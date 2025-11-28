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Новини Відео Допомога Литви Україні
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Литовські вболівальники скандують гасло "Слава Україні" під час баскетбольного матчу "Жальгіріса" з іспанською "Басконією". ВIДЕО

Під час переможного матчу Євроліги між "Жальгірісом" та іспанською "Басконією" литовські вболівальники яскраво висловили підтримку Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прихильники литовської команди скандували гасло "Слава Україні - Героям слава". Відеозапис на якому зафільмований такий жест підтримки України опублікований у соцмережах.

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"Жальгіріс" продемонстрував впевнену гру та здобув перемогу з рахунком 82:67, контролюючи хід матчу впродовж усіх чотирьох чвертей.

"Литовські вболівальники підтримали Україну під час переможного поєдинку із "Басконією". "Жальгіріс" виграв у цьому матчі з рахунком 82:67. Дякуємо за підтримку, браття!", - пише у коментарі автор публікації.

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Литва (2693) спорт (1733) підтримка (809)
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Ми просто зобов'язані перемогти...
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28.11.2025 09:45 Відповісти
Слава Україні!
Слава бійцям ЗСУ!
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28.11.2025 09:50 Відповісти
Настав той день коли один скаже Слава Україні а мілліони відповідатимуть - Героям Слава!💛🩵💛🩵
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28.11.2025 10:08 Відповісти
Lietuva, aš tave myliu! 💛💚❤️
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28.11.2025 11:24 Відповісти
До сліз.
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28.11.2025 11:28 Відповісти
Da zdes tak postojano.Vcera sbornaja Litvi proigyvaja 7 ockov za 12 sekund dokanca maca,sumela vygrat,vot eto uze stoto novoje
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28.11.2025 11:29 Відповісти
🫡🇺🇦
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28.11.2025 12:47 Відповісти
Ачю Лєтува!
Ачю Каунас!
Ачю Жальгіріс!
Багато років вболівав в баскетболі за Каунаський Жальгіріс.
На завжди в пам'яті великі легенди Лєтувського баскетболу - Сабоніс, Куртінайтіс, Хомічюс, Йоваша (усі Жальгіріс), Марчульоніс (Статіба-Вільнюс).
Слава Україні!
Героям Слава!
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28.11.2025 13:45 Відповісти
 
 