Бывшего главу Гослекслужбы Исаенко будут судить за недостоверное декларирование, - НАБУ
В суд передано дело бывшего главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Его обвиняют в недекларировании имущества.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Занимая должность государственной службы категории "А", обвиняемый не указал в своих ежегодных декларациях за 2022–2024 годы информацию о жилом доме в Киевской области.
Эту недвижимость приобрели в январе 2022 года и оформили на родителей жены обвиняемого. Однако детективы выяснили, что фактически домом пользовались руководитель Гослекслужбы и его жена", - говорится в сообщении.
Речь идет о Романе Исаенко.
Что известно об Исаенко?
В феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info.
В расследовании говорилось о том, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб", которая почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, была создана окружением главы самой Гослекслужбы и профильного сотрудника СБУ.
Обыски
- В конце ноября 2025 года сообщалось, что НАБУ провело обыски в главном офисе Гослекслужбы.
- Позже
Кабинет Министров отстранил Романа Исаенко от исполнения обязанностей главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
