Новости
Бывшего главу Гослекслужбы Исаенко будут судить за недостоверное декларирование, - НАБУ

В суд передано дело бывшего главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Его обвиняют в недекларировании имущества.

"Занимая должность государственной службы категории "А", обвиняемый не указал в своих ежегодных декларациях за 2022–2024 годы информацию о жилом доме в Киевской области.

Эту недвижимость приобрели в январе 2022 года и оформили на родителей жены обвиняемого. Однако детективы выяснили, что фактически домом пользовались руководитель Гослекслужбы и его жена", - говорится в сообщении.

Речь идет о Романе Исаенко.

Что известно об Исаенко?

В феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info.

В расследовании говорилось о том, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб", которая почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, была создана окружением главы самой Гослекслужбы и профильного сотрудника СБУ.

так він вже в Ізраелі...
11.05.2026 13:19 Ответить
Якого держслужбовця не візьми, то знайдеш мільйонні статки, коли і де вони крадуть, коли бізнес в жопі?! Тільки ******* з бюджету, це гроші наших доларів, а вони їх *******!!! А для народу підвищення податків і ПДВ для ФОП!!
11.05.2026 13:32 Ответить
Вже вдома, в Ізраїлі?
11.05.2026 13:39 Ответить
 
 