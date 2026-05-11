Телеведущий Доманский получил паспорт РФ в декабре 2022 года, - СМИ

Украинский телеведущий Андрей Доманский после начала полномасштабной войны России против Украины получил российский паспорт.

Об этом сообщил журналист проекта "Схемы" Георгий Шабаев, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский телеведущий Андрей Доманский получил российский паспорт после начала полномасштабной войны и работает в подсанкционном Совкомбанке", - отметил он.





Журналист напомнил, что Доманский продвигал российские нарративы, когда в 2018 году в эфире телеканала Интер заявил, что "мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников" на фоне декоммунизации.

"Андрей Доманский получил российский паспорт 17 декабря 2022 года в главном управлении МВД РФ в Санкт-Петербурге.

- в марте 2023 года Доманский начал работать разработчиком в ООО "СОВКОМБАНК ТЕХНОЛОГИИ" - подразделении подсанкционного Совкомбанка. Я сначала удивился - где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом. Что ж, как видим, его мечта сбылась... в России.

- Доманский в РФ совсем не бедствует. Например, согласно утечкам из базы данных "Клиенты туроператоров 2024", Доманский в январе 2024 года вместе с семьей путешествовал в ОАЭ и 9 ночей отдыхал в отеле InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, потратив на проживание почти полмиллиона рублей (более 5 тысяч долларов на тот момент)", - рассказал он.

