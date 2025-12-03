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Новини Зміна громадянства
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Учасниця Олімпіади Софія Лискун змінила українське громадянство на російське

Софія Лискун змінила українське громадянство на російське

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун, яка виступала за збірну України на Олімпійських іграх, отримала російське громадянство.

Про це вона розповіла російським ЗМІ, цитує пропагандистський портал "Донецк Медиа", передає Цензор.НЕТ.

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Як пояснила рішення

Лискун розповіла пропагандистам, що тепер живе у Москві та планує виступати за російську збірну, хоча спершу їй потрібно виступити на чемпіонаті РФ.

Вона також зізналася, що "ніколи не замислювалися, в якій державі виступає".

"Я ніколи не думала, що пишаюся країною чи щось у цьому дусі. Я просто робила свою справу", - пояснила своє ставлення до України 23-річна спортсменка.

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Тиск за спілкування з російською тренеркою

Крім того, за словами дівчини, після переїзду до Києва з Луганська у 2014 році вона відчувала, що "залишалася сама", оскільки її тренери з рідного міста "роз’їхалися", і що вона "не росте" професійно.

Також спортсменка стверджує, що їй дорікали за спілкування зі своєю російською наставницею Ольгою Феоктистовою. Та зараз є головною тренеркою збірної РФ зі стрибків у воду.

"Зрештою я зрозуміла остаточно: це гра в одні ворота. Мене ніхто не підтримує — навпаки, посилюють і психологічний стан, і загалом усю ситуацію", - каже спортсменка.

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Лискун додала, що у Росію вона дісталася через Копенгаген та Стамбул. У московському аеропорту "Шереметьєво" стрибунка пройшла фільтрацію. 

Що відомо про Лискун

  • У 2025 році в Сингапурі вона виборола дві нагороди на континентальній першості –– золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
  • На Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі вона виборола срібло у 10-метровій вишці та бронзу в змішаних командних змаганнях. Лискун також представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо у 2021-му та в Парижі 2024-го.
  • За інформацією "Суспільне Спорт", загалом в активі спортсменки є дві золоті нагороди чемпіонату Європи з водних видів спорту та дві перемоги на Євро зі стрибків з трампліна.

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Автор: 

громадянство (1101) росія (70450) Збірна України (156) спорт (1735)
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Топ коментарі
+36
Я ніколи не думала, що пишаюся країною чи щось у цьому дусі. Я просто робила свою справу Джерело: https://censor.net/ua/n3588539
Це те, що слід розуміти про багатьох спортсменів!
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03.12.2025 22:44 Відповісти
+29
..просто ЧМО...
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03.12.2025 22:45 Відповісти
+28
Є старий анекдот, стосовно заміжжя:
- Що таке "заміжжя"?
- Це добровільна зміна жінкою уваги багатьох на неувагу одного...
Так і тут... Поки вона була українською спортсменкою, мала-б увагу всього світу... Тепер вона, в будь-який момент, матиме "неувагу" тільки Росії - бо в будь-який момент її можуть не пустить на міжнародні змагання...
І це вона зробила ДОБРОВІЛЬНО...
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03.12.2025 22:46 Відповісти
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тпшка от і все. Буде роздвигати шпагат перед "ееееелитай" РФ - от і вся доля
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03.12.2025 22:43 Відповісти
полотенцем по жопе.
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03.12.2025 23:55 Відповісти
Предателей никто и нигде не любит. Даже в сборной россии к ней будут относиться с брезгливостью.
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04.12.2025 00:09 Відповісти
планує виступати за російську збірну

де ?
дєвочка у 23 роки, на яких міжнародних олімпіадах ти будеш плигати під російським прапором ?

а загалом, це паршиво, що мінспорту не виконує своєї роботи - про психологічний стан учасників Олімпіад мали б подбати
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04.12.2025 00:44 Відповісти
Тут проблема не в " дєвочці", а то, що державний бюджет чомусь *********** підтримку молозабезпечених, а професійний спорт, чого не роблятьцивілізовані країни. Фктбольні клуби не фінансуюця державним коштом. Хто бажає, нехай за власні кошти і фінансує штангістів- каратістів.
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04.12.2025 01:01 Відповісти
професійний футбольний клуб це не олімпійські спортсмени

.
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04.12.2025 01:17 Відповісти
В топку тих " спіцрмєнів" за державний кошт. Хочеш утримувати фігуристів- скакунів? За твій особистий кошт- хоч роту утримуй. До чого тут держава?
Кличко за рахунок киян збудував на Березняках Манєж, у який "пересічних".. навіть не пускають. Тренують " алємпійськіх спацмєнів"
Совок у всій красі.
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04.12.2025 08:45 Відповісти
Я ніколи не думала, що пишаюся країною чи щось у цьому дусі. Я просто робила свою справу Джерело: https://censor.net/ua/n3588539
Це те, що слід розуміти про багатьох спортсменів!
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03.12.2025 22:44 Відповісти
Ха! І не тільки спортсменів. Дохєріще всіляких артистів, науковців,… живуть таким чином. А якщо підсумувати, то справа не у професії, і навіть не у освіті, статі або віці - справа хто ти є? або ж худоба що потребує безкоштовного сарая, годування, ветеринара та пастуха із сторожовими собаками, чи ти людина.
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03.12.2025 23:49 Відповісти
В дєвачька сазрєла...
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03.12.2025 22:44 Відповісти
..просто ЧМО...
показати весь коментар
03.12.2025 22:45 Відповісти
Є старий анекдот, стосовно заміжжя:
- Що таке "заміжжя"?
- Це добровільна зміна жінкою уваги багатьох на неувагу одного...
Так і тут... Поки вона була українською спортсменкою, мала-б увагу всього світу... Тепер вона, в будь-який момент, матиме "неувагу" тільки Росії - бо в будь-який момент її можуть не пустить на міжнародні змагання...
І це вона зробила ДОБРОВІЛЬНО...
показати весь коментар
03.12.2025 22:46 Відповісти
Сьогодні - дозволила... Бо в цій асоціації сьогодні сидять російські лобісти... А ЗАВТРА? А спортсмен живе саме змаганнями...
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03.12.2025 22:51 Відповісти
а завтра - для них взагалі всі обмеження скасують
Міжнародний паралімпійський комітет відновив членство РФ і Білорусі
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03.12.2025 22:53 Відповісти
Я тобі вже відповів...
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03.12.2025 22:54 Відповісти
Це ти наслухався потужних марахвонів. А в реалі все йде до гіршого, параша повільно, але вертається в спорт...
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03.12.2025 22:58 Відповісти
Я маю право на власну думку... Я цим правом скористався, і її висловив...
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03.12.2025 23:17 Відповісти
років через десять ця лискун повернеться до міжнародних змагань. Але це не точно. Може через п'ятнадцять.
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04.12.2025 00:13 Відповісти
Їй зараз 23, кар'єра як правило закінчується у них до 30 років, іноді трохи більше. Тому залишилось їй не більше 10 років, далі максимум тренерська діяльність.
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04.12.2025 09:19 Відповісти
я не користуюсь емодзі, тому ви не вловили мого сарказму.
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04.12.2025 09:24 Відповісти
Повністю з Вами згоден, просто добавив, що кар'єра в такому виді спорту починається доволі рано, але і закінчується теж рано
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04.12.2025 09:28 Відповісти
Подводный старт на парашу.
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03.12.2025 22:49 Відповісти
Кацапи забашляли. На це ***** грошей не шкодує.
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03.12.2025 22:50 Відповісти
чергова під@раска, яка голосувала зе ЗЕ, одна з тих уйобків (*******), яким какаяразніца (*****) під яким прапором виступати... Головне щоб парєбрік був пофарбований за день перед виборами та щоб гречку тупорилим курям-виборцям вчасно підсипали в годівничуку...
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03.12.2025 22:50 Відповісти
То якщо їй тоді 18 було
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03.12.2025 22:58 Відповісти
Ну добре, той фарс із тренерами та фінансуванням спорту, що у нас відбувався і до 22 року, дійсно сильно мотивує змінити громадянство, особливо, якщо ти чемпіонка. Але чому саме раїся?
У мене тільки одна відповідь - вона настільки розумово відстала людина, що окрім мови окупантів, просто не спроможна була вивчити хочаб англійску, тому у неї просто не було варіантів.
Ну, зай подивиться на раїсю не по телевізору, але вже запізно буде смикатись.
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03.12.2025 22:51 Відповісти
тому що з луганська
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04.12.2025 01:42 Відповісти
Взагалі пох
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03.12.2025 22:51 Відповісти
Буде танцювати в сауні перед каДировим і його дебілом синком
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03.12.2025 22:52 Відповісти
"Олімпійська чемпіонка Софія Лискун ..."
__________________

Вам не соромно давати таки заголовки? Можна не розбиратися в спорті, ну хоча би передивитися Вікіпедію можна, або чат gpt.
Сором Цензору(((
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03.12.2025 22:54 Відповісти
срібло на юнацьких Олімпійських іграх у 18-му році в Аргентині.
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04.12.2025 00:20 Відповісти
І що, це означає що вона олімпійська чемпіонка?
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04.12.2025 07:04 Відповісти
це означає, що журналісти не розрізняють юнацьку Олімпіаду від дорослої, бо пишуть тіж самі багатостаночниці, які не відрізняють нафтобазу від нафтопереробного заводу.
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04.12.2025 07:58 Відповісти
Російськомовна?
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03.12.2025 22:55 Відповісти
окуповані території будуть деградувати і нагадувати абхазію колись відому як чудовий курорт росіяни прийшли захищати "рускащелепних" і перетворили все там на сортир...
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03.12.2025 22:56 Відповісти
Заголовок писали дебіли((
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03.12.2025 22:57 Відповісти
навіть слів нема... сьогодні... після 4 років повномасштабного...після Криму і Донбасу 2014... в 23 роки...нема слів...я просто в ****
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03.12.2025 23:05 Відповісти
Наверное, она пару раз прыгнула с вышки в бассейн, в который забыли налить воду.
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03.12.2025 23:07 Відповісти
так народжуються ЗРАДНИКИ
саме головне що вони в любій країні- ЗРАДНИКИ
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03.12.2025 23:09 Відповісти
absolutely disgusting, ліквідувати іменем нації.
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03.12.2025 23:10 Відповісти
Так, ліквідувати, щоб інші боялись так ганьбитись.
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03.12.2025 23:46 Відповісти
Спортсмени це ще ті ватники. Скільки вже подібних історій було. Нічому їх життя не вчить. Як були дебілами, так і залишаються....
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03.12.2025 23:13 Відповісти
Країна повинна знати своїх "хєроїв". Знайомимося - ось воно:

https://youtu.be/N4NDqitkfsk?si=JvNkD_Ltp6Kk1bAg
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03.12.2025 23:28 Відповісти
Ну і ось ще:

https://youtu.be/2SgbnJqxSCg?si=Q23KMmlzn4bd_pMJ

Тут вже воно справжнє. Розмовляє "правильною" мовою.
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03.12.2025 23:30 Відповісти
це на рік раніше інтерв'ю. Потім вона почала пристосовуватись, і вже спілкувалась з журналістами українською.
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04.12.2025 00:43 Відповісти
Я в курсі. Тому і дав посилання на нього.
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04.12.2025 00:46 Відповісти
Зрозумів. Просто ви написали "Тут вже воно справжнє" і я логічно ці інтерв'ю переставив у часі.
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04.12.2025 00:50 Відповісти
Так, шось я трохи перемудрив
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04.12.2025 00:55 Відповісти
Лискун народилася у Луганську і до 2025 року виступала за збірну України

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04.12.2025 11:29 Відповісти
Класича кінчена КОЗА!
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04.12.2025 19:09 Відповісти
насправді добре, всі московити що були завезені в Україну без натуралізації повинні виїхати на московію або бути депортованими так являються загрозою нац безпеки
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03.12.2025 23:20 Відповісти
слухайте, все ж добре, лайно до лайна, ехай *****
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03.12.2025 23:35 Відповісти
Комусь може здатися це дивним, але я навіть тішуся коли хтось покидає Україну офіційно, а не пакостить тихенько в якості ждуна, "тележного" інформатора ФСБ, або "корисного російськомовного ідіота". Так має вчинити кожний прокацаплений індивід. Принаймні це чесно. Ми маємо всіма силами та засобами стимулювати добровільне переселення вати в *********. Їм потрібно пояснювати всі вигоди планового переїду в порівнянні з депортацією та кримінальною відповідальністю за підтримку ворога. Деяких навіть потрібно луснути проміж ріг.
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04.12.2025 00:02 Відповісти
Згодна, краще позбавлятися від такого мотлоху
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04.12.2025 00:34 Відповісти
типова "какая разніца". От вони і наголосували нам війну в 2019р
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04.12.2025 00:12 Відповісти
Ця донецька потвора сказала ж, що в Києві вона відчувала себе чужою. На донбасі 90% таких. Навіщо було тягнути цю потвору, витягати її з донецька, витрачати величезні гроші на її спортивну підготовку під час війни.
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04.12.2025 00:28 Відповісти
Коза ти кінчена!
Позбавилась Українського громадянства, позбавте тоді її всіх нагород!
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04.12.2025 00:28 Відповісти
Треба позбавити її президентської стипендії
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04.12.2025 00:32 Відповісти
щоб ти втопилася шал...ва
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04.12.2025 00:33 Відповісти
Коли довго стрибаєш головою у воду то ....
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04.12.2025 01:09 Відповісти
Украинская вошь стала московской гнидой, разве это первый раз такое?
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04.12.2025 01:51 Відповісти
Пусть теперь с ломаченкой дружит.
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04.12.2025 02:50 Відповісти
Гнида.
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04.12.2025 04:45 Відповісти
"Народилась та тренувалась в Луганську". Далі можна не читати. Там народжуються з установкою "ми годуємо Україну", як на росії з установкою "ми великі".
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04.12.2025 06:36 Відповісти
У московському аеропорту "Шереметьєво" стрибунка пройшла фільтрацію. Джерело: https://censor.net/ua/n3588539
На скільки мені відомо прості смертні проходять там принизливу фільтрацію десь біля доби, якщо ніде не засвітився в підтримці України, інакше - катівня... Схоже вона там була ВІП персоною з якою заздалегідь про все домовились...
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04.12.2025 06:48 Відповісти
Манкуртка, єх, усіх би абинепорошенко отак запакувати і на рашку
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04.12.2025 07:53 Відповісти
"...Я просто делала свое дело", .."
Як це співзвучно з "просто перестаньте стрелять".
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04.12.2025 08:30 Відповісти
В топку тих " спіцрмєнів" за державний кошт. Хочеш утримувати фігуристів- скакунів? За твій особистий кошт- хоч роту утримуй. До чого тут держава?
Кличко за рахунок киян збудував на Березняках Манєж, у який "пересічних".. навіть не пускають. Тренують " алємпійськіх спацмєнів"
Совок у всій красі.
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04.12.2025 08:44 Відповісти
А знаєте чого так? Бо наш комітет спати хотів на спортсменів. Нам не порібні представники України. Нам не потрібні спортсмени, які виграють. Тотальна корупція та ніщета. От і маємо, шо люди йдуть туди, де платять, бо голод не тітка. Такшо починати треба з нас
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04.12.2025 09:05 Відповісти
Чим більше гівне відійде від України, то буде краще для нас в майбутньому.
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04.12.2025 09:16 Відповісти
Сказывается травма после прыжка головой вниз в пустой бассейн
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04.12.2025 11:20 Відповісти
На ********* осваивать Сибирь вместе с китайцами!!! 🤡🤪😂🤣😆
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04.12.2025 11:23 Відповісти
Тепер буде виступати на олімпіаді лугандону
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04.12.2025 14:12 Відповісти
 
 