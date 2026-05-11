Телеведучий Доманський отримав паспорт РФ у грудні 2022 року, - ЗМІ

Ведучий Андрій Доманський отримав російський паспорт

Український телеведучий Андрій Доманський після початку повномасштабної війни Росії проти України отримав російський паспорт.

Про це повідомив журналіст проєкту "Схеми" Георгій Шабаєв, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Український телеведучий Андрій Доманський отримав російський паспорт після початку повномасштабки і працює в підсанкційному Совкомбанку", - зазначив він.

Журналіст нагадав, що Доманський продукував російські наративи, коли в 2018 році в етері телеканалу Інтер заявив, що "ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців" на тлі декомунізації.

"Андрій Доманський отримав російський паспорт 17 грудня 2022 році в головному управлінні МВС РФ у Санкт-Петербурзі.

- в березні 2023 року Доманський почав працювати розробником в ООО "СОВКОМБАНК ТЕХНОЛОГИИ" - підрозділі підсанкційного Совкомбанку. Я спочатку здивувався - де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв'ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом. Що ж, як бачимо, його мрія здійснилася... в Росії.

- Доманський в РФ зовсім не бідує. Наприклад, відповідно до витоків з бази даних "Клиенты туроператоров 2024", Доманський у січні 2024 року разом з родиною подорожував до ОАЕ і 9 ночей відпочивав в готелі InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, витративши на проживання майже пів мільйона рублів (понад 5 тисяч доларів на той момент)", - розповів він.

Топ коментарі
+27
У висновку, 73 відсотки ідіотів привели до влади антимайданного оманського блазня, який своїм хєром грає усім по головам і відчинив ворота ворогу
показати весь коментар
11.05.2026 15:59 Відповісти
+26
Нам треба було в 1991

- заборонити комуністів
- заборонити вживання російської мови крім як дома або в персональному спілкуванні
- компнути під зад всіх хто хоче іти до РФ
і тді тд і тд

Натомість грались в "багатовекторність" "ми з РФ але і Европа цікава"

в висновку - для Европи ми ще все не дуже свої, а РФ хоче все "взад"
показати весь коментар
11.05.2026 15:48 Відповісти
+15
73 відсотки появились тут не в результаті міграції а в результаті відсутності національної політики
показати весь коментар
11.05.2026 16:12 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
будь-яка політика, яка не має підтримки в суспільстві - не приживається.

Тому просторікувати, що "в 1991 треба було заборонити комуністів", або ж про "відсутність національної політики" і т.д. - ознака тупізму. Бо в 1991-му були зовсім інші настрої в Україні.

ЗІ: кпсс, до речі, тоді заборонили. Але не кпу, за яких ще в 2002-му голосувади ~20%.
показати весь коментар
11.05.2026 16:40 Відповісти
А ще заборонити російськомовним служити у ЗСУ? Ви за, Михайло?
показати весь коментар
11.05.2026 16:01 Відповісти
Не виправдовуйте не заборону російською службою хлопців і ЗСУ - то різні речі. Якби заборонили російську у 1991 році, то тих, що нею розмовляють не було в ЗСУ. А ще, є закон, що визначає статус державного службовця і інші законодавчі акти, згідно з якими в СБУ, поліції, прокуратурі( ЗМУ брати до уваги не будемо),мають знати і використовувати державну мову - не російську, не молдовську, не німецьку, а українську. То чому в СБУ і поліції, та інші державні службовці використовують російську? Коли ми будемо поважати українців, із державу, культуру і мову? Чи буде о, прикриваючись ЗСУ, відроджувати тут росію?
показати весь коментар
11.05.2026 16:17 Відповісти
Дуже багато слів. Ви за чи проти?
показати весь коментар
11.05.2026 20:24 Відповісти
Написано в першому реченні, якщо для Вас важко осилити весь текст.
показати весь коментар
11.05.2026 23:43 Відповісти
Так в нас пів України скаже .що вони російськомовні , щоб їх не бусифікували.
показати весь коментар
11.05.2026 17:29 Відповісти
Хто вбив Вячеслава Чорновола?
Хто два рази в голову стріляв міністру МВС кравченку?
Хто вбив міністрат транспорту кирпу?
Хто катував/вбивав людей в лісі під Гнідином під час революції Гідності?
Агенти СБУ? - Навряд! Це все фсб/кгб з їх яскравим почерком.
Тому як би тільки Україна зробила радикальні кроки - тут би наша незалежність і закінчилася непочавшись в далеких 90-х. Майдани і антимайдани - це наш шлях еволюції від совка до демократії. Потом і кров'ю випетляємо на пряму дорогу. "Битись неможна відступати" (Павло Бєлянський).
показати весь коментар
11.05.2026 16:32 Відповісти
Давайте згадаємо при якій владі вбили Чорновола і його першого заступника? Хто тоді був президентом?
В при якому президенту вбили міністра Кравченко, міністра Кіоск, викинули з вікна деригента ''париії регіонів'' в Раді - ''развєлі как котят''?
А при якому президенту влада і її опричники викрадали майданівців і вбивали?
Непогано було б запитати у татарова він точно знає. В що то за актори висміювали майданівців і пропонували беркуту бити їх *********** палицями? Мабуть їх нарід заклював і не ходив на їх концерти?
В дудки, їх вибрали цим народом керувати і обкрадати.
показати весь коментар
11.05.2026 16:43 Відповісти
А було кому це робити та чи була б у них підтримка?
показати весь коментар
11.05.2026 16:43 Відповісти
треба було все робити за балтійським варіантом але 70% кацапів,комуняк,шекельників, вибрали у 91 комуняку Кравчука,а в 94 ще більшого комуняку і кацапа Кучму (Кучмана)....
показати весь коментар
11.05.2026 17:27 Відповісти
показати весь коментар
Чего??
показати весь коментар
11.05.2026 16:10 Відповісти
В 90-тих це би привело до прямої інтервенції, внутрішніх би заворушень і звинувачень в порушенні женевських конвенцій.
показати весь коментар
11.05.2026 16:12 Відповісти
Ага, тільки події в Криму 90-х, а потім Тузла не спроба інтервенції? Так задобрювали та годили цапам, що вони всеодно напали. Треба було зробити як країни Балтії, а не заглядати "старшим братам" в рота, що ж вони про нас подумають.
показати весь коментар
11.05.2026 17:00 Відповісти
Формально ні, скоріше рекет.
показати весь коментар
11.05.2026 17:15 Відповісти
Дуплишься?)))
показати весь коментар
11.05.2026 16:31 Відповісти
уехал максим, ну и буй с ним !

Україну внутрішні кацапські воші та гніди заїдають, а Шабунін переймається якимось доманським

.
показати весь коментар
11.05.2026 15:56 Відповісти
Так доманського зараз крутять по українським телеканалам у кулінарних програмах, де він вчить як правильно варити борщ
показати весь коментар
11.05.2026 16:07 Відповісти
Зеленський заборонив тільки проукраїнські телеканали ''прямий'', 5-й, експресо, а тим, що пропагували ''русский мир'' дозволено все. У 2019 році переміг антимайдан, який сьогодні прикрив своє нутро вишиванками.
показати весь коментар
11.05.2026 16:21 Відповісти
"Працює совком" - дуже точно сказано.
показати весь коментар
11.05.2026 16:03 Відповісти
Все правильно зробив. Тільки треба було не в 22 році, а набагато раніше. Не подобається Україна - змінив громадянство і звалив нафіг. Всі б падлюки так робили.
показати весь коментар
11.05.2026 16:03 Відповісти
Ні, не правильно зробив. Треба було купити квиток на концерт кобзона.
показати весь коментар
11.05.2026 16:11 Відповісти
Згадав одну мерзоту яка на слова " якщо так тобі погано в Україні, то шуруй на свою кацапію" відповіло "а я чекаю щоб кацапія прийшла до мене, гиги" отакі справи, були й инші подібні паскуди.
показати весь коментар
11.05.2026 16:54 Відповісти
"Інтер" мали б прикрити щойно воно з'явилося на світ божий. Толерантність українців, до війни довела
показати весь коментар
11.05.2026 16:04 Відповісти
Інтер колись був чудовим каналом.
показати весь коментар
11.05.2026 16:13 Відповісти
Аха, крутил брательников 1,2., разбитых фанарей, аганьки галубыи...
показати весь коментар
11.05.2026 16:37 Відповісти
Що саме у нього було чудове? Нагадай, якщо не важко.
показати весь коментар
11.05.2026 16:51 Відповісти
Фільми. Майже всі основні голлівудські фільми 80-90-тих я познайомився на Інтері. Аніме, саме на Інтері крутили аніме які чинили для мене білетом у світ японської анімації. Я якраз пішов у 5 класс, коли на Інтері стали крутити Покемонів. Золоті були часи. Та і багато американських серіалів теж.
показати весь коментар
11.05.2026 17:24 Відповісти
Зрозуміло...Тому то ти таке й виросло...
показати весь коментар
11.05.2026 17:31 Відповісти
За аніме, то я пам'ятаю як крутили на Тонісі та трохи аніме-серіалів на ТЕТ - точно пам'ятаю як дивився Берсерка та Ельфійську пісню, Покемони, здається йшли по ICTV, американські фільми 80-90-тих крутили багато де, але я щось не пам'ятаю щоб щось з цього всього дивився по Інтеру.
показати весь коментар
11.05.2026 17:33 Відповісти
Зрозуміло чого такий нік 🙂, мабуть, улюблений покемон? Тільки наскільки я пам'ятаю він звертається Чармандер.
показати весь коментар
11.05.2026 17:36 Відповісти
*називається
показати весь коментар
11.05.2026 17:37 Відповісти
не толерантність а тупість і байдужість...
показати весь коментар
11.05.2026 17:29 Відповісти
Лучше бы журнашллисты занялись нашими кротами у власти. А, точно, у нас же нет независимых сми
показати весь коментар
11.05.2026 16:04 Відповісти
В де Ви побачили після 2019 року в Україні журналістів? Парочка є, а решта лягли під Зе. То при Порошенко вони бігали і бачили за гроші олігархів навіть те, чого і не було. В сьогодні якраз ті стали владою і продовжують наріду зливати ті помиї, які назбирали до 2019 року.
показати весь коментар
11.05.2026 16:46 Відповісти
Не здивований. Доманський завжди сумував за совком.
показати весь коментар
11.05.2026 16:05 Відповісти
А де ця мерзота ще може бути воно тягнуло в наш телепростір "русский мир" до речі 95 квартал теж саме робив.
показати весь коментар
11.05.2026 16:11 Відповісти
Та і Х У Й на нього.
показати весь коментар
11.05.2026 16:11 Відповісти
І у зеленого клована все ще дохєр@ підтримки - або ми такі дурні, або #идів серед нас значно більше, ніж здається. Панують вони тут і хочуть надалі панувати. Якщо і надалі зможемо обирати владу, то тільки українців: своїх навіть повбивати можемо, якщо виявляться мєрзостю, а цих спробуй торкнутись: гевалт - фошизди-націоналісти, антисеміти, ну і т.п. Але затурканий нарід вже навіть не розпізнає їх ні за іменами (андрії, вови, боріси), ні за мордами ліца, ні за обіцянками-цяцянками. Тут хіба що за обрізаною крайньою плоттю, як мого діда німці в полоні тестували - ніс у нього був козацький, з горбинкою...
показати весь коментар
11.05.2026 17:39 Відповісти
Чому цю гниду у 2018-му при Порошенку і генпрокурорі Луценку не арештували?
показати весь коментар
11.05.2026 16:43 Відповісти
Як буде можливість спитай в них.
показати весь коментар
11.05.2026 16:49 Відповісти
Цікаво, що на телеканалі К-2 крутять кулінарну ****** з цим Доманським та його другом Дроновим, добре хоч українською мовою переклали.
показати весь коментар
11.05.2026 16:48 Відповісти
А що ви репетуєте?Фірташевська помийка "інтер" ніколи не була проукраінською.І доречі це гімно сьогодні входе до кацапського "бидломарафону" і владу зе це цілком влаштовує.
показати весь коментар
11.05.2026 17:02 Відповісти
Не велика втрата , не варта уваги .
показати весь коментар
11.05.2026 17:13 Відповісти
аж ніяк не здивований.. взагалі-то воно завжди було продуманим "іздєлієм №2"..
показати весь коментар
11.05.2026 17:27 Відповісти
Пі@дар
показати весь коментар
11.05.2026 18:25 Відповісти
Пам'ятаю його у кулінарній передачі на Інтері. Два Андрюшенькы як два голубки. Цікаво, другий Андрюшенька теж тепер у Росії?
показати весь коментар
11.05.2026 18:43 Відповісти
Дронов, як не дивно, в Україні.
показати весь коментар
11.05.2026 18:55 Відповісти
Ще там такий фуй був рома кадємін, теж слизький типок
показати весь коментар
11.05.2026 21:25 Відповісти
 
 