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Литовські вболівальники скандують гасло "Слава Україні" під час баскетбольного матчу "Жальгіріса" з іспанською "Басконією". ВIДЕО
Під час переможного матчу Євроліги між "Жальгірісом" та іспанською "Басконією" литовські вболівальники яскраво висловили підтримку Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прихильники литовської команди скандували гасло "Слава Україні - Героям слава". Відеозапис на якому зафільмований такий жест підтримки України опублікований у соцмережах.
"Жальгіріс" продемонстрував впевнену гру та здобув перемогу з рахунком 82:67, контролюючи хід матчу впродовж усіх чотирьох чвертей.
"Литовські вболівальники підтримали Україну під час переможного поєдинку із "Басконією". "Жальгіріс" виграв у цьому матчі з рахунком 82:67. Дякуємо за підтримку, браття!", - пише у коментарі автор публікації.
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Слава бійцям ЗСУ!
Ачю Каунас!
Ачю Жальгіріс!
Багато років вболівав в баскетболі за Каунаський Жальгіріс.
На завжди в пам'яті великі легенди Лєтувського баскетболу - Сабоніс, Куртінайтіс, Хомічюс, Йоваша (усі Жальгіріс), Марчульоніс (Статіба-Вільнюс).
Слава Україні!
Героям Слава!