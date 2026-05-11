Суд зобов’язав Насірова виплатити понад 11 млн грн

Апеляційний суд переглянув справу Насірова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила вирок колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у частині цивільного позову. Рішення ухвалили після розгляду апеляції у справі щодо незаконних рішень на користь компаній, пов’язаних з екснардепом Олександром Онищенком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Вищого антикорупційного суду.

Апеляція змінила рішення щодо збитків

Після розгляду скарги представника "Укргазвидобування" суд частково задовольнив вимоги. Апеляційна палата вирішила стягнути з колишнього посадовця матеріальну шкоду.

Сума компенсації становить 11 248 833 гривні. Суд дійшов висновку, що ці збитки були завдані внаслідок кримінального правопорушення.

"Суд апеляційної інстанції постановив стягнути з ексочільника Державної фіскальної служби матеріальну шкоду у розмірі 11 248 833 грн", – зазначили у суді.

Термін ув’язнення залишили без змін

Водночас інша частина вироку залишилася без змін. Насіров, як і раніше, засуджений до шести років позбавлення волі.

Апеляційна скарга в цій частині задоволена не була, і рішення суду першої інстанції залишилося чинним.

Рішення апеляційного суду набрало законної сили одразу після проголошення. Водночас сторони мають право оскаржити його у Верховному Суді.

Більше про справу

  • Нагадаємо, Роман Насіров є фігурантом так званої "газової схеми Онищенка", за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році.
  • Тоді її почав розглядати Шевченківський суд Києва, де за два роки не змогли навіть зачитати обвинувальний акт.
  • У вересні 2019 року справу передали у ВАКС. Тут її розглядали понад 6 років. За весь час було призначено понад 200 судових засідань.
  • Насіров раніше заперечував свою провину.
  • Наприкінці жовтня 2025 року Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка та засудили до 6 років позбавлення волі.

Автор: 

Насіров Роман (981) ВАКС Антикорупційний суд (2196)
Ще треба плєд відібрати.
11.05.2026 18:57 Відповісти
А отих «заробітчан-хєрургав» з лікарні з Феофанії, як саме ПОКАРАНО, які кинулися «оперували» його та ще і видали насралову казенну, зеленського ковдру??? Так і ошиваються ????
11.05.2026 18:58 Відповісти
тоді 11 лямів і тепер 11 лямів-це дуже різна кількість в долларах
11.05.2026 19:17 Відповісти
Подивимося,що ще скаже ВС...Там у судей теж є діти і їм треба до інших теплих морів на літо...а на 250 тисяч суддівського утримання судді ВС в Монако не пошикують численні "родичі"...Так що останнє слово за ...Момоном
11.05.2026 19:49 Відповісти
хабар в 700млн, покарання в 11млн
11.05.2026 22:46 Відповісти
А походження цих грошей суд не цікавить?
Чи у Насірова заплатня таке дозволяла?
12.05.2026 01:18 Відповісти
 
 