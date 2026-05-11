Телеведучий Доманський отримав паспорт РФ у грудні 2022 року, - ЗМІ
Український телеведучий Андрій Доманський після початку повномасштабної війни Росії проти України отримав російський паспорт.
Про це повідомив журналіст проєкту "Схеми" Георгій Шабаєв, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Український телеведучий Андрій Доманський отримав російський паспорт після початку повномасштабки і працює в підсанкційному Совкомбанку", - зазначив він.
Журналіст нагадав, що Доманський продукував російські наративи, коли в 2018 році в етері телеканалу Інтер заявив, що "ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців" на тлі декомунізації.
"Андрій Доманський отримав російський паспорт 17 грудня 2022 році в головному управлінні МВС РФ у Санкт-Петербурзі.
- в березні 2023 року Доманський почав працювати розробником в ООО "СОВКОМБАНК ТЕХНОЛОГИИ" - підрозділі підсанкційного Совкомбанку. Я спочатку здивувався - де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв'ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом. Що ж, як бачимо, його мрія здійснилася... в Росії.
- Доманський в РФ зовсім не бідує. Наприклад, відповідно до витоків з бази даних "Клиенты туроператоров 2024", Доманський у січні 2024 року разом з родиною подорожував до ОАЕ і 9 ночей відпочивав в готелі InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, витративши на проживання майже пів мільйона рублів (понад 5 тисяч доларів на той момент)", - розповів він.
- заборонити комуністів
- заборонити вживання російської мови крім як дома або в персональному спілкуванні
- компнути під зад всіх хто хоче іти до РФ
і тді тд і тд
Натомість грались в "багатовекторність" "ми з РФ але і Европа цікава"
в висновку - для Европи ми ще все не дуже свої, а РФ хоче все "взад"
Тому просторікувати, що "в 1991 треба було заборонити комуністів", або ж про "відсутність національної політики" і т.д. - ознака тупізму. Бо в 1991-му були зовсім інші настрої в Україні.
ЗІ: кпсс, до речі, тоді заборонили. Але не кпу, за яких ще в 2002-му голосувади ~20%.
Хто два рази в голову стріляв міністру МВС кравченку?
Хто вбив міністрат транспорту кирпу?
Хто катував/вбивав людей в лісі під Гнідином під час революції Гідності?
Агенти СБУ? - Навряд! Це все фсб/кгб з їх яскравим почерком.
Тому як би тільки Україна зробила радикальні кроки - тут би наша незалежність і закінчилася непочавшись в далеких 90-х. Майдани і антимайдани - це наш шлях еволюції від совка до демократії. Потом і кров'ю випетляємо на пряму дорогу. "Битись неможна відступати" (Павло Бєлянський).
В при якому президенту вбили міністра Кравченко, міністра Кіоск, викинули з вікна деригента ''париії регіонів'' в Раді - ''развєлі как котят''?
А при якому президенту влада і її опричники викрадали майданівців і вбивали?
Непогано було б запитати у татарова він точно знає. В що то за актори висміювали майданівців і пропонували беркуту бити їх *********** палицями? Мабуть їх нарід заклював і не ходив на їх концерти?
В дудки, їх вибрали цим народом керувати і обкрадати.
Україну внутрішні кацапські воші та гніди заїдають, а Шабунін переймається якимось доманським
шллисты занялись нашими кротами у власти. А, точно, у нас же нет независимых сми