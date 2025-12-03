Олимпийская чемпионка София Лыскун сменила украинское гражданство на российское

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун, которая выступала за сборную Украины на Олимпийских играх, получила российское гражданство.

Об этом она рассказала российским СМИ, цитирует пропагандистский портал "Донецк Медиа", передает Цензор.НЕТ.

Как объяснила решение

Лискун рассказала пропагандистам, что теперь живет в Москве и планирует выступать за российскую сборную, хотя сначала ей нужно выступить на чемпионате РФ.

Она также призналась, что "никогда не задумывалась, в какой стране выступает".

"Я никогда не думала, что горжусь страной или что-то в этом духе. Я просто делала свое дело", - объяснила свое отношение к Украине 23-летняя спортсменка.

Давление за общение с российской тренершей

Кроме того, по словам девушки, после переезда в Киев из Луганска в 2014 году она чувствовала, что "осталась одна", поскольку ее тренеры из родного города "разъехались", и что она "не растет" профессионально.

Также спортсменка утверждает, что ее упрекали за общение со своей российской наставницей Ольгой Феоктистовой. А сейчас она является главным тренером сборной РФ по прыжкам в воду.

"В конце концов я окончательно поняла: это игра в одни ворота. Меня никто не поддерживает — наоборот, усугубляют и психологическое состояние, и в целом всю ситуацию", — говорит спортсменка.

Лыскун добавила, что в Россию она добралась через Копенгаген и Стамбул. В московском аэропорту "Шереметьево" прыгунья прошла фильтрацию.

Что известно о Лыскун

В 2025 году в Сингапуре она завоевала две награды на континентальном первенстве – золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

На Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе она завоевала серебро в 10-метровой вышке и бронзу в смешанных командных соревнованиях. Лыскун также представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в 2021-м и в Париже в 2024-м.

По информации "Суспільне Спорт", в общей сложности в активе спортсменки две золотые награды чемпионата Европы по водным видам спорта и две победы на Евро по прыжкам с трамплина.

