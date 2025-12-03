Учасниця Олімпіади Софія Лискун змінила українське громадянство на російське
Чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун, яка виступала за збірну України на Олімпійських іграх, отримала російське громадянство.
Про це вона розповіла російським ЗМІ, цитує пропагандистський портал "Донецк Медиа", передає Цензор.НЕТ.
Як пояснила рішення
Лискун розповіла пропагандистам, що тепер живе у Москві та планує виступати за російську збірну, хоча спершу їй потрібно виступити на чемпіонаті РФ.
Вона також зізналася, що "ніколи не замислювалися, в якій державі виступає".
"Я ніколи не думала, що пишаюся країною чи щось у цьому дусі. Я просто робила свою справу", - пояснила своє ставлення до України 23-річна спортсменка.
Тиск за спілкування з російською тренеркою
Крім того, за словами дівчини, після переїзду до Києва з Луганська у 2014 році вона відчувала, що "залишалася сама", оскільки її тренери з рідного міста "роз’їхалися", і що вона "не росте" професійно.
Також спортсменка стверджує, що їй дорікали за спілкування зі своєю російською наставницею Ольгою Феоктистовою. Та зараз є головною тренеркою збірної РФ зі стрибків у воду.
"Зрештою я зрозуміла остаточно: це гра в одні ворота. Мене ніхто не підтримує — навпаки, посилюють і психологічний стан, і загалом усю ситуацію", - каже спортсменка.
Лискун додала, що у Росію вона дісталася через Копенгаген та Стамбул. У московському аеропорту "Шереметьєво" стрибунка пройшла фільтрацію.
Що відомо про Лискун
- У 2025 році в Сингапурі вона виборола дві нагороди на континентальній першості –– золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
- На Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі вона виборола срібло у 10-метровій вишці та бронзу в змішаних командних змаганнях. Лискун також представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо у 2021-му та в Парижі 2024-го.
- За інформацією "Суспільне Спорт", загалом в активі спортсменки є дві золоті нагороди чемпіонату Європи з водних видів спорту та дві перемоги на Євро зі стрибків з трампліна.
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де ?
дєвочка у 23 роки, на яких міжнародних олімпіадах ти будеш плигати під російським прапором ?
а загалом, це паршиво, що мінспорту не виконує своєї роботи - про психологічний стан учасників Олімпіад мали б подбати
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Кличко за рахунок киян збудував на Березняках Манєж, у який "пересічних".. навіть не пускають. Тренують " алємпійськіх спацмєнів"
Совок у всій красі.
Це те, що слід розуміти про багатьох спортсменів!
- Що таке "заміжжя"?
- Це добровільна зміна жінкою уваги багатьох на неувагу одного...
Так і тут... Поки вона була українською спортсменкою, мала-б увагу всього світу... Тепер вона, в будь-який момент, матиме "неувагу" тільки Росії - бо в будь-який момент її можуть не пустить на міжнародні змагання...
І це вона зробила ДОБРОВІЛЬНО...
Міжнародна федерація дзюдо дозволила російським спортсменам виступати під прапором РФ
Міжнародний паралімпійський комітет відновив членство РФ і Білорусі
У мене тільки одна відповідь - вона настільки розумово відстала людина, що окрім мови окупантів, просто не спроможна була вивчити хочаб англійску, тому у неї просто не було варіантів.
Ну, зай подивиться на раїсю не по телевізору, але вже запізно буде смикатись.
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Вам не соромно давати таки заголовки? Можна не розбиратися в спорті, ну хоча би передивитися Вікіпедію можна, або чат gpt.
Сором Цензору(((
саме головне що вони в любій країні- ЗРАДНИКИ
https://youtu.be/N4NDqitkfsk?si=JvNkD_Ltp6Kk1bAg
https://youtu.be/2SgbnJqxSCg?si=Q23KMmlzn4bd_pMJ
Тут вже воно справжнє. Розмовляє "правильною" мовою.
Позбавилась Українського громадянства, позбавте тоді її всіх нагород!
На скільки мені відомо прості смертні проходять там принизливу фільтрацію десь біля доби, якщо ніде не засвітився в підтримці України, інакше - катівня... Схоже вона там була ВІП персоною з якою заздалегідь про все домовились...
Як це співзвучно з "просто перестаньте стрелять".
Кличко за рахунок киян збудував на Березняках Манєж, у який "пересічних".. навіть не пускають. Тренують " алємпійськіх спацмєнів"
Совок у всій красі.