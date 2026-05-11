55 пострадавших в результате вражеских атак на Запорожье находятся в больницах: самому младшему - 4 года, 9 человек - в тяжелом состоянии
В больницах Запорожской области находятся 55 человек, пострадавших в результате российских обстрелов; у них диагностированы осколочные ранения, переломы, взрывные травмы и контузии.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Самый маленький и самый пожилой пациенты
- Так, самому маленькому пациенту 4 года. Ребенок попал в больницу с минно-взрывными травмами, состояние на данный момент стабильное.
- Самому пожилому пациенту 78 лет. Его госпитализировали с ожогами и травматической ампутацией. Его состояние тяжелое.
Тяжелое состояние
9 пациентов, пострадавших в результате агрессии РФ, в тяжелом состоянии. Дольше всех под наблюдением врачей находится 47-летний мужчина - после атаки на Запорожье 17 апреля.
Состояние средней тяжести
Также 46 пациентов в состоянии средней тяжести, среди них двое детей - 15-летний юноша - после атаки на Запорожье, а также 4-летний мальчик - после атаки на Запорожский район.
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
