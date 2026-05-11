Суд зобов’язав Насірова виплатити понад 11 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила вирок колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у частині цивільного позову. Рішення ухвалили після розгляду апеляції у справі щодо незаконних рішень на користь компаній, пов’язаних з екснардепом Олександром Онищенком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Вищого антикорупційного суду.

Апеляція змінила рішення щодо збитків

Після розгляду скарги представника "Укргазвидобування" суд частково задовольнив вимоги. Апеляційна палата вирішила стягнути з колишнього посадовця матеріальну шкоду.

Сума компенсації становить 11 248 833 гривні. Суд дійшов висновку, що ці збитки були завдані внаслідок кримінального правопорушення.

"Суд апеляційної інстанції постановив стягнути з ексочільника Державної фіскальної служби матеріальну шкоду у розмірі 11 248 833 грн", – зазначили у суді.

Термін ув’язнення залишили без змін

Водночас інша частина вироку залишилася без змін. Насіров, як і раніше, засуджений до шести років позбавлення волі.

Апеляційна скарга в цій частині задоволена не була, і рішення суду першої інстанції залишилося чинним.

Рішення апеляційного суду набрало законної сили одразу після проголошення. Водночас сторони мають право оскаржити його у Верховному Суді.

