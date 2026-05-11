Суд обязал Насирова выплатить более 11 млн грн
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила приговор бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в части гражданского иска. Решение было принято после рассмотрения апелляции по делу о незаконных решениях в пользу компаний, связанных с экс-депутатом Александром Онищенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего антикоррупционного суда.
Апелляция изменила решение относительно убытков
После рассмотрения жалобы представителя "Укргаздобычи" суд частично удовлетворил требования. Апелляционная палата решила взыскать с бывшего чиновника материальный ущерб.
Сумма компенсации составляет 11 248 833 гривны. Суд пришел к выводу, что эти убытки были причинены вследствие уголовного правонарушения.
"Суд апелляционной инстанции постановил взыскать с экс-главы Государственной фискальной службы материальный ущерб в размере 11 248 833 грн", – отметили в суде.
Срок заключения оставили без изменений
В то же время остальная часть приговора осталась без изменений. Насиров, как и ранее, приговорен к шести годам лишения свободы.
Апелляционная жалоба в этой части не была удовлетворена, и решение суда первой инстанции осталось в силе.
Решение апелляционного суда вступило в законную силу сразу после оглашения. В то же время стороны имеют право обжаловать его в Верховном Суде.
Подробнее о деле
- Напомним, Роман Насиров является фигурантом так называемой "газовой схемы Онищенко", по которой в отношении него было возбуждено дело еще в 2017 году.
- Тогда его начал рассматривать Шевченковский суд Киева, где за два года не смогли даже зачитать обвинительный акт.
- В сентябре 2019 года дело передали в ВАКС. Здесь его рассматривали более 6 лет. За все время было назначено более 200 судебных заседаний.
- Насиров ранее отрицал свою вину.
- В конце октября 2025 года Насирова признали виновным по делу о принятии незаконных решений в пользу фирм экс-нардепа Александра Онищенко и приговорили к 6 годам лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи у Насірова заплатня таке дозволяла?