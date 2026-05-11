В Україні запускають програму працевлаштування для людей віком 50+ для подолання кадрового дефіциту

В Україні стартує нова державна програма "Досвід має значення", спрямована на працевлаштування та адаптацію людей віком від 50 років. Ініціатива покликана подолати кадровий дефіцит у критичних секторах економіки, насамперед у будівництві та оборонній промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, анонсуючи старт проєкту.

Програма реалізується спільно з Державним центром зайнятості та представниками бізнесу. Вона передбачає три етапи:

підготовку до вимог ринку (курси, оновлення резюме, цифрові навички);

комунікацію з потенційним роботодавцем;

короткострокове стажування з можливістю офіційного працевлаштування.

За словами Свириденко, уряд робить ставку на професіоналів із досвідом, адже вони є надійною опорою для відновлення економіки:

"60% компаній досі мають вікові стереотипи, але ми хочемо це змінити. Досвід цінний, і його потрібно використовувати".

Подати заявку на участь у програмі можна через офіційний сайт Державної служби зайнятості.

