній раз з хати вийде?
11.05.2026 12:06 Ответить
Питання тільки одне з них який відсоток працює фактично? Я думаю тим кому 50+ вже працюють на своїх посадах роками.
11.05.2026 12:01 Ответить
Не думаю що пропонуватимуть якісь високі посади. Бо дійсно вони давно зайняті. Різноробом траншеї копати на будівництві. Єдине, потрібно в битовці мати різні портативні дефібрилятори, кисневі балони, чорні пакети вивозити робітника.
11.05.2026 12:08 Ответить
Ну ти зовсім принизив 50+.Працювали ми і дали нам в поміч двох дідів 60+точно .Цілий день писдячили на жарі,а їм пох.Швидкість не та,але витривалість на висоті!
11.05.2026 12:26 Ответить
Ну, я припускаю, що не всі немічні.
11.05.2026 12:44 Ответить
11.05.2026 12:03 Ответить
11.05.2026 12:07 Ответить
11.05.2026 12:50 Ответить
11.05.2026 12:06 Ответить
11.05.2026 12:27 Ответить
11.05.2026 14:32 Ответить
11.05.2026 12:06 Ответить
P.S. Космонавти країні більше не потрібні.
11.05.2026 12:07 Ответить
А навіщо?
Це ж для прдальших пояснень що без мігранськи шлака з Європи нам просто звіздець. Тому не пурхати проти цього.
11.05.2026 12:08 Ответить
Щей безкоштовне житло в бліндажі!
11.05.2026 12:07 Ответить
В Україні перестали мобілізовувати чоловіків 50+?...
11.05.2026 12:07 Ответить
Мобілізація на паузі .
11.05.2026 12:09 Ответить
Може вона і на паузі для деяких категорій наближених осіб, але до чоловіків 50+ не дійшла та пауза...
11.05.2026 12:12 Ответить
Я ж казав що безпорядна бусифікація всіх підряд дасть свої плоди, банально нікому буде точити чи варити деталі.
11.05.2026 12:08 Ответить
Бійця можно зробити з кожного,спеціаліста-НІ.Хтось бачим спеціаліста мєнта наприклад ?З них тільки охорона виходить.
11.05.2026 12:29 Ответить
Ну наприклад 50 або навіть менше по віку річного бусифікували, він сзч , і тут два виходи або сидить вдома або працює але неофіційно, і так і так державі зостається смоктати цукерку, це що ви зробили треба було робити ще три роки тому, а зараз караул, спохватилися!
11.05.2026 12:15 Ответить
Скільки коштів виділять на цю "програму" пошуку висококваліфікованих низькооплачуваних працівників?
11.05.2026 12:26 Ответить
До 60 ще можуть бусифікувати, і таких випадків стає все більше. 30+ та 40+ вже в армії, ховаються або виїхали, ТЦК знову взялися за 50+, хоча більшість з них давно вже не військовозобов'язані.
11.05.2026 12:28 Ответить
Можуть...
Але якщо від них не бігати, не хамити, і вести себе по-людськи, то зазвичай ніхто не бусіфікує.
Принаймі в мене такий досвід!
Коли мені було 57, отримав бойову повістку. Прийшов по ній. Спочатку передзвонили в бригаду. Коли там дізнались вік, сказали "Ні-і-і, нам такий не потрібен!".
А зараз вже бусифікатори просто відкривають паспорт, дивляться на рік народження, і віддають паспорт, не забувши побажати файного дня.
11.05.2026 14:11 Ответить
Це вам пощастило. Мене в 59 загребли
11.05.2026 14:18 Ответить
Ще б дурнів на деяких посадах зминити
Кілька років спостерігаю ЄПИЧНИЙ РЕМОНТ мостів на русанівку і Броварського проспекту.
За ту кількість пробок і проблем для лівобережного Києва чиновників КМДА давно пора посадити
якщо б я жила постійно у Києві і не мала б відношення до будівництва, то на той чиновничий ЛОХОТРОН мабуть би не звертала увазі. МОЛ НАЧАЛЬСТВУ ВІДНЕЕ ЯК РЕМОНТУВАТИ
АЛЕ я постійно їзжу по ЄС і бачу як ремонтують дороги І ЯК Організують , щоб людям було зручно їздити. Але у Києві на киян КМДА насрати. Часто їду і бачу що на місцях перекритих для ремонту навіть і робочих нема. НИХТО Никуди НЕ СПІШАЄ І ТИХО МОЮТЬ ГРОШИ З КФЦІЄНТАМИ.

АЛО, може хтось з професіоналів вже скаже свое слово про цей беспредел ?
А ПОКИ ЧАСОВІ ПРОБКИ ПОРТЯТЬ ЖИТТЯ КИЯН
зараз КМДА знущаеттся з чергового моста - мабуть планує рік з ним возюкатися
11.05.2026 12:36 Ответить
Логіка тут проста . В 2000-х працбвав у Києві . І довелось з півроку працювати в фірмі "Агро" . Фірму пов'язували з Лазаренком .
Так от яка в дорожніків система - прийшли гроші від замовника туда кидають всю техніку і людей які є . Якщо затримка в оплаті то доходило до того що лишали там двох робітників .
11.05.2026 13:43 Ответить
Чергова мертвонародженна програма влади!
11.05.2026 12:45 Ответить
ви їх на фронт відправляєте а молодь чомусь до мобілізіціїї непідходить! маринували молодь бо казали то наше майбутнє-воювати їм не можна а потім взяли та випустили! залізний план!
11.05.2026 12:45 Ответить
Я на пенсии тоже могу работать,предлагайте посаду ************ налички,всякие миндичи,абрамашки,галушки присылаете свое резюме,буду выбирать из вас самого жирного.
11.05.2026 12:47 Ответить
мені 46, Вища освіта, категорія СЕ, електрика, пайка, сантехника в рабство за 30 тисяч не піду. Доповідь завершив.
11.05.2026 13:02 Ответить
36 років, токар за спеціальністю, 12 років стажу,сама професія дуже подобається, але на роздовбаних в хлам верстатах за 30+тисяч хай самі точать, хоча на ворк юа ти раніше шукав вакансії а зараз тільки викинь незаповнену так відразу з пропозиціями кидаються..
11.05.2026 13:48 Ответить
да пошли вони нах, рабовласники
11.05.2026 13:59 Ответить
Вибивши 1/3 працездатних..тепер задіюють тих хто залишився))Ідеальна схема..там ще е 14-25..
11.05.2026 13:24 Ответить
До нас на завод приходять 50+ . Пакувальницями . Якщо людина працювала поварихою , санітаркою і її в цех на 12 годин на ногах не кожна витримує
11.05.2026 13:49 Ответить
 
 