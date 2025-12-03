РУС
Новости
Олимпийская чемпионка София Лыскун сменила украинское гражданство на российское

София Лискун сменила украинское гражданство на российское

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун, которая выступала за сборную Украины на Олимпийских играх, получила российское гражданство.

Об этом она рассказала российским СМИ, цитирует пропагандистский портал "Донецк Медиа", передает Цензор.НЕТ.

Как объяснила решение

Лискун рассказала пропагандистам, что теперь живет в Москве и планирует выступать за российскую сборную, хотя сначала ей нужно выступить на чемпионате РФ.

Она также призналась, что "никогда не задумывалась, в какой стране выступает".

"Я никогда не думала, что горжусь страной или что-то в этом духе. Я просто делала свое дело", - объяснила свое отношение к Украине 23-летняя спортсменка.

Давление за общение с российской тренершей

Кроме того, по словам девушки, после переезда в Киев из Луганска в 2014 году она чувствовала, что "осталась одна", поскольку ее тренеры из родного города "разъехались", и что она "не растет" профессионально.

Также спортсменка утверждает, что ее упрекали за общение со своей российской наставницей Ольгой Феоктистовой. А сейчас она является главным тренером сборной РФ по прыжкам в воду.

"В конце концов я окончательно поняла: это игра в одни ворота. Меня никто не поддерживает — наоборот, усугубляют и психологическое состояние, и в целом всю ситуацию", — говорит спортсменка.

Лыскун добавила, что в Россию она добралась через Копенгаген и Стамбул. В московском аэропорту "Шереметьево" прыгунья прошла фильтрацию. 

Что известно о Лыскун

  • В 2025 году в Сингапуре она завоевала две награды на континентальном первенстве – золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
  • На Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе она завоевала серебро в 10-метровой вышке и бронзу в смешанных командных соревнованиях. Лыскун также представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в 2021-м и в Париже в 2024-м.
  • По информации "Суспільне Спорт", в общей сложности в активе спортсменки две золотые награды чемпионата Европы по водным видам спорта и две победы на Евро по прыжкам с трамплина.

гражданство (1349) россия (98230) сборная Украины (276) спорт (2469)
Топ комментарии
+16
Я ніколи не думала, що пишаюся країною чи щось у цьому дусі. Я просто робила свою справу Джерело: https://censor.net/ua/n3588539
Це те, що слід розуміти про багатьох спортсменів!
03.12.2025 22:44 Ответить
+12
..просто ЧМО...
03.12.2025 22:45 Ответить
+11
Є старий анекдот, стосовно заміжжя:
- Що таке "заміжжя"?
- Це добровільна зміна жінкою уваги багатьох на неувагу одного...
Так і тут... Поки вона була українською спортсменкою, мала-б увагу всього світу... Тепер вона, в будь-який момент, матиме "неувагу" тільки Росії - бо в будь-який момент її можуть не пустить на міжнародні змагання...
І це вона зробила ДОБРОВІЛЬНО...
03.12.2025 22:46 Ответить
тпшка от і все. Буде роздвигати шпагат перед "ееееелитай" РФ - от і вся доля
03.12.2025 22:43 Ответить
Я ніколи не думала, що пишаюся країною чи щось у цьому дусі. Я просто робила свою справу Джерело: https://censor.net/ua/n3588539
Це те, що слід розуміти про багатьох спортсменів!
03.12.2025 22:44 Ответить
В дєвачька сазрєла...
03.12.2025 22:44 Ответить
..просто ЧМО...
03.12.2025 22:45 Ответить
Є старий анекдот, стосовно заміжжя:
- Що таке "заміжжя"?
- Це добровільна зміна жінкою уваги багатьох на неувагу одного...
Так і тут... Поки вона була українською спортсменкою, мала-б увагу всього світу... Тепер вона, в будь-який момент, матиме "неувагу" тільки Росії - бо в будь-який момент її можуть не пустить на міжнародні змагання...
І це вона зробила ДОБРОВІЛЬНО...
03.12.2025 22:46 Ответить
Сьогодні - дозволила... Бо в цій асоціації сьогодні сидять російські лобісти... А ЗАВТРА? А спортсмен живе саме змаганнями...
03.12.2025 22:51 Ответить
а завтра - для них взагалі всі обмеження скасують
Міжнародний паралімпійський комітет відновив членство РФ і Білорусі
03.12.2025 22:53 Ответить
Я тобі вже відповів...
03.12.2025 22:54 Ответить
Це ти наслухався потужних марахвонів. А в реалі все йде до гіршого, параша повільно, але вертається в спорт...
03.12.2025 22:58 Ответить
Я маю право на власну думку... Я цим правом скористався, і її висловив...
03.12.2025 23:17 Ответить
Подводный старт на парашу.
03.12.2025 22:49 Ответить
Кацапи забашляли. На це ***** грошей не шкодує.
03.12.2025 22:50 Ответить
чергова під@раска, яка голосувала зе ЗЕ, одна з тих уйобків (*******), яким какаяразніца (*****) під яким прапором виступати... Головне щоб парєбрік був пофарбований за день перед виборами та щоб гречку тупорилим курям-виборцям вчасно підсипали в годівничуку...
03.12.2025 22:50 Ответить
То якщо їй тоді 18 було
03.12.2025 22:58 Ответить
Ну добре, той фарс із тренерами та фінансуванням спорту, що у нас відбувався і до 22 року, дійсно сильно мотивує змінити громадянство, особливо, якщо ти чемпіонка. Але чому саме раїся?
У мене тільки одна відповідь - вона настільки розумово відстала людина, що окрім мови окупантів, просто не спроможна була вивчити хочаб англійску, тому у неї просто не було варіантів.
Ну, зай подивиться на раїсю не по телевізору, але вже запізно буде смикатись.
03.12.2025 22:51 Ответить
Взагалі пох
03.12.2025 22:51 Ответить
Буде танцювати в сауні перед каДировим і його дебілом синком
03.12.2025 22:52 Ответить
"Олімпійська чемпіонка Софія Лискун ..."
__________________

Вам не соромно давати таки заголовки? Можна не розбиратися в спорті, ну хоча би передивитися Вікіпедію можна, або чат gpt.
Сором Цензору(((
03.12.2025 22:54 Ответить
Російськомовна?
03.12.2025 22:55 Ответить
окуповані території будуть деградувати і нагадувати абхазію колись відому як чудовий курорт росіяни прийшли захищати "рускащелепних" і перетворили все там на сортир...
03.12.2025 22:56 Ответить
Заголовок писали дебіли((
03.12.2025 22:57 Ответить
навіть слів нема... сьогодні... після 4 років повномасштабного...після Криму і Донбасу 2014... в 23 роки...нема слів...я просто в ****
03.12.2025 23:05 Ответить
Наверное, она пару раз прыгнула с вышки в бассейн, в который забыли налить воду.
03.12.2025 23:07 Ответить
так народжуються ЗРАДНИКИ
саме головне що вони в любій країні- ЗРАДНИКИ
03.12.2025 23:09 Ответить
absolutely disgusting, ліквідувати іменем нації.
03.12.2025 23:10 Ответить
Спортсмени це ще ті ватники. Скільки вже подібних історій було. Нічому їх життя не вчить. Як були дебілами, так і залишаються....
03.12.2025 23:13 Ответить
Країна повинна знати своїх "хєроїв". Знайомимося - ось воно:

https://youtu.be/N4NDqitkfsk?si=JvNkD_Ltp6Kk1bAg
03.12.2025 23:28 Ответить
Ну і ось ще:

https://youtu.be/2SgbnJqxSCg?si=Q23KMmlzn4bd_pMJ

Тут вже воно справжнє. Розмовляє "правильною" мовою.
03.12.2025 23:30 Ответить
насправді добре, всі московити що були завезені в Україну без натуралізації повинні виїхати на московію або бути депортованими так являються загрозою нац безпеки
03.12.2025 23:20 Ответить
 
 