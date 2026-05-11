Ексголову Держлікслужби Ісаєнка судитимуть за недостовірне декларування, - НАБУ
До суду скеровано справу колишнього голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Його обвинувачують у недекларуванні майна.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Обіймаючи посаду держслужби категорії "А", обвинувачений не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.
Цю нерухомість придбали у січні 2022 року та оформили на батьків дружини обвинуваченого. Проте детективи з'ясували, що фактично будинком користувалися керівник Держлікслужби та його дружина", - йдеться в повідомленні.
Йдеться про Романа Ісаєнка.
Що відомо про Ісаєнка?
У лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.
У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.
Обшуки
- Наприкінці листопада 2025 року повідомлялось, що НАБУ провело обшуки в головному офісі Держлікслужби.
- Пізніше
Кабінет Міністрів відсторонив Романа Ісаєнка від виконання обовʼязків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
