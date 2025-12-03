Учасниця Олімпіади Софія Лискун змінила українське громадянство на російське

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун, яка виступала за збірну України на Олімпійських іграх, отримала російське громадянство.

Про це вона розповіла російським ЗМІ, цитує пропагандистський портал "Донецк Медиа", передає Цензор.НЕТ.

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Як пояснила рішення

Лискун розповіла пропагандистам, що тепер живе у Москві та планує виступати за російську збірну, хоча спершу їй потрібно виступити на чемпіонаті РФ.

Вона також зізналася, що "ніколи не замислювалися, в якій державі виступає".

"Я ніколи не думала, що пишаюся країною чи щось у цьому дусі. Я просто робила свою справу", - пояснила своє ставлення до України 23-річна спортсменка.

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Тиск за спілкування з російською тренеркою

Крім того, за словами дівчини, після переїзду до Києва з Луганська у 2014 році вона відчувала, що "залишалася сама", оскільки її тренери з рідного міста "роз’їхалися", і що вона "не росте" професійно.

Також спортсменка стверджує, що їй дорікали за спілкування зі своєю російською наставницею Ольгою Феоктистовою. Та зараз є головною тренеркою збірної РФ зі стрибків у воду.

"Зрештою я зрозуміла остаточно: це гра в одні ворота. Мене ніхто не підтримує — навпаки, посилюють і психологічний стан, і загалом усю ситуацію", - каже спортсменка.

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Лискун додала, що у Росію вона дісталася через Копенгаген та Стамбул. У московському аеропорту "Шереметьєво" стрибунка пройшла фільтрацію.

Що відомо про Лискун

У 2025 році в Сингапурі вона виборола дві нагороди на континентальній першості –– золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

На Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі вона виборола срібло у 10-метровій вишці та бронзу в змішаних командних змаганнях. Лискун також представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо у 2021-му та в Парижі 2024-го.

За інформацією "Суспільне Спорт", загалом в активі спортсменки є дві золоті нагороди чемпіонату Європи з водних видів спорту та дві перемоги на Євро зі стрибків з трампліна.

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