55 постраждалих унаслідок ворожих атак на Запоріжжі перебувають у лікарнях: найменшому - 4 роки, 9 осіб - у важкому стані
У лікарнях Запорізької області перебуває 55 людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів, у них діагностовано уламкові поранення, переломи, вибухові травми та контузії.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Найменший і найстарший пацієнти
- Так, найменшому пацієнтові 4 рочки. Дитина потрапила до лікарні з мінно-вибуховими травмами, стан наразі стабільний.
- Найстаршому пацієнту 78 років. Його ушпиталили з опіками та травматичною ампутацією. Його стан тяжкий.
Тяжкий стан
Загалом дев’ять пацієнтів, постраждалих внаслідок агресії рф, у тяжкому стані. Найдовше під наглядом лікарів перебуває 47-річний чоловік - після атаки по Запоріжжю 17 квітня.
Стан середньої тяжкості
Також 46 пацієнтів у стані середньої тяжкості, серед них двоє дітей - 15-річний хлопець - після атаки по Запоріжжю, а також 4-річний хлопчик - після атаки по Запорізькому району.
Зазначається, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль