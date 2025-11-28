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Новости Видео Помощь Литвы Украине
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Литовские болельщики скандируют лозунг "Слава Украине" во время баскетбольного матча "Жальгириса" с испанской "Басконией". ВИДЕО

Во время победного матча Евролиги между "Жальгирисом" и испанской "Басконией" литовские болельщики ярко выразили поддержку Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сторонники литовской команды скандировали лозунг "Слава Украине - Героям слава". Видеозапись, на которой запечатлен такой жест поддержки Украины, опубликована в соцсетях.

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"Жальгирис" продемонстрировал уверенную игру и одержал победу со счетом 82:67, контролируя ход матча на протяжении всех четырех четвертей.

"Литовские болельщики поддержали Украину во время победного поединка с "Басконией". "Жальгирис" выиграл в этом матче со счетом 82:67. Спасибо за поддержку, братья!", - пишет в комментарии автор публикации.

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Литва (2735) спорт (2493) поддержка (793)
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Ми просто зобов'язані перемогти...
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28.11.2025 09:45 Ответить
Слава Україні!
Слава бійцям ЗСУ!
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28.11.2025 09:50 Ответить
Настав той день коли один скаже Слава Україні а мілліони відповідатимуть - Героям Слава!💛🩵💛🩵
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28.11.2025 10:08 Ответить
Lietuva, aš tave myliu! 💛💚❤️
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28.11.2025 11:24 Ответить
До сліз.
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28.11.2025 11:28 Ответить
Da zdes tak postojano.Vcera sbornaja Litvi proigyvaja 7 ockov za 12 sekund dokanca maca,sumela vygrat,vot eto uze stoto novoje
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28.11.2025 11:29 Ответить
🫡🇺🇦
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28.11.2025 12:47 Ответить
Ачю Лєтува!
Ачю Каунас!
Ачю Жальгіріс!
Багато років вболівав в баскетболі за Каунаський Жальгіріс.
На завжди в пам'яті великі легенди Лєтувського баскетболу - Сабоніс, Куртінайтіс, Хомічюс, Йоваша (усі Жальгіріс), Марчульоніс (Статіба-Вільнюс).
Слава Україні!
Героям Слава!
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28.11.2025 13:45 Ответить
 
 