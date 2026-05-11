Новости Смена гражданства
Телеведущий Доманский получил паспорт РФ в декабре 2022 года, - СМИ

Ведущий Андрей Доманский получил российский паспорт

Украинский телеведущий Андрей Доманский после начала полномасштабной войны России против Украины получил российский паспорт.

Об этом сообщил журналист проекта "Схемы" Георгий Шабаев, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Украинский телеведущий Андрей Доманский получил российский паспорт после начала полномасштабной войны и работает в подсанкционном Совкомбанке", - отметил он.

Журналист напомнил, что Доманский продвигал российские нарративы, когда в 2018 году в эфире телеканала Интер заявил, что "мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников" на фоне декоммунизации.

"Андрей Доманский получил российский паспорт 17 декабря 2022 года в главном управлении МВД РФ в Санкт-Петербурге.

- в марте 2023 года Доманский начал работать разработчиком в ООО "СОВКОМБАНК ТЕХНОЛОГИИ" - подразделении подсанкционного Совкомбанка. Я сначала удивился - где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом. Что ж, как видим, его мечта сбылась... в России.

- Доманский в РФ совсем не бедствует. Например, согласно утечкам из базы данных "Клиенты туроператоров 2024", Доманский в январе 2024 года вместе с семьей путешествовал в ОАЭ и 9 ночей отдыхал в отеле InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, потратив на проживание почти полмиллиона рублей (более 5 тысяч долларов на тот момент)", - рассказал он.

Топ комментарии
+27
У висновку, 73 відсотки ідіотів привели до влади антимайданного оманського блазня, який своїм хєром грає усім по головам і відчинив ворота ворогу
показать весь комментарий
11.05.2026 15:59 Ответить
+26
Нам треба було в 1991

- заборонити комуністів
- заборонити вживання російської мови крім як дома або в персональному спілкуванні
- компнути під зад всіх хто хоче іти до РФ
і тді тд і тд

Натомість грались в "багатовекторність" "ми з РФ але і Европа цікава"

в висновку - для Европи ми ще все не дуже свої, а РФ хоче все "взад"
показать весь комментарий
11.05.2026 15:48 Ответить
+15
73 відсотки появились тут не в результаті міграції а в результаті відсутності національної політики
показать весь комментарий
11.05.2026 16:12 Ответить
будь-яка політика, яка не має підтримки в суспільстві - не приживається.

Тому просторікувати, що "в 1991 треба було заборонити комуністів", або ж про "відсутність національної політики" і т.д. - ознака тупізму. Бо в 1991-му були зовсім інші настрої в Україні.

ЗІ: кпсс, до речі, тоді заборонили. Але не кпу, за яких ще в 2002-му голосувади ~20%.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:40 Ответить
А ще заборонити російськомовним служити у ЗСУ? Ви за, Михайло?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:01 Ответить
Не виправдовуйте не заборону російською службою хлопців і ЗСУ - то різні речі. Якби заборонили російську у 1991 році, то тих, що нею розмовляють не було в ЗСУ. А ще, є закон, що визначає статус державного службовця і інші законодавчі акти, згідно з якими в СБУ, поліції, прокуратурі( ЗМУ брати до уваги не будемо),мають знати і використовувати державну мову - не російську, не молдовську, не німецьку, а українську. То чому в СБУ і поліції, та інші державні службовці використовують російську? Коли ми будемо поважати українців, із державу, культуру і мову? Чи буде о, прикриваючись ЗСУ, відроджувати тут росію?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:17 Ответить
Дуже багато слів. Ви за чи проти?
показать весь комментарий
11.05.2026 20:24 Ответить
Написано в першому реченні, якщо для Вас важко осилити весь текст.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:43 Ответить
Так в нас пів України скаже .що вони російськомовні , щоб їх не бусифікували.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:29 Ответить
Хто вбив Вячеслава Чорновола?
Хто два рази в голову стріляв міністру МВС кравченку?
Хто вбив міністрат транспорту кирпу?
Хто катував/вбивав людей в лісі під Гнідином під час революції Гідності?
Агенти СБУ? - Навряд! Це все фсб/кгб з їх яскравим почерком.
Тому як би тільки Україна зробила радикальні кроки - тут би наша незалежність і закінчилася непочавшись в далеких 90-х. Майдани і антимайдани - це наш шлях еволюції від совка до демократії. Потом і кров'ю випетляємо на пряму дорогу. "Битись неможна відступати" (Павло Бєлянський).
показать весь комментарий
11.05.2026 16:32 Ответить
Давайте згадаємо при якій владі вбили Чорновола і його першого заступника? Хто тоді був президентом?
В при якому президенту вбили міністра Кравченко, міністра Кіоск, викинули з вікна деригента ''париії регіонів'' в Раді - ''развєлі как котят''?
А при якому президенту влада і її опричники викрадали майданівців і вбивали?
Непогано було б запитати у татарова він точно знає. В що то за актори висміювали майданівців і пропонували беркуту бити їх *********** палицями? Мабуть їх нарід заклював і не ходив на їх концерти?
В дудки, їх вибрали цим народом керувати і обкрадати.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:43 Ответить
А було кому це робити та чи була б у них підтримка?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:43 Ответить
треба було все робити за балтійським варіантом але 70% кацапів,комуняк,шекельників, вибрали у 91 комуняку Кравчука,а в 94 ще більшого комуняку і кацапа Кучму (Кучмана)....
показать весь комментарий
11.05.2026 17:27 Ответить
Чего??
показать весь комментарий
11.05.2026 16:10 Ответить
В 90-тих це би привело до прямої інтервенції, внутрішніх би заворушень і звинувачень в порушенні женевських конвенцій.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:12 Ответить
Ага, тільки події в Криму 90-х, а потім Тузла не спроба інтервенції? Так задобрювали та годили цапам, що вони всеодно напали. Треба було зробити як країни Балтії, а не заглядати "старшим братам" в рота, що ж вони про нас подумають.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:00 Ответить
Формально ні, скоріше рекет.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:15 Ответить
Дуплишься?)))
показать весь комментарий
11.05.2026 16:31 Ответить
уехал максим, ну и буй с ним !

Україну внутрішні кацапські воші та гніди заїдають, а Шабунін переймається якимось доманським

.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:56 Ответить
Так доманського зараз крутять по українським телеканалам у кулінарних програмах, де він вчить як правильно варити борщ
показать весь комментарий
11.05.2026 16:07 Ответить
Зеленський заборонив тільки проукраїнські телеканали ''прямий'', 5-й, експресо, а тим, що пропагували ''русский мир'' дозволено все. У 2019 році переміг антимайдан, який сьогодні прикрив своє нутро вишиванками.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:21 Ответить
"Працює совком" - дуже точно сказано.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:03 Ответить
Все правильно зробив. Тільки треба було не в 22 році, а набагато раніше. Не подобається Україна - змінив громадянство і звалив нафіг. Всі б падлюки так робили.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:03 Ответить
Ні, не правильно зробив. Треба було купити квиток на концерт кобзона.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:11 Ответить
Згадав одну мерзоту яка на слова " якщо так тобі погано в Україні, то шуруй на свою кацапію" відповіло "а я чекаю щоб кацапія прийшла до мене, гиги" отакі справи, були й инші подібні паскуди.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:54 Ответить
"Інтер" мали б прикрити щойно воно з'явилося на світ божий. Толерантність українців, до війни довела
показать весь комментарий
11.05.2026 16:04 Ответить
Інтер колись був чудовим каналом.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:13 Ответить
Аха, крутил брательников 1,2., разбитых фанарей, аганьки галубыи...
показать весь комментарий
11.05.2026 16:37 Ответить
Що саме у нього було чудове? Нагадай, якщо не важко.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:51 Ответить
Фільми. Майже всі основні голлівудські фільми 80-90-тих я познайомився на Інтері. Аніме, саме на Інтері крутили аніме які чинили для мене білетом у світ японської анімації. Я якраз пішов у 5 класс, коли на Інтері стали крутити Покемонів. Золоті були часи. Та і багато американських серіалів теж.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:24 Ответить
Зрозуміло...Тому то ти таке й виросло...
показать весь комментарий
11.05.2026 17:31 Ответить
За аніме, то я пам'ятаю як крутили на Тонісі та трохи аніме-серіалів на ТЕТ - точно пам'ятаю як дивився Берсерка та Ельфійську пісню, Покемони, здається йшли по ICTV, американські фільми 80-90-тих крутили багато де, але я щось не пам'ятаю щоб щось з цього всього дивився по Інтеру.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:33 Ответить
Зрозуміло чого такий нік 🙂, мабуть, улюблений покемон? Тільки наскільки я пам'ятаю він звертається Чармандер.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:36 Ответить
*називається
показать весь комментарий
11.05.2026 17:37 Ответить
не толерантність а тупість і байдужість...
показать весь комментарий
11.05.2026 17:29 Ответить
Лучше бы журнашллисты занялись нашими кротами у власти. А, точно, у нас же нет независимых сми
показать весь комментарий
11.05.2026 16:04 Ответить
В де Ви побачили після 2019 року в Україні журналістів? Парочка є, а решта лягли під Зе. То при Порошенко вони бігали і бачили за гроші олігархів навіть те, чого і не було. В сьогодні якраз ті стали владою і продовжують наріду зливати ті помиї, які назбирали до 2019 року.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:46 Ответить
Не здивований. Доманський завжди сумував за совком.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:05 Ответить
А де ця мерзота ще може бути воно тягнуло в наш телепростір "русский мир" до речі 95 квартал теж саме робив.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:11 Ответить
Та і Х У Й на нього.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:11 Ответить
І у зеленого клована все ще дохєр@ підтримки - або ми такі дурні, або #идів серед нас значно більше, ніж здається. Панують вони тут і хочуть надалі панувати. Якщо і надалі зможемо обирати владу, то тільки українців: своїх навіть повбивати можемо, якщо виявляться мєрзостю, а цих спробуй торкнутись: гевалт - фошизди-націоналісти, антисеміти, ну і т.п. Але затурканий нарід вже навіть не розпізнає їх ні за іменами (андрії, вови, боріси), ні за мордами ліца, ні за обіцянками-цяцянками. Тут хіба що за обрізаною крайньою плоттю, як мого діда німці в полоні тестували - ніс у нього був козацький, з горбинкою...
показать весь комментарий
11.05.2026 17:39 Ответить
Чому цю гниду у 2018-му при Порошенку і генпрокурорі Луценку не арештували?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:43 Ответить
Як буде можливість спитай в них.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:49 Ответить
Цікаво, що на телеканалі К-2 крутять кулінарну ****** з цим Доманським та його другом Дроновим, добре хоч українською мовою переклали.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:48 Ответить
А що ви репетуєте?Фірташевська помийка "інтер" ніколи не була проукраінською.І доречі це гімно сьогодні входе до кацапського "бидломарафону" і владу зе це цілком влаштовує.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:02 Ответить
Не велика втрата , не варта уваги .
показать весь комментарий
11.05.2026 17:13 Ответить
аж ніяк не здивований.. взагалі-то воно завжди було продуманим "іздєлієм №2"..
показать весь комментарий
11.05.2026 17:27 Ответить
Пі@дар
показать весь комментарий
11.05.2026 18:25 Ответить
Пам'ятаю його у кулінарній передачі на Інтері. Два Андрюшенькы як два голубки. Цікаво, другий Андрюшенька теж тепер у Росії?
показать весь комментарий
11.05.2026 18:43 Ответить
Дронов, як не дивно, в Україні.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:55 Ответить
Ще там такий фуй був рома кадємін, теж слизький типок
показать весь комментарий
11.05.2026 21:25 Ответить
 
 