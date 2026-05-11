Суд зобов’язав Насірова виплатити понад 11 млн грн
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила вирок колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у частині цивільного позову. Рішення ухвалили після розгляду апеляції у справі щодо незаконних рішень на користь компаній, пов’язаних з екснардепом Олександром Онищенком.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Вищого антикорупційного суду.
Апеляція змінила рішення щодо збитків
Після розгляду скарги представника "Укргазвидобування" суд частково задовольнив вимоги. Апеляційна палата вирішила стягнути з колишнього посадовця матеріальну шкоду.
Сума компенсації становить 11 248 833 гривні. Суд дійшов висновку, що ці збитки були завдані внаслідок кримінального правопорушення.
"Суд апеляційної інстанції постановив стягнути з ексочільника Державної фіскальної служби матеріальну шкоду у розмірі 11 248 833 грн", – зазначили у суді.
Термін ув’язнення залишили без змін
Водночас інша частина вироку залишилася без змін. Насіров, як і раніше, засуджений до шести років позбавлення волі.
Апеляційна скарга в цій частині задоволена не була, і рішення суду першої інстанції залишилося чинним.
Рішення апеляційного суду набрало законної сили одразу після проголошення. Водночас сторони мають право оскаржити його у Верховному Суді.
Більше про справу
- Нагадаємо, Роман Насіров є фігурантом так званої "газової схеми Онищенка", за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році.
- Тоді її почав розглядати Шевченківський суд Києва, де за два роки не змогли навіть зачитати обвинувальний акт.
- У вересні 2019 року справу передали у ВАКС. Тут її розглядали понад 6 років. За весь час було призначено понад 200 судових засідань.
- Насіров раніше заперечував свою провину.
- Наприкінці жовтня 2025 року Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка та засудили до 6 років позбавлення волі.
Чи у Насірова заплатня таке дозволяла?