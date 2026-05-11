Суд обязал Насирова выплатить более 11 млн грн

Апелляционный суд пересмотрел дело Насирова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила приговор бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в части гражданского иска. Решение было принято после рассмотрения апелляции по делу о незаконных решениях в пользу компаний, связанных с экс-депутатом Александром Онищенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего антикоррупционного суда.

Апелляция изменила решение относительно убытков

После рассмотрения жалобы представителя "Укргаздобычи" суд частично удовлетворил требования. Апелляционная палата решила взыскать с бывшего чиновника материальный ущерб.

Сумма компенсации составляет 11 248 833 гривны. Суд пришел к выводу, что эти убытки были причинены вследствие уголовного правонарушения.

"Суд апелляционной инстанции постановил взыскать с экс-главы Государственной фискальной службы материальный ущерб в размере 11 248 833 грн", – отметили в суде.

Срок заключения оставили без изменений

В то же время остальная часть приговора осталась без изменений. Насиров, как и ранее, приговорен к шести годам лишения свободы.

Апелляционная жалоба в этой части не была удовлетворена, и решение суда первой инстанции осталось в силе.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу сразу после оглашения. В то же время стороны имеют право обжаловать его в Верховном Суде.

Подробнее о деле

  • Напомним, Роман Насиров является фигурантом так называемой "газовой схемы Онищенко", по которой в отношении него было возбуждено дело еще в 2017 году.
  • Тогда его начал рассматривать Шевченковский суд Киева, где за два года не смогли даже зачитать обвинительный акт.
  • В сентябре 2019 года дело передали в ВАКС. Здесь его рассматривали более 6 лет. За все время было назначено более 200 судебных заседаний.
  • Насиров ранее отрицал свою вину.
  • В конце октября 2025 года Насирова признали виновным по делу о принятии незаконных решений в пользу фирм экс-нардепа Александра Онищенко и приговорили к 6 годам лишения свободы.

Ще треба плєд відібрати.
11.05.2026 18:57 Ответить
А отих «заробітчан-хєрургав» з лікарні з Феофанії, як саме ПОКАРАНО, які кинулися «оперували» його та ще і видали насралову казенну, зеленського ковдру??? Так і ошиваються ????
11.05.2026 18:58 Ответить
тоді 11 лямів і тепер 11 лямів-це дуже різна кількість в долларах
11.05.2026 19:17 Ответить
Подивимося,що ще скаже ВС...Там у судей теж є діти і їм треба до інших теплих морів на літо...а на 250 тисяч суддівського утримання судді ВС в Монако не пошикують численні "родичі"...Так що останнє слово за ...Момоном
11.05.2026 19:49 Ответить
хабар в 700млн, покарання в 11млн
11.05.2026 22:46 Ответить
А походження цих грошей суд не цікавить?
Чи у Насірова заплатня таке дозволяла?
12.05.2026 01:18 Ответить
 
 