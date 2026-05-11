Телеведучий Доманський отримав паспорт РФ у грудні 2022 року, - ЗМІ

Український телеведучий Андрій Доманський після початку повномасштабної війни Росії проти України отримав російський паспорт.

Про це повідомив журналіст проєкту "Схеми" Георгій Шабаєв, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Журналіст нагадав, що Доманський продукував російські наративи, коли в 2018 році в етері телеканалу Інтер заявив, що "ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців" на тлі декомунізації.

"Андрій Доманський отримав російський паспорт 17 грудня 2022 році в головному управлінні МВС РФ у Санкт-Петербурзі.

- в березні 2023 року Доманський почав працювати розробником в ООО "СОВКОМБАНК ТЕХНОЛОГИИ" - підрозділі підсанкційного Совкомбанку. Я спочатку здивувався - де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв'ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом. Що ж, як бачимо, його мрія здійснилася... в Росії.

- Доманський в РФ зовсім не бідує. Наприклад, відповідно до витоків з бази даних "Клиенты туроператоров 2024", Доманський у січні 2024 року разом з родиною подорожував до ОАЕ і 9 ночей відпочивав в готелі InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, витративши на проживання майже пів мільйона рублів (понад 5 тисяч доларів на той момент)", - розповів він.

