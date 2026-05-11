55 постраждалих унаслідок ворожих атак на Запоріжжі перебувають у лікарнях: найменшому - 4 роки, 9 осіб - у важкому стані

У лікарнях Запорізької області перебуває 55 людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів, у них діагностовано уламкові поранення, переломи, вибухові травми та контузії.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Найменший і найстарший пацієнти

Так, найменшому пацієнтові 4 рочки. Дитина потрапила до лікарні з мінно-вибуховими травмами, стан наразі стабільний.

Найстаршому пацієнту 78 років. Його ушпиталили з опіками та травматичною ампутацією. Його стан тяжкий.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: одна людина загинула, ще двоє - поранені

Тяжкий стан

Загалом дев’ять пацієнтів, постраждалих внаслідок агресії рф, у тяжкому стані. Найдовше під наглядом лікарів перебуває 47-річний чоловік - після атаки по Запоріжжю 17 квітня.

Стан середньої тяжкості

Також 46 пацієнтів у стані середньої тяжкості, серед них двоє дітей - 15-річний хлопець - після атаки по Запоріжжю, а також 4-річний хлопчик - після атаки по Запорізькому району.

Також дивіться: Окупанти атакували Запорізькій район: постраждала жінка, пошкоджено будинки. ФОТО

Зазначається, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога.