Литовские болельщики скандируют лозунг "Слава Украине" во время баскетбольного матча "Жальгириса" с испанской "Басконией". ВИДЕО

Во время победного матча Евролиги между "Жальгирисом" и испанской "Басконией" литовские болельщики ярко выразили поддержку Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сторонники литовской команды скандировали лозунг "Слава Украине - Героям слава". Видеозапись, на которой запечатлен такой жест поддержки Украины, опубликована в соцсетях.

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"Жальгирис" продемонстрировал уверенную игру и одержал победу со счетом 82:67, контролируя ход матча на протяжении всех четырех четвертей.

"Литовские болельщики поддержали Украину во время победного поединка с "Басконией". "Жальгирис" выиграл в этом матче со счетом 82:67. Спасибо за поддержку, братья!", - пишет в комментарии автор публикации.

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