Декларування недостовірної інформації
Ексголову Держлікслужби Ісаєнка судитимуть за недостовірне декларування, - НАБУ

До суду скеровано справу колишнього голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Його обвинувачують у недекларуванні майна.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Обіймаючи посаду держслужби категорії "А", обвинувачений не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.

Цю нерухомість придбали у січні 2022 року та оформили на батьків дружини обвинуваченого. Проте детективи з'ясували, що фактично будинком користувалися керівник Держлікслужби та його дружина", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про Романа Ісаєнка.

Що відомо про Ісаєнка?

У лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.

У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.

так він вже в Ізраелі...
11.05.2026 13:19 Відповісти
Якого держслужбовця не візьми, то знайдеш мільйонні статки, коли і де вони крадуть, коли бізнес в жопі?! Тільки ******* з бюджету, це гроші наших доларів, а вони їх *******!!! А для народу підвищення податків і ПДВ для ФОП!!
11.05.2026 13:32 Відповісти
Вже вдома, в Ізраїлі?
11.05.2026 13:39 Відповісти
 
 