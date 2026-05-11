В Україні запускають програму працевлаштування для людей віком 50+ для подолання кадрового дефіциту
В Україні стартує нова державна програма "Досвід має значення", спрямована на працевлаштування та адаптацію людей віком від 50 років. Ініціатива покликана подолати кадровий дефіцит у критичних секторах економіки, насамперед у будівництві та оборонній промисловості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, анонсуючи старт проєкту.
Програма реалізується спільно з Державним центром зайнятості та представниками бізнесу. Вона передбачає три етапи:
- підготовку до вимог ринку (курси, оновлення резюме, цифрові навички);
- комунікацію з потенційним роботодавцем;
- короткострокове стажування з можливістю офіційного працевлаштування.
За словами Свириденко, уряд робить ставку на професіоналів із досвідом, адже вони є надійною опорою для відновлення економіки:
"60% компаній досі мають вікові стереотипи, але ми хочемо це змінити. Досвід цінний, і його потрібно використовувати".
Подати заявку на участь у програмі можна через офіційний сайт Державної служби зайнятості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи українці - ресурс і на них ці європейські цінності не росповсюддуються?!
Це ж для прдальших пояснень що без мігранськи шлака з Європи нам просто звіздець. Тому не пурхати проти цього.
Але якщо від них не бігати, не хамити, і вести себе по-людськи, то зазвичай ніхто не бусіфікує.
Принаймі в мене такий досвід!
Коли мені було 57, отримав бойову повістку. Прийшов по ній. Спочатку передзвонили в бригаду. Коли там дізнались вік, сказали "Ні-і-і, нам такий не потрібен!".
А зараз вже бусифікатори просто відкривають паспорт, дивляться на рік народження, і віддають паспорт, не забувши побажати файного дня.
Кілька років спостерігаю ЄПИЧНИЙ РЕМОНТ мостів на русанівку і Броварського проспекту.
За ту кількість пробок і проблем для лівобережного Києва чиновників КМДА давно пора посадити
якщо б я жила постійно у Києві і не мала б відношення до будівництва, то на той чиновничий ЛОХОТРОН мабуть би не звертала увазі. МОЛ НАЧАЛЬСТВУ ВІДНЕЕ ЯК РЕМОНТУВАТИ
АЛЕ я постійно їзжу по ЄС і бачу як ремонтують дороги І ЯК Організують , щоб людям було зручно їздити. Але у Києві на киян КМДА насрати. Часто їду і бачу що на місцях перекритих для ремонту навіть і робочих нема. НИХТО Никуди НЕ СПІШАЄ І ТИХО МОЮТЬ ГРОШИ З КФЦІЄНТАМИ.
АЛО, може хтось з професіоналів вже скаже свое слово про цей беспредел ?
А ПОКИ ЧАСОВІ ПРОБКИ ПОРТЯТЬ ЖИТТЯ КИЯН
зараз КМДА знущаеттся з чергового моста - мабуть планує рік з ним возюкатися
Так от яка в дорожніків система - прийшли гроші від замовника туда кидають всю техніку і людей які є . Якщо затримка в оплаті то доходило до того що лишали там двох робітників .