Суд обязал Насирова выплатить более 11 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила приговор бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в части гражданского иска. Решение было принято после рассмотрения апелляции по делу о незаконных решениях в пользу компаний, связанных с экс-депутатом Александром Онищенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего антикоррупционного суда.

Апелляция изменила решение относительно убытков

После рассмотрения жалобы представителя "Укргаздобычи" суд частично удовлетворил требования. Апелляционная палата решила взыскать с бывшего чиновника материальный ущерб.

Сумма компенсации составляет 11 248 833 гривны. Суд пришел к выводу, что эти убытки были причинены вследствие уголовного правонарушения.

"Суд апелляционной инстанции постановил взыскать с экс-главы Государственной фискальной службы материальный ущерб в размере 11 248 833 грн", – отметили в суде.

Срок заключения оставили без изменений

В то же время остальная часть приговора осталась без изменений. Насиров, как и ранее, приговорен к шести годам лишения свободы.

Апелляционная жалоба в этой части не была удовлетворена, и решение суда первой инстанции осталось в силе.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу сразу после оглашения. В то же время стороны имеют право обжаловать его в Верховном Суде.

