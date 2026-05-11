В Україні запускають програму працевлаштування для людей віком 50+ для подолання кадрового дефіциту

Уряд презентував національний проєкт "Досвід має значення"

В Україні стартує нова державна програма "Досвід має значення", спрямована на працевлаштування та адаптацію людей віком від 50 років. Ініціатива покликана подолати кадровий дефіцит у критичних секторах економіки, насамперед у будівництві та оборонній промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, анонсуючи старт проєкту.

Програма реалізується спільно з Державним центром зайнятості та представниками бізнесу. Вона передбачає три етапи:

  •  підготовку до вимог ринку (курси, оновлення резюме, цифрові навички);
  •  комунікацію з потенційним роботодавцем; 
  • короткострокове стажування з можливістю офіційного працевлаштування.

За словами Свириденко, уряд робить ставку на професіоналів із досвідом, адже вони є надійною опорою для відновлення економіки:

"60% компаній досі мають вікові стереотипи, але ми хочемо це змінити. Досвід цінний, і його потрібно використовувати".

Подати заявку на участь у програмі можна через офіційний сайт Державної служби зайнятості.

Державі потрібні 50+ висококваліфіковані низькооплачуємі професіонали з багаторічним досвідом.
11.05.2026 12:03 Відповісти
Будуть платити як мігрантам по 800$ + їжа і безоплатність проживання з дотримання всіх Конвенцій, що до їх прав і свобод і свободи пересування???
Чи українці - ресурс і на них ці європейські цінності не росповсюддуються?!
11.05.2026 12:06 Відповісти
ТЦК людоловить до 60 років. Ну і хто ж з 50+ лишній раз з хати вийде?
11.05.2026 12:06 Відповісти
Питання тільки одне з них який відсоток працює фактично? Я думаю тим кому 50+ вже працюють на своїх посадах роками.
11.05.2026 12:01 Відповісти
Не думаю що пропонуватимуть якісь високі посади. Бо дійсно вони давно зайняті. Різноробом траншеї копати на будівництві. Єдине, потрібно в битовці мати різні портативні дефібрилятори, кисневі балони, чорні пакети вивозити робітника.
11.05.2026 12:08 Відповісти
Ну ти зовсім принизив 50+.Працювали ми і дали нам в поміч двох дідів 60+точно .Цілий день писдячили на жарі,а їм пох.Швидкість не та,але витривалість на висоті!
11.05.2026 12:26 Відповісти
Ну, я припускаю, що не всі немічні.
11.05.2026 12:44 Відповісти
А краще безоплатні, за право дихати.
11.05.2026 12:07 Відповісти
А ще, держава була б не проти щоб вони доживали лише до 60 років.
11.05.2026 12:50 Відповісти
80$ + їжа
11.05.2026 12:27 Відповісти
Ото ви щедрий. Не буде вас міндічя з цукерманом) навіть.на крупуви не тягнете)
11.05.2026 14:32 Відповісти
800$ - 80$ = 0$ для міндічя (ну така у них математика).
12.05.2026 10:14 Відповісти
P.S. Космонавти країні більше не потрібні.
11.05.2026 12:07 Відповісти
А навіщо?
Це ж для прдальших пояснень що без мігранськи шлака з Європи нам просто звіздець. Тому не пурхати проти цього.
11.05.2026 12:08 Відповісти
Щей безкоштовне житло в бліндажі!
11.05.2026 12:07 Відповісти
В Україні перестали мобілізовувати чоловіків 50+?...
11.05.2026 12:07 Відповісти
Мобілізація на паузі .
11.05.2026 12:09 Відповісти
Може вона і на паузі для деяких категорій наближених осіб, але до чоловіків 50+ не дійшла та пауза...
11.05.2026 12:12 Відповісти
Я ж казав що безпорядна бусифікація всіх підряд дасть свої плоди, банально нікому буде точити чи варити деталі.
11.05.2026 12:08 Відповісти
Бійця можно зробити з кожного,спеціаліста-НІ.Хтось бачим спеціаліста мєнта наприклад ?З них тільки охорона виходить.
11.05.2026 12:29 Відповісти
Ну наприклад 50 або навіть менше по віку річного бусифікували, він сзч , і тут два виходи або сидить вдома або працює але неофіційно, і так і так державі зостається смоктати цукерку, це що ви зробили треба було робити ще три роки тому, а зараз караул, спохватилися!
11.05.2026 12:15 Відповісти
Скільки коштів виділять на цю "програму" пошуку висококваліфікованих низькооплачуваних працівників?
11.05.2026 12:26 Відповісти
До 60 ще можуть бусифікувати, і таких випадків стає все більше. 30+ та 40+ вже в армії, ховаються або виїхали, ТЦК знову взялися за 50+, хоча більшість з них давно вже не військовозобов'язані.
11.05.2026 12:28 Відповісти
Можуть...
Але якщо від них не бігати, не хамити, і вести себе по-людськи, то зазвичай ніхто не бусіфікує.
Принаймі в мене такий досвід!
Коли мені було 57, отримав бойову повістку. Прийшов по ній. Спочатку передзвонили в бригаду. Коли там дізнались вік, сказали "Ні-і-і, нам такий не потрібен!".
А зараз вже бусифікатори просто відкривають паспорт, дивляться на рік народження, і віддають паспорт, не забувши побажати файного дня.
11.05.2026 14:11 Відповісти
Це вам пощастило. Мене в 59 загребли
11.05.2026 14:18 Відповісти
Ще б дурнів на деяких посадах зминити
Кілька років спостерігаю ЄПИЧНИЙ РЕМОНТ мостів на русанівку і Броварського проспекту.
За ту кількість пробок і проблем для лівобережного Києва чиновників КМДА давно пора посадити
якщо б я жила постійно у Києві і не мала б відношення до будівництва, то на той чиновничий ЛОХОТРОН мабуть би не звертала увазі. МОЛ НАЧАЛЬСТВУ ВІДНЕЕ ЯК РЕМОНТУВАТИ
АЛЕ я постійно їзжу по ЄС і бачу як ремонтують дороги І ЯК Організують , щоб людям було зручно їздити. Але у Києві на киян КМДА насрати. Часто їду і бачу що на місцях перекритих для ремонту навіть і робочих нема. НИХТО Никуди НЕ СПІШАЄ І ТИХО МОЮТЬ ГРОШИ З КФЦІЄНТАМИ.

АЛО, може хтось з професіоналів вже скаже свое слово про цей беспредел ?
А ПОКИ ЧАСОВІ ПРОБКИ ПОРТЯТЬ ЖИТТЯ КИЯН
зараз КМДА знущаеттся з чергового моста - мабуть планує рік з ним возюкатися
11.05.2026 12:36 Відповісти
Логіка тут проста . В 2000-х працбвав у Києві . І довелось з півроку працювати в фірмі "Агро" . Фірму пов'язували з Лазаренком .
Так от яка в дорожніків система - прийшли гроші від замовника туда кидають всю техніку і людей які є . Якщо затримка в оплаті то доходило до того що лишали там двох робітників .
11.05.2026 13:43 Відповісти
Чергова мертвонародженна програма влади!
11.05.2026 12:45 Відповісти
ви їх на фронт відправляєте а молодь чомусь до мобілізіціїї непідходить! маринували молодь бо казали то наше майбутнє-воювати їм не можна а потім взяли та випустили! залізний план!
11.05.2026 12:45 Відповісти
Я на пенсии тоже могу работать,предлагайте посаду ************ налички,всякие миндичи,абрамашки,галушки присылаете свое резюме,буду выбирать из вас самого жирного.
11.05.2026 12:47 Відповісти
мені 46, Вища освіта, категорія СЕ, електрика, пайка, сантехника в рабство за 30 тисяч не піду. Доповідь завершив.
11.05.2026 13:02 Відповісти
36 років, токар за спеціальністю, 12 років стажу,сама професія дуже подобається, але на роздовбаних в хлам верстатах за 30+тисяч хай самі точать, хоча на ворк юа ти раніше шукав вакансії а зараз тільки викинь незаповнену так відразу з пропозиціями кидаються..
11.05.2026 13:48 Відповісти
да пошли вони нах, рабовласники
11.05.2026 13:59 Відповісти
Вибивши 1/3 працездатних..тепер задіюють тих хто залишився))Ідеальна схема..там ще е 14-25..
11.05.2026 13:24 Відповісти
До нас на завод приходять 50+ . Пакувальницями . Якщо людина працювала поварихою , санітаркою і її в цех на 12 годин на ногах не кожна витримує
11.05.2026 13:49 Відповісти
 
 