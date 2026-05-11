Ексголову Держлікслужби Ісаєнка судитимуть за недостовірне декларування, - НАБУ

До суду скеровано справу колишнього голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Його обвинувачують у недекларуванні майна.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Обіймаючи посаду держслужби категорії "А", обвинувачений не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.

Цю нерухомість придбали у січні 2022 року та оформили на батьків дружини обвинуваченого. Проте детективи з'ясували, що фактично будинком користувалися керівник Держлікслужби та його дружина", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про Романа Ісаєнка.

Читайте: В обох антикорупційних органах є люди, які вважають, що керівництво гальмує окремі розслідування, - Броневицький

Що відомо про Ісаєнка?

У лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.

У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.

Обшуки