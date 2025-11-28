Литовські вболівальники скандують гасло "Слава Україні" під час баскетбольного матчу "Жальгіріса" з іспанською "Басконією". ВIДЕО

Під час переможного матчу Євроліги між "Жальгірісом" та іспанською "Басконією" литовські вболівальники яскраво висловили підтримку Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прихильники литовської команди скандували гасло "Слава Україні - Героям слава". Відеозапис на якому зафільмований такий жест підтримки України опублікований у соцмережах.

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"Жальгіріс" продемонстрував впевнену гру та здобув перемогу з рахунком 82:67, контролюючи хід матчу впродовж усіх чотирьох чвертей.

"Литовські вболівальники підтримали Україну під час переможного поєдинку із "Басконією". "Жальгіріс" виграв у цьому матчі з рахунком 82:67. Дякуємо за підтримку, браття!", - пише у коментарі автор публікації.

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