Телеведущий Доманский получил паспорт РФ в декабре 2022 года, - СМИ
Украинский телеведущий Андрей Доманский после начала полномасштабной войны России против Украины получил российский паспорт.
Об этом сообщил журналист проекта "Схемы" Георгий Шабаев, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский телеведущий Андрей Доманский получил российский паспорт после начала полномасштабной войны и работает в подсанкционном Совкомбанке", - отметил он.
Журналист напомнил, что Доманский продвигал российские нарративы, когда в 2018 году в эфире телеканала Интер заявил, что "мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников" на фоне декоммунизации.
"Андрей Доманский получил российский паспорт 17 декабря 2022 года в главном управлении МВД РФ в Санкт-Петербурге.
- в марте 2023 года Доманский начал работать разработчиком в ООО "СОВКОМБАНК ТЕХНОЛОГИИ" - подразделении подсанкционного Совкомбанка. Я сначала удивился - где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом. Что ж, как видим, его мечта сбылась... в России.
- Доманский в РФ совсем не бедствует. Например, согласно утечкам из базы данных "Клиенты туроператоров 2024", Доманский в январе 2024 года вместе с семьей путешествовал в ОАЭ и 9 ночей отдыхал в отеле InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, потратив на проживание почти полмиллиона рублей (более 5 тысяч долларов на тот момент)", - рассказал он.
- заборонити комуністів
- заборонити вживання російської мови крім як дома або в персональному спілкуванні
- компнути під зад всіх хто хоче іти до РФ
і тді тд і тд
Натомість грались в "багатовекторність" "ми з РФ але і Европа цікава"
в висновку - для Европи ми ще все не дуже свої, а РФ хоче все "взад"
Тому просторікувати, що "в 1991 треба було заборонити комуністів", або ж про "відсутність національної політики" і т.д. - ознака тупізму. Бо в 1991-му були зовсім інші настрої в Україні.
ЗІ: кпсс, до речі, тоді заборонили. Але не кпу, за яких ще в 2002-му голосувади ~20%.
Хто два рази в голову стріляв міністру МВС кравченку?
Хто вбив міністрат транспорту кирпу?
Хто катував/вбивав людей в лісі під Гнідином під час революції Гідності?
Агенти СБУ? - Навряд! Це все фсб/кгб з їх яскравим почерком.
Тому як би тільки Україна зробила радикальні кроки - тут би наша незалежність і закінчилася непочавшись в далеких 90-х. Майдани і антимайдани - це наш шлях еволюції від совка до демократії. Потом і кров'ю випетляємо на пряму дорогу. "Битись неможна відступати" (Павло Бєлянський).
В при якому президенту вбили міністра Кравченко, міністра Кіоск, викинули з вікна деригента ''париії регіонів'' в Раді - ''развєлі как котят''?
А при якому президенту влада і її опричники викрадали майданівців і вбивали?
Непогано було б запитати у татарова він точно знає. В що то за актори висміювали майданівців і пропонували беркуту бити їх *********** палицями? Мабуть їх нарід заклював і не ходив на їх концерти?
В дудки, їх вибрали цим народом керувати і обкрадати.
Україну внутрішні кацапські воші та гніди заїдають, а Шабунін переймається якимось доманським
.
шллисты занялись нашими кротами у власти. А, точно, у нас же нет независимых сми