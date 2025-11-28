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Литовские болельщики скандируют лозунг "Слава Украине" во время баскетбольного матча "Жальгириса" с испанской "Басконией". ВИДЕО
Во время победного матча Евролиги между "Жальгирисом" и испанской "Басконией" литовские болельщики ярко выразили поддержку Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сторонники литовской команды скандировали лозунг "Слава Украине - Героям слава". Видеозапись, на которой запечатлен такой жест поддержки Украины, опубликована в соцсетях.
"Жальгирис" продемонстрировал уверенную игру и одержал победу со счетом 82:67, контролируя ход матча на протяжении всех четырех четвертей.
"Литовские болельщики поддержали Украину во время победного поединка с "Басконией". "Жальгирис" выиграл в этом матче со счетом 82:67. Спасибо за поддержку, братья!", - пишет в комментарии автор публикации.
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Слава бійцям ЗСУ!
Ачю Каунас!
Ачю Жальгіріс!
Багато років вболівав в баскетболі за Каунаський Жальгіріс.
На завжди в пам'яті великі легенди Лєтувського баскетболу - Сабоніс, Куртінайтіс, Хомічюс, Йоваша (усі Жальгіріс), Марчульоніс (Статіба-Вільнюс).
Слава Україні!
Героям Слава!